С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    каким только дерьмом не травил Народ оккупационный режим... из гнили да из плесени дерьмо гнали и спаивали  население...Какое «экзотическ...
  • Eduard
    Это сейчас молодняк с бородами даже стыдно!Почему в фильмах ...
  • Eduard
    Да потому что у них их небыло,брили!Почему в фильмах ...

Почему оленеводы не ставят свои чумы вблизи реки, а по сильному морозу ездят за водой на снегоходе




Действительно, ненецкие оленеводы ставят свои чумы, делают стойбища не на самом берегу реки, а на некотором удалении. Обычно расстояние составляет около двух километров, может чуть больше или чуть меньше. За водой в зимний период они ездят на снегоходе.

Свои чумы ненецкие оленеводы ставят на расстоянии около двух километров от реки / Фото: cont.ws

Свои чумы ненецкие оленеводы ставят на расстоянии около двух километров от реки / Фото: cont.
ws

 

 
Чтобы набрать воду, оленеводы по морозу едут на снегоходе / Фото: go-rm.ru

Чтобы набрать воду, оленеводы по морозу едут на снегоходе / Фото: go-rm.ru


 

Казалось бы, что такой подход не логичен и не практичен. Вода необходима каждый день, как минимум раз в два дня приходится отправляться за пополнением ее запасов. Тогда почему бы не поменять тактику и не изменить место расположения? К тому же, и мобильная связь, возможно, была бы получше.

 
Возле реки температура ниже и не растет мох / Фото: klike.net

Возле реки температура ниже и не растет мох / Фото: klike.net

 

 
В таких условиях оленям сложнее перенести сильные морозы / Фото: news.myseldon.com

В таких условиях оленям сложнее перенести сильные морозы / Фото: news.myseldon.com


 

Оказывается, причин несколько. Одна из них заключается в том, что около реки температура на несколько градусов ниже, а значит оленям потребуется больше еды, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. А питаются олени мхом, который не растет в речной низине.

 
Удаление от водоема также обосновывается безопасностью детей / Фото: russiatrek.org

Удаление от водоема также обосновывается безопасностью детей / Фото: russiatrek.org

 

Другая наиболее существенная причина заключается в обеспечении детской безопасности. У оленеводов тоже есть малыши, а они, как и в любой точке мира, народ любознательный – всюду лезут, все хотят знать, везде побывать. Чтобы максимально обезопасить ребятишек и приходится родителям-оленеводам делать стойбище подальше от реки и преодолевать большие расстояния, чтобы набрать воды.


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх