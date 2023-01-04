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Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовления


Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовления


Омлет – распространенное блюдо, которое готовят в разных уголках мира по разнообразным рецептам. Турция в этом смысле тоже не исключение. Называют его здесь менемен. По своему составу он схож с еврейской шакшукой. Блюдо не только вкусное, но и пышное. Добиться такого эффекта, согласитесь, получается не у всех и не всегда, даже если использовать исключительно традиционные ингредиенты.

Турки добавляют в омлет много овощей / Фото: stage.robinhood.ca

Турки добавляют в омлет много овощей / Фото: stage.robinhood.ca

 

Что касается менемена, то даже при наличии в нем большого количества овощей (сюда добавляют чеснок, лук, помидоры, зелень болгарский сладкий перец, которые предварительно проходят обжарку, а только потом их заливают яичной смесью), он остается очень пышным.
Существует несколько хитростей приготовления турецкого менемена / Фото: yemek.com

Существует несколько хитростей приготовления турецкого менемена / Фото: yemek.com

 

Оказывается, дело не в том, что яйца надо долго взбивать. Есть другие небольшие, но такие полезные хитрости приготовления этого блюда:






    • важно правильно подобрать сковородку – она должна быть с высокими стенками и толстым дном, тогда будет правильно распределяться тепло;







    • готовить омлет лучше всего на средней температуре;







    • при добавлении молока, с яйцами его соотношение обязано быть именно 1:1 – не больше и не меньше;







    • все добавки, например, сыр, овощи и так далее не должны превышать объем ½ омлета;







    • во время процесса приготовления нельзя открывать крышку так как температурные перепады для пышности блюда являются основным врагом;







    • добавлять соль и перец лучше всего во время того, когда вы взбиваете яйца;







    • мука делает омлет тяжелым, поэтому ее лучше не добавлять;





  • чтобы омлет получился более воздушным, в него допускается добавление маленького количества соды.


 

Рецепт пышного омлета на твороге


Для приготовления нежного и пышного омлета понадобятся простые ингредиенты / Фото: ok.ru

Для приготовления нежного и пышного омлета понадобятся простые ингредиенты / Фото: ok.ru

 

Такой омлет в Турции готовят достаточно часто и именно в домашних условиях. Мы можем его приготовить даже в мультиварке из следующих ингредиентов: яйца – 2 шт., творог – 80-100 граммов, молоко – 60 г, растительное масло – 8 г.
Смешанные продукты помещаются в мультиварку на несколько минут / Фото: legkovmeste.ru

Смешанные продукты помещаются в мультиварку на несколько минут / Фото: legkovmeste.ru

 

Мультиварка выставляется в режим «Выпечка». В то время пока она нагревается, взбиваются перечисленные ингредиенты. На весь процесс уходит около семи минут и вкуснейшее блюдо готово.

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Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовления

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Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовленияПодписаться на мой Instagram
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