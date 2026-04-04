Секреты флористов, о которых они молчат, когда продают нам букеты

Заходя в цветочный магазин, мы часто теряемся от обилия цветов. Бывает трудно выбрать подходящий букет, чтобы он долго радовал глаз. Некоторые нюансы при покупке многим известны, например, что не нужно покупать уже готовые букеты, лучше попросить собрать композицию при вас, чтобы убедиться в свежести цветов.

Букет может стоять дома долго, если соблюдать несложные правила

Как понять, что точно не нужно покупать

Почему так дорого

С некоторыми цветами шутки плохи

Куда девается неликвид

Даже в такой «романтичной» профессии есть подводные камни

Другие же хитрости все еще остаются за кадром.Нам стало интересно, какие секреты профессии, которыми они не спешат делиться, есть у флористов.Свежий вид цветов в магазине вовсе не означает, что они останутся такими после покупкиПрактически все цветы, которые стоят в магазинах, подрезаны определенным образом. Если вы не подрежете их дома именно так, они быстро завянут. Продавец не всегда скажет вам об этом, если вы не спросите напрямую. Большинство цветов нужно подрезать наискосок острым ножом.Флорист-дилетант может за минуту испортить букет, если возьмет и подрежет растения ножницами, даже если они профессиональные и очень острые. Ножницы передавливают, деформируют стебли, закрывают канальца, по которым в цветок поступает вода.Поэтому, если вы поставите такой букет в воду, он проживет очень мало.Обратите внимание, что в магазине в воде будут находиться только стебли цветов, листья ее не касаются. Дело в том, что листья в воде практически сразу становятся источником распространения бактерий, и цветы быстро теряют вид.Больше всего манипуляций по приданию товарного вида проводят с розой. Свежий цветок будут обрамлять немного сухие лепестки не слишком товарного вида, так называемые технические.Если сомневаетесь в свежести, посмотрите внимательно на нижнюю часть цветка. Вы увидите, сколько внешних лепестков было удалено. Чем больше рваных лепестков, тем роза старше.Чтобы замедлить или ускорить распускание бутонов, флористы прибегают к разным техническим хитростям. Например, чтобы розы распустились быстрее, нужно подрезать или расщепить их стебель и поставить в теплую воду. Холодная же вода позволит бутонам дольше оставаться закрытыми. Чтобы тюльпаны остались закрытыми, их нужно завернуть в бумагу и положить в холодильник.Если вы решили добавлять в воду средства, которые продлевают жизнь цветов, менять воду в вазе не нужно, но нужно доливать ее с новой порцией удобрения. Если же вы используете обычную воду, ее нужно менять каждый день и мыть вазу.Чтобы букет не завял, флористы советуют взять дома обычный дешевый лак для волос. Такое подозрительное с виду средство работает. Если легко сбрызнуть им лепестки, то они дольше не будут вянуть и сохранят цвет. Флористы используют для блеска листьев специальный спрей, который замедляет фотосинтез и не позволяет оседать пыли.В модных сейчас фруктовых букетах цветы вянут сразу. Потому что фрукты (особенно яблоки) выделяют этилен, который приводит к преждевременному увяданию. Недолгая жизнь ждет и букет, который просто стоит рядом с вазой с фруктами.Букет в коробке или корзинке (то есть во флористической губке) в первоначальном виде живет всего 2–3 дня. Затем флористический оазис, даже если его поливать, уже не может полноценно принимать и отдавать цветам воду. Поэтому, чтобы продлить букету жизнь, лучше вытащить цветы из губки, подрезать и поставить в чистую воду.В этом букете есть свежие и несвежие розы. Они отличаются только тем, что у свежих чашелистики поддерживают бутон и направлены вверх, у несвежих — опущены вниз. Немного отклонены в сторону — розе несколько дней. И не стоит слушать разговоры о «специальном сорте».Главный показатель свежести цветка — его упругость. Это значит, что в нем еще достаточный запас влаги. Слегка сожмите бутон, можно слегка отогнуть пару лепестков. У свежего цветка бутон будет упругим, а лепестки тут же вернутся на прежнее место.Стоит заменить цветок, если вы увидели на нем насекомых. Во-первых, это говорит о его несвежести, а во-вторых, насекомые еще больше сократят срок его жизни. Белый налет на листьях говорит о наличии какой-то инфекции. Такие цветы способны заразить растения в доме, инфекция может попасть и на домашних питомцев.