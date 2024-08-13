10 самых невероятных дорог в мире, прокатиться по которым отважится не каждый

Самая высокая дорога в мире.
В нашем мире просто неимоверное количество удивительных вещей. Достаточно часто «удивительными» становятся, казалось бы, самые обычные вещи, такие, как дорога. Вот и в новом обзоре вниманию читателя будет представлено сразу 10 необычных автомобильных дорог со всего мира.
1. Baldwin Street
Улица Baldwin Street.
Улица Baldwin Street находится в Данидине, что в Новой Зеландии. В первую очередь эта улица известна, как самая крутая в мире. Самая крутая – буквально. Коэффициент уклона дороги составляет 1:5. Это означает, что пройдя пять метров по горизонтали, вы в среднем опуститесь на один метр по вертикали. При этом максимальный уклон улицы составляет 1:2.86 и занимает 35% всей дороги.
2. Lombard Street
Lombard Street - сама извилистая в мире улица.
Улица Lombard Street известна на весь мир, как самая кривая. Эта известность отчасти печальная, так как спуск по улице достаточно опасное занятие. Находится этот памятник «дорожного зодчества» в США, в славном городе Сан-Франциско.
3. 9 de Julio Avenue
Самая широкая в мире улица.
В Буэнос-Айрес в Аргентине находится, пожалуй, самая широкая улица в мире, и вместе с тем самая широкая автомобильная дорога. Речь, конечно же, идет о небезызвестной 9 de Julio Avenue. Названа улица в честь дня независимости страны – 9 июля 1816 года. Проспект длинной в 1 км имеет семь автомобильных полос в каждую из сторон.
4. Spreuerhofstraße
Самая узкая в мире улица.
Не автомобильная дорога, но все еще путь, заслуживающий внимания. Улица Spreuerhofstraße, что расположена в германском Ройтлингене является самой узкой в мире. Появилась улица еще в 1727 году. Официально улица числится под номером 77. В самом узком месте ее широта всего 50 см.
5. Йондж-Стрит
Самая длинная улица на Земле.
Дорога Йондж-Стрит, Онтарио, Канада и Пан-американское шоссе считается самой длинной в мире. Она проходит через территорию Северной и Южной Америки. На этом отрезке лежит самая длинная в мире улица. Ее длина, составляет 1 896 км. Улица лежит на территории как Северной, так и Южной Америки. Само собой подлинный путь намного длине. Большую часть его составляет шоссе 11, однако оно не относится к самой улице.
6. Lærdal Tunnel
Тоннель Lærdal Tunnel.
Тоннель, соединяющий Лэрдале и Эурланн в Норвегии, является самым длинным на Земле. Его общая протяженность составляет 24.5 км. Он является частью проходящей в том месте магистрали. В тоннеле есть две полосы. Благодаря этому тоннелю транспортное сообщение обходится без паромов.
7. The Death Road
Дорога смерти.
«Дорога смерти» пожалуй, одна из наиболее известных достопримечательностей Боливии. На сегодняшний день считается самой опасной в мире, и вовсе не без причины – каждый год на ней гибнет 200-300 человек. Дорога проходит в горах.
8. Millau Viaduct Bridge
Самая высокая дорога в мире.
Самой высокой дорогой в мире можно считать мост Millau Viaduct Bridge, который расположен во Франции. Уже достаточно сказать то, что высота над которой едут автомобили составляет около 340 метров.
9. McMurdo South Pole Highway
Самая заснеженная дорога в мире.
На Южном полюсе нашей планеты, в Антарктиде можно найти самую снежную дорогу на Земле общей протяженностью в 1 601 км. Эта дорога, как легко догадаться, не грунтовая и уж тем более не асфальтированная, из снега. Обозначена она флажками. Ведет эта «тропа» к станции Амундсен–Скотт.
10. The Eyre Highway
Самая скучная дорога в мире.
Шоссе The Eyre Highway соединяет южную и западную часть Австралии. На сегодняшний день его можно считать самым монотонным на земле. Протяженность дороги составляет 1 664 км. Почти весь путь водитель будет видеть вокруг себя ничего. Исключение составляет всего три города на пути.
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