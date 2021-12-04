Эксцентричный и непредсказуемый: Закулисные фотографии Принса, сделанные его арт-директором

Уникальные закулисные фотографии Принса.

1. Принс Роджерс Нельсон

Легендарный американский певец.

2. Уникальная фотосессия

Эксцентричный и непредсказуемый...

3. Чтение Библии

Американский певец Роджерс Нельсон, известный как Принс.

4. Медитация

Один из основателей ритм-энд-блюза.

5. Проницательный взгляд

Принс Роджерс запомнился фанатам не только своим творчеством, но и яркими образами .

6. Эпатажный певец

На пике популярности...

7. Король ритм-энд-блюза

Воплощение американской мечты.

8. Смелый образ

Роджерс Нельсон, позирует для рекламной фотосессии.

9. Мировая знаменитость

«Я был на допинге с тех самых пор, как Принс обернулся Символом».

10. Кумир миллионов

Один из наиболее влиятельных исполнителей в истории ритм-энд-блюза.

11. Легендарный поп-певец

За сценой...

12. Утончённость

Незадолго до очередного концерта.

13. Отражение в зеркале...

За рулём автомобиля.

14. Одна из последних фотографий звезды

Одна из утерянных фотографий Принса.

15. Любимая игра

Легендарный музыкант и фанат баскетбола.

16. Популярнее «короля»

Прирожденный лидер и король музыки.

17. Концертное состояние

Перед выходом на сцену.

18. В поисках вдохновения

Фотография, которая даёт представление о жизни загадочного певца.

19. Фанат баскетбола

Принс играл как настоящий профессионал.

20. Принс в своей роскошной резиденции

Отдых после продолжительной медитации.

21. Идеальный бросок

Бросок профессионала.

22. Гитарист-виртуоз

Виртуозный мультиинструменталист.

23. Он - сама музыка

От природы настоящий музыкальный гений.

24. Любимый ретро-автомобиль

Фотография, которая была сделана художественным руководителем и другом Принса .