За что Нейтана Филлиона называют «киллером сериалов» и главным джентльменом Голливуда

Тем, кто еще не знаком с ролями Нейтана Филлиона и не подпал под власть его обаяния, можно лишь позавидовать – им предстоит получить большое удовольствие от просмотра фильмов и сериалов с его участием. Он умудряется сразу расположить к себе зрителя, несмотря на то, что на героя в классическом смысле как-то не очень похож. Больше того, актер получил прозвище «киллера сериалов» - так уж получалось, что многие из проектов закрывались после того, как к ним присоединялся Филлион – что, правда, не испортило карьеру актера, а скорее добавило забавный штрих к его биографии.
Американский канадец Нейтан Филлион
«Убивать сериалы» Нейтан Филлион начал после переезда в США, вырос он в Канаде. Родился Натан 27 марта 1971 года в городе Эдмонтон, у Джун (Куки) и Боба Филлионов, всю жизнь проработавших учителями. По их стопам пошел и старший их сын Джефф, а вот младший, отучившись в католической гимназии Альбертского колледжа, а затем в Альбертском университете, подался в актеры.
Нейтан с родителями
В 1994 году Нейтан приехал в Нью-Йорк, где стал частью актерского состава мыльной оперы под названием «Одна жизнь, чтобы жить» - идущей к тому времени на экранах уже в течение четверти века. Дебют был успешным, Филлион получил спустя два года номинацию на «Эмми» в категории «Выдающийся молодой актер», и пусть победа тогда обошла его стороной, для карьерного взлета этого признания оказалось достаточно. Нейтан понял, что нашел свое призвание.
Он переехал в Лос-Анджелес, где продолжал играть в сериалах и эпизодических ролях в полнометражном кино, в том числе снявшись у Стивена Спилберга в фильме "Спасти рядового Райана".
Из сериала «Одна жизнь, чтобы жить»
Нейтан Филлион в начале карьеры
Звездный час Нейтана Филлиона пришел к нему в 2002 году после начала съемок в телесериале «Светлячок», ставшем, как и другие успешные саги о космосе, культовым. О работе над «Светлячком» сам актер отзывается как о «самом веселом времени». Роль капитана Малькольма Рейнолдса была первой из многочисленных потом главных ролей в телесериалах. В 2005 году было снято продолжение космического вестерна – кинофильм «Миссия «Серенити».
Из телесериала «Светлячок»
То странное совпадение, связанное с закрытием проектов после включения в актерский состав Нейтана Филлиона, срабатывало и с «Баффи – истребительницей вампиров», и с телесериалом «Гонка», и со «Свахой». Правда, сказать, чтобы это как-то негативно отразилось на карьере канадца, трудно - он продолжал получать приглашения и снялся в итоге в нескольких проектах, которые принесли ему мировую популярность.
Из сериала «Два парня и девушка»
«Мое резюме – длинный список отмененных сериалов»
В 2009 году состоялся запуск сериала «Касл», где Филлион исполнял роль писателя - автора бестселлеров, вместе с сотрудниками полицейского участка Нью-Йорка участвующего в расследовании убийств. Главная женская роль досталась канадской актрисе Стане Катич. И зрители, и критики признавали – с первого же эпизода между героями – Риком Каслом и Кейт Беккет отчетливо ощущалась «химия», что пусть и укладывалось в концепцию сериала, все же казалось излишне динамичным развитием событий. Сам Филлион галантно отмечал: «Стана может сыграть «химию» даже с мокрым бумажным пакетом. Так что мне остается лишь правдоподобно изображать пакет».
С партнершей по сериалу «Касл» Станой Катич
На самом деле, конечно, заслуг актера в завоевании зрительских симпатий отрицать невозможно, а потому и в теплые чувства героини к Рику Каслу поверить легко. «Крутой парень, который почти всегда ошибается» - так описывает Филлион своего персонажа. Стоит добавить, что Касл располагает к себе благодаря тем качествам, которыми можно охарактеризовать и самого актера – его обходительность в сочетании со склонностью к почти детскому озорству, его прекрасное чувство юмора, его неуклюжесть и одновременно умение владеть собой в сложных ситуациях.
Из сериала «Касл»
Этот сериал «убить» не довелось – он снимался до 2016 года, включал восемь сезонов и получил большое количество наград и номинаций. Правда, от девятого сезона создатели «Касла» отказались после ухода из проекта Станы Катич и Тамалы Джонс – Филлион же на тот момент был готов продолжать съемки.
Нейтан Филлион - заядлый игрок
Но без работы канадский актер не остается, он много снимается и много работает в озвучке – голос Филлиона можно услышать в анимационных фильмах по мотивам комиксов и в компьютерных видеоиграх: дело в том, что он – их большой фанат. Дома у Нейтана Филлиона хранится коллекция комиксов, а сам он – постоянный участник Комик Конов, фестивалей, посвященных этому виду искусства и близких к нему элементов поп-культуры.
«Ходячий кризис среднего возраста» или лекарство от депрессии
В сентябре 2018 года вышел очередной телесериал, где главная роль была написана специально для Филлиона – «Новобранец». Это рассказ о сорокалетнем мужчине по имени Джон Нолан, который, оставив за спиной двадцать лет строительного бизнеса и разрушенный брак, решил начать новую жизнь и после обучения в полицейской академии приступает к службе. Комедией «Новобранца» не назовешь, драматизма в сериале предостаточно. И все-таки с первых же минут герою удается завоевать симпатии зрителей - настолько понятно и близко то состояние, в котором он оказывается. «Ходячий кризис среднего возраста» - такой ярлык получает герой, и дальше уже не так важно, где происходят события сериала, Нолан, а вместе с ним и Филлион, становятся воплощением общего, понятного всем стремления к мечте и к призванию.
Из сериала «Новобранец»
Создатель сериала Алекси Хоули был в свое время продюсером и «Касла», с Филлионом его связывали долгие рабочие отношения, а потому на роль актер согласился даже не прочитав сценарий. Зато в подборе актеров он принимал непосредственное участие.
У Нейтана Филлиона уникальное в своем роде амплуа – этакого своего в доску парня, обаятельного и располагающего к себе, но при этом прекрасно выглядящего – в свои сорок восемь он может похвастаться отличной физической формой.
С братом Джеффом и кузеном
Своим обаянием Нейтан Филлион славится не только на экране, но и в жизни. При этом по голливудским меркам жизнь его достаточно скромна. Во всяком случае, ни в каких скандалах, привычных для лос-анджелесских кинозвезд, он замечен не был. Наоборот, среди друзей актера значится ни много ни мало канадский премьер-министр Джастин Трюдо. И о личной жизни Филлиона информации совсем немного, зато известно о его детище – благотворительном проекте совместно с писателем Пи-Джеем Хаарсма, целью этого начинания стало повышение доступности книг для детей из малообеспеченных семей.
Нейтан Филлион
В другой жизни, как признается Нейтан Филлион, он предпочел бы учить актерскому мастерству, продолжив семейное дело – преподавание.
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