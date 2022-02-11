9 вопросов о необычных явлениях человеческого организма, которые с детства хотелось задать

Некоторые действия, банально простые на первый взгляд, невыполнимы. Например, многие знают, что нельзя сложить любой лист бумаги 8 раз. Какой бы ни был его размер или плотность, это невозможно.

На самом деле таких примеров гораздо больше, и никакие старания не заставят природу вещей измениться. Редакция предлагает убедиться в этом лично.

1. Непокорный палец

Трюк, который заставляет почувствовать, будто средний палец парализован.

Нельзя согнуть и прижать к ладони один только средний палец. При попытке все же совершить этот подвиг, безымянный палец будет повторять все действия своего соседа. Аналогично действуют безымянный палец и мизинец. Такая странная реакция обуславливается взаимосвязанными сухожилиями, которые отвечают за их движения.

2. Вредная буква «п» и другие особенности речи

Некоторые особенности речи нельзя изменить, как бы ни захотелось.

Невозможно произнести букву «п» с открытым ртом, даже прикладывая особые усилия. Еще один удивительный факт о речи: нельзя повышать или понижать громкость своего голоса, одновременно думая о чем-либо. А своя речь слышится всегда с одной и той же интенсивностью во время размышлений.

3. Расстояние всегда есть

Никаких настоящих прикосновений, только частичные.

Ученые утверждают, что все прикосновения на самом деле — это фикция. Не в полной мере, конечно, но все же. Все дело в том, что к чему бы мы ни прикасались, между кожей и другой поверхностью всегда остается небольшое пространство. Во всем виноват эффект межатомного пространства.

4. Круги пальцами

Не все простые движения выполнимы.

Если вытянуть две руки вперед и оставить указательные пальцы выставленными вперед, а другие сжать, то можно провести один занимательный опыт. Нужно начать рисовать воображаемые круги пальцами в одном направлении, сначала медленно, а потом все больше ускоряясь. Совсем скоро придется убедиться, что поддерживать одинаковый темп двумя руками невозможно, как бы ни хотелось. Любые старания останутся тщетными.

5. Запрограммированное чихание

Глаза закрываются не просто так.

Каждый в своей жизни и не раз подвергался этому не особо приятному явлению. Но не все обращают внимание, как это происходит. Человек не может чихнуть и одновременно при этом держать глаза открытыми. Хоть как ни старайся, а физически это не возможно. Во время чихания образуется настолько сильное давление, что если глаза не будут закрыты, они попросту могут покинуть свое естественное положение. Звучит зловеще или даже нереально, но на самом деле это всего-навсего защитный механизм — глаза автоматически закрываются, чтобы во время чихания в них не попали микробы и другие посторонние частицы изо рта. За чихание и действие глаз в этот момент отвечает один участок мозга.

Интересный факт: Во время чихания скорость выдыхаемого воздуха составляет около 150 км/ч.

6. Самостоятельное щекотание

Никакого запланированного веселья от щекотки.

Практически каждый человек имеет достаточно чувствительные места, которые заставляют бурно реагировать на щекотку. Зная наши слабые места, близкие люди могут этим воспользоваться и застать врасплох, заставляя хохотать чуть ли не до слез. А вот самому себе такую реакцию устроить невозможно. Наш организм защитил нас от такого подвоха. За реакцию веселья во время щекотания отвечает мозжечок и он же контролирует наши действия, которые могут привести к щекотке. Поэтому мозг заранее знает, что вы задумали и не посылает нервных импульсов. Реакция на запланированные раздражители намного меньше, чем на спонтанные. Это значит, что приготовившись к тому, что вас сейчас будут щекотать и представив, что это вас не тревожит, этого эффекта и правда можно добиться.

7. Крепкое яйцо

Интересный эксперимент, который заставит попотеть.

Яйцо имеет довольно хрупкую оболочку, которая так и норовит разбиться в самый неподходящий момент. Даже если мы очень стараемся ее уберечь. А вот в некоторых запланированных случаях яйцо оказывает недюжинное сопротивление. Даже если сильно постараться, яйцо нельзя раздавить двумя пальцами: большим и указательным, надавливая на противоположные «полюса» скорлупы.

8. Поднятая бровь

Красиво, интригующе, но не всем доступно.

Вот это одно из немногих сложных достижений, которое все же выполнимо. Однако поднять только одну бровь может далеко не каждый. Ученые считают, что эта эволюционная способность перешла к нам от различных видов обезьян, у которых поднятие бровей считается защитным выражением, которое проявляется, когда кто-то им угрожает.

9. Непреодолимый кашель

Опыт, который не стоит повторять.

Любой человек, если попытается проглотить ложку корицы, не сможет удержаться от кашля. Самим лучше не пробовать, этот опыт не из приятных. Убедиться в этом можно, посмотрев многочисленные ролики в интернете от тех несчастных, кто все же попытался. Тем более что корица может быть опасна — в ней содержатся вещества, которые очень долго растворяются, если их вдохнуть в легкие, можно заработать серьезные проблемы со здоровьем.

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