Увидели гниловатый стебель — поставьте цветок обратно. На ощупь стебель будет скользкий, потому что на нем уже выделяется слизь. Это значит, что цветок уже очень долго стоит в воде и скоро завянет.Если у цветка есть видимые тычинки, обратите внимание: у свежих экземпляров практически не будет пыльцы. Если же ее много, а тем более она попала на лепестки, то цветок несвежий.Во многих магазинах в цену букета, помимо общих расходов на аренду, зарплату сотрудников, транспортировку, материалы, уже включен потенциальный брак.Длина стебля, страна-производитель, сезонность влияют на цену цветов. Обычно чем короче, например, стебель у розы, тем она дешевле стоит. Но длинный стебель у розы имеет свои недостатки: он медленнее напаивается водой и при неправильном уходе такая роза завянет быстрее.Некоторые цветы могут вызывать аллергическую реакцию даже у тех, кто к ней не склонен. Чемпионы по провокациям — лилии. Есть специально выведенные сорта, которые не имеют резкого запаха. Удаление тычинок у сильно пахнущих лилий не поможет избавиться от запаха. Такое действие может лишь приглушить его.Украшение пирожных и тортов живыми цветами — опасный тренд. Прежде всего из-за того, что цветы обрабатываются химикатами. Но не только. Самые популярные и привычные цветы могут быть опасны, тем более при контакте с пищей, просто по той причине, что они ядовиты сами по себе. Это лилия, желтый жасмин, тюльпан, гиацинт, гортензия, ландыш, стрелиция, крокус.Мода на европейские букеты диктует новые правила — многие цветы можно сочетать в букетах. Но некоторые агрессивные цветы сильно укорачивают жизнь своим соседям. Например, рядом с розами быстро завянут гвоздики, а рядом с ирисами погибнут любые цветы.Такой простой букет, как на фото ниже, быстро завянет из-за грубой ошибки флориста. Причина заключается в том, что в составе есть гиацинты. Эти цветы и нарциссы должны стоять отдельно, потому что выделяют крайне ядовитую слизь, которая закупоривает капилляры других растений. В итоге один цветок убивает весь букет, ведь остальные цветы с таким соседом очень быстро гибнут без питания. Правда, флорист может намеренно сделать такой букет, но донести до клиента информацию о недолговечности композиции.Популярное мнение, что в коробки и корзинки идет весь неликвид, верно лишь отчасти. Для таких композиций действительно могут использоваться сломанные цветы, а вот увядающие — вряд ли. По крайней мере в уважающем себя магазине. Увядающий цветок быстро портит все остальные, а это бьет по репутации магазина.Если собранный букет не продался за пару дней, а в его составе есть хорошие цветы, он попросту разбирается для более мелких работ.Существует множество техник реанимации сломанных цветов или профилактики. Например, герберы или ранункулюсы, у которых легко ломается стебель, перед посадкой в букет оборачивают зеленой флористической лентой. Отдельные лепестки или вечнозеленые листья могут приклеить специальным клеем, если это нужно для композиции. Тонкую проволоку могут использовать, если делают букет, в котором цветы должны находиться под определенным углом. Например, если обмотать такой проволокой тюльпан, его стебель можно выгибать под разными углами. Также ленту и проволоку используют, чтобы создать искусственный стебель.Многим профессия представляется легкой и романтичной, ведь каждый день флористы создают прекрасное. Но за кадром остается очень много тяжелой работы.Покупка, перевозка, обработка цветов требует физической подготовки, к тому же пачки цветов, а потом и готовые букеты могут быть очень тяжелыми. Поэтому огромные букеты, например из 100 и более роз, нередко делают мужчины-флористы.Уход за цветами — не всегда приятная задача. Нужно контактировать с химикатами, носить тяжелые ведра с водой. Нередко флористы страдают аллергией дыхательных путей и кожными заболеваниями. Просто потому что цветы часто обработаны продавцами уже при оптовой продаже. Когда их много, это может создавать на месте работы облако тяжелого запаха. Чемпионы по обработке — розы.Флористы быстро приучаются работать в перчатках, но это не всегда удобно. Некоторые цветы способны вызывать раздражение кожи, например антуриум. Пыльца гиацинта может вызвать токсическое отравление.Работа с клиентом — это отдельное умение, которому тоже нужно учиться. Начинающие флористы рассказывают, что им трудно делать букет на глазах у заказчика. Опытные нередко сталкиваются с тем, что клиент самостоятельно выбирает сочетание растений, несмотря на советы, а потом остается недоволен результатом.А как вы выбираете цветы? Знали такие флористические нюансы?