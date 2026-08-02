10 самых дорогих автомобилей Криштиану Роналду: не только гоночные

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Какие машины предпочитает самый знаменитый футболист мира? Фото: thesun.co.uk Какие машины предпочитает самый знаменитый футболист мира? Фото: thesun.co.uk

Кроме футбола, Криштиану Роналду увлекается коллекционированием дорогих автомобилей. В его гараже стоят шикарные модели, о которых мечтают многие. Каждая из них – это не просто машина, а уникальное сочетание инженерного мастерства, стиля, мощи и скорости. Кроме футбола, Криштиану Роналду увлекается коллекционированием дорогих автомобилей. В его гараже стоят шикарные модели, о которых мечтают многие. Каждая из них – это не просто машина, а уникальное сочетание инженерного мастерства, стиля, мощи и скорости.

1. Гиперкар Bugatti La Voiture Noire



Bugatti La Voiture Noire, футуристичная мечта богатых коллекционеров. Фото: championat.com Bugatti La Voiture Noire, футуристичная мечта богатых коллекционеров. Фото: championat.com

Стоимость главной жемчужины автоколлекции футболиста составляет 18,6 млн. долларов. Bugatti La Voiture Noire относится к категории гоночных автомобилей – он способен набрать скорость 100 км/ч за 2,5 секунды.

Необычный дизайн с футуристическими элементами и глубокий черный цвет кузова делают эту модель недосягаемой мечтой многих коллекционеров.

2. Bugatti Centodieci



Bugatti Centodieci была выпущена к юбилею компании. Фото: uzr.com.ua Bugatti Centodieci была выпущена к юбилею компании. Фото: uzr.com.ua

Еще одна вариация сверхскоростного автомобиля с высокими показателями производительности была выпущена брендом Bugatti к 110-летию компании. Это модель Centodieci, стоимость которой – 9 млн. долларов.

В основу конструкции разработчики положили схему сборки и комплектующие Bugatti EB110, которая была одним из самых шикарных автомобилей в 90-х годах. Бренд выпустил эту модель ограниченной серией: в мире их всего 10 экземпляров.

3. Bugatti Chiron



Bugatti Chiron, один из любимых автомобилей знаменитого футболиста. Фото: gtspiritmedia.com Bugatti Chiron, один из любимых автомобилей знаменитого футболиста. Фото: gtspiritmedia.com

На просторах сети можно найти множество фото Криштиану на фоне этого автомобиля. В репортажах он сообщает журналистам, что Chiron – это одна из его любимых тачек.

Футболист полюбил эту модель за элегантный дизайн без лишних декоративных элементов, сверхбыстрый разгон, мощный двигатель и комфортное управление. На идеально ровных трассах Bugatti Chiron способна разгоняться до 420 км/ч.

Стоимость гиперкара Bugatti Chiron – 3 млн. долларов.

4. Ferrari Monza SP2



Ferrari Monza SP2 стоит порядка 1,9 млн долларов. Фото: nss-sports.com Ferrari Monza SP2 стоит порядка 1,9 млн долларов. Фото: nss-sports.com

Это версия авто с открытым верхом выпускалась ограниченной серией. При разработке внешнего дизайна этой модели конструкторы опирались на лучшие варианты гоночных моделей компании Ferrari и классические спортивные модели прошлых десятилетий других брендов.

Сейчас купить это органичное сочетание запредельных скоростей и стильного дизайна можно за 1,9 млн. долларов.

5. McLaren Senna



Мотор McLaren Senna оснащен системой двойного турбонаддува. Фото: news.dupontregistry.com Мотор McLaren Senna оснащен системой двойного турбонаддува. Фото: news.dupontregistry.com

Стабильность движения по трассе и высокие показатели производительности этому автомобилю обеспечивают двигатель, оснащенный системой двойного трубонаддува, и аэродинамические элементы корпуса. По мнению опытных гонщиков, модель McLaren Senna идеально подходит для победы в гонках.

Рыночная стоимость такого автомобиля составляет 1,2 млн. долларов.

