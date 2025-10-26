Почему оленеводы не ставят свои чумы вблизи реки, а по сильному морозу ездят за водой на снегоходе

Свои чумы ненецкие оленеводы ставят на расстоянии около двух километров от реки / Фото: cont.ws

Чтобы набрать воду, оленеводы по морозу едут на снегоходе / Фото: go-rm.ru

Возле реки температура ниже и не растет мох / Фото: klike.net

В таких условиях оленям сложнее перенести сильные морозы / Фото: news.myseldon.com

Удаление от водоема также обосновывается безопасностью детей / Фото: russiatrek.org