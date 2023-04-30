7 продуктов, повторное разогревание которых чревато последствиями

1. Некоторые зеленые овощи

Нитраты в сельдерее становятся токсичными после нагревания

2. Грибы

Блюдо из грибов содержит много белка. / Фото: wallhere.com

3. Курица

Курицу нельзя разогревать, вне зависимости от того, каким способом она была приготовлена. / Фото: chastnosti.com

4. Картофель

Картофель по-деревенски нужно съедать за раз. / Фото: sloosh.ru

5. Яйца

Разогретая яичница может вызвать отравление. / Фото: rusplt.ru

6. Свекла

Свеклу лучше использовать для салатов и смузи. / Фото: 7dach.ru

7. Рис

Рис с овощами нельзя оставлять при комнатной температуре. / Фото: fotostrana.ru