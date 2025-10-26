Почему оленеводы не ставят свои чумы вблизи реки, а по сильному морозу ездят за водой на снегоходе

Действительно, ненецкие оленеводы ставят свои чумы, делают стойбища не на самом берегу реки, а на некотором удалении. Обычно расстояние составляет около двух километров, может чуть больше или чуть меньше. За водой в зимний период они ездят на снегоходе.
Чтобы набрать воду, оленеводы по морозу едут на снегоходе / Фото: go-rm.ru
Казалось бы, что такой подход не логичен и не практичен. Вода необходима каждый день, как минимум раз в два дня приходится отправляться за пополнением ее запасов. Тогда почему бы не поменять тактику и не изменить место расположения? К тому же, и мобильная связь, возможно, была бы получше.
Возле реки температура ниже и не растет мох / Фото: klike.net
В таких условиях оленям сложнее перенести сильные морозы / Фото: news.myseldon.com
Оказывается, причин несколько. Одна из них заключается в том, что около реки температура на несколько градусов ниже, а значит оленям потребуется больше еды, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. А питаются олени мхом, который не растет в речной низине.
Удаление от водоема также обосновывается безопасностью детей / Фото: russiatrek.org
Другая наиболее существенная причина заключается в обеспечении детской безопасности. У оленеводов тоже есть малыши, а они, как и в любой точке мира, народ любознательный – всюду лезут, все хотят знать, везде побывать. Чтобы максимально обезопасить ребятишек и приходится родителям-оленеводам делать стойбище подальше от реки и преодолевать большие расстояния, чтобы набрать воды.