6. Rolls-Royce Cullinan



Rolls-Royce Cullinan стоит «всего» порядка 900 тыс. долларов. Фото: marca.com Rolls-Royce Cullinan стоит «всего» порядка 900 тыс. долларов. Фото: marca.com

Для комфортного передвижения в черте города Роналду выбирает стильные модели, которые по техническим характеристикам существенно уступают гоночным гиперкарам. Зато они покоряют сердца коллекционеров стильным дизайном корпуса и салона. Одним из таких автомобилей в гараже футболиста является Rolls-Royce Cullinan, купить который можно за 900 тыс. долларов.

Модель по техническим параметрам сопоставима с мощью внедорожников, а по качеству навигационных систем и электроники ее можно сравнить с беспилотными версиями авто. Многочисленные датчики, стабилизирующие положение автомобиля в полосе, а также система звуковых подсказок делают Rolls-Royce Cullinan идеальным для семейных загородных поездок

7. Lamborghini Aventador LP 700−4



Lamborghini Aventador LP 700−4 способен разгоняться до 350 км в час. Фото: marca.com Lamborghini Aventador LP 700−4 способен разгоняться до 350 км в час. Фото: marca.com

Эта модель суперкара является одной из самых ярких во всем мире. Она относится к классу престижных авто и подчеркивает высокий социальный статус владельца. Спортивный стиль автомобиля выражен через четкую форму корпуса и агрессивные декоративные элементы.

Максимальная скорость, которую способен развить этот суперкар – 350 км/ч. При этом его отличает сверхбыстрый разгон: всего за 3 сек. автомобиль разгоняется до 120 км/ч. Купить Lamborghini Aventador можно за 500 тыс. долларов.

8. Bentley Continental GT



Bentley Continental GT, комфортный и стильный. Фото: iconicauctioneers.com Bentley Continental GT, комфортный и стильный. Фото: iconicauctioneers.com

Неудивительно, что в коллекции Роналду нашлось место для Bentley Continental GT, ведь футболист ценит не только скорость, адреналин и уникальный дизайн авто, но и комфорт во время управления транспортным средством.

Отличительной чертой Bentley Continental GT является кузов типа «купе». В сочетании с графитным цветом корпуса, этот тип кузова подчеркивает то, что Криштиану ценит изысканный английский стиль.

Купить Bentley Continental GT можно за 300 тыс. долларов.

9. Mercedes-Benz S65 AMG Coupe



Mercedes-Benz S65 AMG Coupe эффективен и в городе, и на грунтовых дорогах. Фото: mercedesblog.com Mercedes-Benz S65 AMG Coupe эффективен и в городе, и на грунтовых дорогах. Фото: mercedesblog.com

Среди немецких авто бренд Mercedes занимает почетное место. Модель S65 AMG Coupe – одна из лучших моделей этого завода. Мощный двигатель, оснащенный системой турбонаддува, обеспечивает автомобилю безопасный разгон доя 100 км/ч всего за 4 сек.

При этом конструкторы позаботились и о внешней привлекательности модели. Стильный дизайн, стабильность работы ходовой части на высоких скоростях, большой объем двигателя – все это в совокупности делают Mercedes-Benz S65 AMG Coupe идеальным автомобилем для использования как на благоустроенных загородных трассах, так и на грунтовых дорогах.

Купить эту машину можно за 250 тыс. долларов.

10. Chevrolet Camaro SS



Chevrolet Camaro SS прекрасно подходит для динамичной езды. Фото: trademe.co.nz Chevrolet Camaro SS прекрасно подходит для динамичной езды. Фото: trademe.co.nz

Этот автомобиль относится к категории бюджетных иномарок, так как его рыночная стоимость составляет всего 40 тыс. долларов. Однако элементы ходовой части, отделка салона и дизайн корпуса позволяют ему успешно конкурировать с описанными выше автомобилями.

Chevrolet Camaro SS идеально подходит для динамичной езды. О таком автомобиле мечтают ценители сдержанной роскоши и коллекционеры с утонченным вкусом.