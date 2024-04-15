Истина где-то рядом: 10 правдоподобных теорий существования инопланетян

Один из важнейших вопросов за всю историю человечества касается жизни вне Земли. Есть масса теорий, версий, конспирологических историй. Но давайте пробираться сквозь груду мусора: есть ли действительно намеки на существование жизни вне нашей планеты, близкие к достоверности, и теории об этом?
Какие есть теории о жизни вне Земли?
Вот список, приведенный несколькими сайтами.
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Гипотеза эстивации. Выдвинута в 2017 году исследователями будущего человечества из Оксфордского института и Астрономической обсерватории Белграда. Она говорит, что инопланетные расы значительно продвинулись в развитии, если сравнивать их с человеком, но готовятся, когда условия на Земле достигнут тех норм, чтобы они могли взаимодействовать с человечеством и строить большое сообщество.
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В 2015 году межпланетная станция NASA «Новые горизонты» впервые приблизилась к Плутону. Ученые, получив данные, в очередной раз выдвинули теорию: жизнь, вероятно, существует на некоторых объектах Солнечной системы (спутники Сатурна — Энцелад и Титан, спутники Юпитера — Европа, Каллисто и Ганимед), но она скрывается глубоко под слоем льда. Главный инженер проекта «Новые горизонты» Алан Стерн заявил, что любая теоретическая цивилизация должна пробить эти льды, защищающие ее от солнечных излучений и радиации, чтобы войти в полноценный контакт с людьми. Кроме того, по словам Стерна, радиоэлектронный сигнал тоже должен быть невероятной мощности, чтобы преодолеть эту преграду.
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Жизнь есть, но нет терпения… у людей. Преподаватель Корнеллского университета Эван Соломонис считает, что ученые могут найти какие-то следы жизни в Млечном пути, только исследовав около 50% Галактики.
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Сейчас ученые в большинстве своем рассматривают экзопланеты, чьи условия схожи с условиями Земли. Причем приоритет отдается тем, которые находятся рядом с «более комфортной для обитания» звездой. По мнению исследователей, там больше шансов найти внеземную жизнь.
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За пределами Земли нет жизни. Грустная теория, которую пока нельзя опровергнуть или подтвердить.
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За пределами Земли нет разумной жизни, либо она добилась такого же уровня развития, как человечество.
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Возможно, от инопланетян есть или были сигналы, просто человечество не придумало, как их поймать и обработать.
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Константин Циолковский почти 100 лет назад, в 1933-м, предположил, что инопланетяне избегают Землю, потому что люди не достигли минимального уровня для контакта с другими цивилизациями.
Парадокс Ферми. И это одна из самых важных историй в этом вопросе. Что это такое? Итальянский ученый Энрико Ферми был заядлым участником обсуждений жизни вне Земли. Он обожал принимать новые теории об инопланетянах, но также обожал их разрушать. Современники говорили: «Ферми — это настоящая акула науки. Его интересно слушать, но сильно интереснее — спорить. Энрико любил оспаривать и критиковать версии, которые, по некоторому мнению, просто не могли быть раскритикованными. Особенно это касалось космической тематики».
В 1950 году, обедая в кафетерии, Ферми слушал коллег, которые говорили о доказательствах существования инопланетян. Ученый нарушил их спор обычным вопросом: «Если у нас есть много доказательств, то где же инопланетяне?» Позже Ферми в различных докладах расшифровывал тезис: в мире столько доказательств существования внеземной жизни, что многие из них из-за отсутствия контактов с ней кажутся просто абсурдными и недостоверными.
А инопланетяне контактировали с нами? Или есть какой-то намек на их жизнь?
За десятилетия изучения внеземной жизни версий и историй было много: люди очень любят теории об инопланетянах (особенно обманывать ими других). Именно поэтому в соцсетях полно видеозаписей, якобы подтверждающих существование внеземных форм жизней и даже их появления на нашей планете. Все это недоказанные и, вероятно, вымышленные истории. Но есть ряд случаев, которые ученые просто не могут объяснить.
В 1977 году радиотелескоп Университета штата Огайо поймал сигнал «Вау». Ученые так и не смогли объяснить его, но выдвинули теории: человеческий сигнал, отразившийся от космического мусора либо из-за скопления водорода недалеко от большой звезды. Некоторые ученые все же придерживаются теории, что это сигнал, пришедший от инопланетян.
В 2003 году астрономы, продвигающие проект SETI (занимается поиском инопланетных рас), сообщили, что за много лет существования они приняли три странных сигнала, которым нет объяснения. После множества исследований и поиска настоящих источников этих сигналов ученые сделали выводы, что, возможно, они исходят от неизвестного природного явления, характерного для того участка космоса.
В 2021 году журнал Nature Astronomy написал о признаках обитаемости некоторых районов Марса. К этому мнению он пришел благодаря исследованиям глины от марсохода Curiosity в кратере Гейла. Ученые сделали вывод, что определенные территории Марса были заселены тысячи или даже миллионы лет. Но опять же нет никаких признаков, какая именно цивилизация населяла эти территории.
Многие ученые придерживаются версии, что инопланетяне есть на Земле. Вы их даже видели
В американском журнале «Прогресс в области биофизики и молекулярной биологии» однажды появилась статья, которая рассматривала осьминогов как форму жизни, прибывшую с другой планеты. Аргументы:
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генетическое разнообразие. У них есть более 33 тысяч генов, что на 10 тысяч больше, чем у человека;
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уникальная форма глаз, которая сильно отличается от формы глаз млекопитающих;
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способность изменения цвета ради маскировки от хищников;
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особенная нервная система, которая позволяет адаптироваться к разным условиям окружающей среды и осваивать новые навыки. Например, осьминоги могут открывать банки или использовать какие-то инструменты.
Вирусолог из Института молекулярной генетики Макса Планка в Германии Карин Меллинг в комментарии для той же статьи написала, что нельзя использовать теорию о внеземном происхождении осьминогов как истину. Вероятно, это вид, который: а) пошел по особенному пути эволюции; б) развивался очень быстро, что, конечно, несравнимо с другими животным. Но, по словам Меллинг, эту теорию нельзя отвергать полностью, потому что у осьминога слишком уникальный организм для нашей планеты. Особенно за эту теорию топят ученые, пропагандирующие теорию панспермии. Это гипотеза о том, что жизнь на Землю была занесена с другой планеты в результате падения метеоритов или комет.
При этом есть масса ученых, которые эту теорию все же отвергают. Американский вирусолог и профессор биологии в Портлендском государственном университете Кен Стедман говорит: «Нет никаких сомнений, что ранняя биология увлекательна. Но я думаю, что это [тезис о возможном происхождении осьминогов не на Земле], контрпродуктивно. Многие утверждения в этой статье являются спекулятивными и даже сильно противоречат научной литературе».
Чем больше ученых, тем больше обсуждений. Но многие инженеры восхищены, как осьминоги меняют расцветку, и даже изучают эту способность для применения в жизни — например, для разработки каких-то военных технологий. Ученые уверены: если инженерам это удастся, это сильно продвинет человечество, в том числе и в вопросе изучения происхождения осьминогов.
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