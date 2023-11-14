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Полезные способы применения соды в быту

Этот белый песок в яркой упаковке стоит в кухонном шкафу в каждом доме будто по умолчанию, как заводская настройка — а все потому, что он славится далеко не только пользой при выпечке…



И вправду, если поразмышлять: почему соду продают в довольно крупных пачках — по 500 грамм? Если бы сода имела такую же узкую специализацию, как, например, дрожжи, то она бы и продавалась в соответствующих пакетиках по 1 чайной ложке.

Причина тому — высокий pH соды и абсорбирующие свойства, которые позволяют ей стать «универсальным бойцом» в быту. Итак, на что же способна ваша сода, завалявшаяся на верхней полке кухонного гарнитура? Разберем 5 необычных способов применения соды дома.

Способ №1 — Удаление неприятных запахов



Чтобы поскорее «выветрить» запах рыбы или лука с кухни, достаточно просто замочить посуду в соде, добавив в воду 1-2 чайные ложки продукта. Спустя недолгое время вещества абсорбируют молекулы, дающие стойкий и неприятный запах.
Также и с одеждой: достаточно добавить щепотку соды в стиральную машинку, если вы недавно пролили на себя уху. Главное — учитывать при этом особенности тканей и не переборщить, чтобы не оставить на одежде белых разводов.
Не стоит бояться применять соду и в очищении лежанок питомцев — продукт безопасен и не навредит пушистым друзьям, а лишь поможет устранить неприятный запах.
Хотя ковидные времена прошли, не стоит забывать дезинфицировать поверхности в уборной, предотвращая появление грибков и ржавчины. Жители регионов с высокой влажностью воздуха часто жалуются: «Не успели сделать ремонт, как в ванной на стенах появились черные пятна».

Способ №2 — Дезинфекция в ванной





Сода в сочетании с обычной губкой способна очистить раковину и смесители от налета, а также будет препятствовать появлению плесени на кафельных поверхностях.

Способ №3 — Устранение засоров



Существует «народный» метод прочистки труб при засорах и для профилактики их образования. Смешайте соду с небольшим количеством уксуса и залейте в канализацию, затем закройте слив и промойте горячей водой. Такая смесь растворит все засоры и избавит от очередной бытовой проблемы.

Способ №4 — Чистим серебро и сияем



Серебро привлекает глаз и вызывает приятные ощущения, так как подсознательно напоминает воду — то есть, то, без чего человек не может прожить. Вот только драгоценный металл имеет свойство темнеть и терять «товарный вид».



Если подержать серебро в воде с содой, протереть и смыть водой, то серебряные поверхности вновь засияют, как новенькие. Такой способ очистки используют и ювелиры перед починкой драгоценностей.

Способ №5 — Восстановление обуви



Если вы исколесили полмира в любимых кедах, а прощаться с памятной парой обуви не хочется, в такой ситуации снова поможет старая добрая сода. Конечно, она не придаст обуви тот самый вид, который покорил вас когда-то в магазине, но избавит ботинки от неприятного запаха.

Достаточно просто засыпать соду в небольшие мешочки, поместить туда раздельно обувь и перевязать каждый образовавшийся «скафандр». Через пару часов очистите ботинки от вещества с помощью воды и готово!
Содержание дома в чистоте может показаться тяжелым делом как для студента, только начавшего свою самостоятельную жизнь, так и для взрослого человека. Бывает такое, что все баночки с бытовой химией не справляются со своими задачами. В таком случае, запасаемся содой, — иначе говоря, покупаем максимум 2 пачки, она нескончаемая, и уверенно идем легкой рукой устранять помехи комфортной домашней жизни.
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Содаприменение

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