Истина где-то рядом: 10 правдоподобных теорий существования инопланетян

Гипотеза эстивации. Выдвинута в 2017 году исследователями будущего человечества из Оксфордского института и Астрономической обсерватории Белграда. Она говорит, что инопланетные расы значительно продвинулись в развитии, если сравнивать их с человеком, но готовятся, когда условия на Земле достигнут тех норм, чтобы они могли взаимодействовать с человечеством и строить большое сообщество.

В 2015 году межпланетная станция NASA «Новые горизонты» впервые приблизилась к Плутону. Ученые, получив данные, в очередной раз выдвинули теорию: жизнь, вероятно, существует на некоторых объектах Солнечной системы (спутники Сатурна — Энцелад и Титан, спутники Юпитера — Европа, Каллисто и Ганимед), но она скрывается глубоко под слоем льда. Главный инженер проекта «Новые горизонты» Алан Стерн заявил, что любая теоретическая цивилизация должна пробить эти льды, защищающие ее от солнечных излучений и радиации, чтобы войти в полноценный контакт с людьми. Кроме того, по словам Стерна, радиоэлектронный сигнал тоже должен быть невероятной мощности, чтобы преодолеть эту преграду.

Жизнь есть, но нет терпения… у людей. Преподаватель Корнеллского университета Эван Соломонис считает, что ученые могут найти какие-то следы жизни в Млечном пути, только исследовав около 50% Галактики. Новости СМИ2

Сейчас ученые в большинстве своем рассматривают экзопланеты, чьи условия схожи с условиями Земли. Причем приоритет отдается тем, которые находятся рядом с «более комфортной для обитания» звездой. По мнению исследователей, там больше шансов найти внеземную жизнь.

За пределами Земли нет жизни. Грустная теория, которую пока нельзя опровергнуть или подтвердить.

За пределами Земли нет разумной жизни, либо она добилась такого же уровня развития, как человечество.

Возможно, от инопланетян есть или были сигналы, просто человечество не придумало, как их поймать и обработать.