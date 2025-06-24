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6 плюсов домашних растений

Домашние растения сейчас на пике популярности. Стоит зайти в соцсети — и буквально у всех они ветвятся и цветут в каждой комнате, а с полок выглядывают суккуленты. Что же такого хорошего в домашнем саду, зачем он вообще нужен? 6 плюсов домашних растений

1. Растения очищают воздух


Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород.
Воздух избавляется от токсинов и неприятного запаха. Например, драцена способна поглотить 94% ацетона! Эта способность зависит от размера самого растения, кубатуры помещения и загрязненности воздуха.

2. Комната становится уютнее


Растения меняют и облик помещения. Например, можно прикрыть яркий солнечный свет, сделать в комнате тише — да и просто она теперь выглядит жилым помещением, а не подобием офиса.

3. Растения успокаивают


И речь не о таблетках со зверобоем! В помещении, где есть зеленые насаждения, людям приятнее находиться. Это было неоднократно проверено учеными, которые ставили горшки с цветами в реабилитационных центрах и изучали зависимость настроения пациентов от наличия зелени.

4. …и снимают стресс


Высадка цветов и уход за ними помогают отвлечься от переживаний, тревожных мыслей и сфокусироваться на текущем моменте. И если с растениями все хорошо, то и хозяин чувствует себя лучше. Специалисты советуют не расстраиваться, если растение погибло, и попробовать еще раз.

5. Повышается продуктивность


Исследования показали, что работа вблизи от горшка с цветком способствует улучшению мозгового кровообращения. Скорее всего, это накопительный эффект от чистого воздуха и хорошего настроения, но ведь тоже приятно!

6. Растения лечат


Некоторые из них действительно помогают. Например, алоэ вера способствует заживлению ран и порезов, а также лечению солнечных ожогов.

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