6 плюсов домашних растений

Домашние растения сейчас на пике популярности. Стоит зайти в соцсети — и буквально у всех они ветвятся и цветут в каждой комнате, а с полок выглядывают суккуленты. Что же такого хорошего в домашнем саду, зачем он вообще нужен?





1. Растения очищают воздух

2. Комната становится уютнее

3. Растения успокаивают

4. …и снимают стресс

5. Повышается продуктивность

6. Растения лечат