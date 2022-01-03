15 атмосферных фотографий времен СССР

Атмосферные фотографии времен СССР.

1. Перемена

Группа школьников во время большого перерыва между уроками.

2. В школьной столовой

Ученики во время большой перемены в школьной столовой.

3. Игра на гитаре

Девочки, играющие на гитаре в школьном дворе.

4. Спуск деревянного кораблика на воду

Весенняя пора - отличное время для игры в кораблики.

5. Советское мороженое считалось лучшим в мире

Дети кушают мороженное на территории пионерского лагеря.

6. Путевка

Вид путевки в пионерский лагерь.

7. Покупка газировки

Торговые автоматы по приготовлению и продаже газированных напитков.

8. Игра для мальчиков

Подростки, играющие в войнушки с деревянными автоматами.

9. Первый урок

После торжественной линейки, нарядные и с цветами первоклассники заняли свои места за партами.

10. Маленькая подработка

Подростки, везущие на металлолом выброшенные чугунные батареи.

11. Гуськом по пешеходному переходу

Милиционер остановил движение для безопасного перехода детей через дорогу.

12. Кто больше?

Девочки, прыгающие на скакалке на одной из улиц.

13. Платное взвешивание на улице

Женщина, измеряющая вес подростку на улице.

14. Физиотерапевтические процедуры

Физиотерапевтические методы лечения гайморита.

15. Прогулка по городу

Прогулка всей семьей по городу в морозный зимний день .