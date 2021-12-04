Эксцентричный и непредсказуемый: Закулисные фотографии Принса, сделанные его арт-директором

Уникальные закулисные фотографии Принса.
В 1988 году судьба свела Стива Парка с Принсем. Парк стал его арт-директором, и под его чутким руководством разрабатывались обложки альбомов, рекламные видео выступления Принса и афиши его туров. А ещё он на протяжении нескольких лет фотографировал Принса по его личной просьбе. Эти фотографии можно увидеть в нашем обзоре.
1. Принс Роджерс Нельсон
Легендарный американский певец.
2. Уникальная фотосессия
Эксцентричный и непредсказуемый...
3. Чтение Библии
Американский певец Роджерс Нельсон, известный как Принс.
4. Медитация
Один из основателей ритм-энд-блюза.
5. Проницательный взгляд
Принс Роджерс запомнился фанатам не только своим творчеством, но и яркими образами.
6. Эпатажный певец
На пике популярности...
7. Король ритм-энд-блюза
Воплощение американской мечты.
8. Смелый образ
Роджерс Нельсон, позирует для рекламной фотосессии.
9. Мировая знаменитость
«Я был на допинге с тех самых пор, как Принс обернулся Символом».
10. Кумир миллионов
Один из наиболее влиятельных исполнителей в истории ритм-энд-блюза.
11. Легендарный поп-певец
За сценой...
12. Утончённость
Незадолго до очередного концерта.
13. Отражение в зеркале...
За рулём автомобиля.
14. Одна из последних фотографий звезды
Одна из утерянных фотографий Принса.
15. Любимая игра
Легендарный музыкант и фанат баскетбола.
16. Популярнее «короля»
Прирожденный лидер и король музыки.
17. Концертное состояние
Перед выходом на сцену.
18. В поисках вдохновения
Фотография, которая даёт представление о жизни загадочного певца.
19. Фанат баскетбола
Принс играл как настоящий профессионал.
20. Принс в своей роскошной резиденции
Отдых после продолжительной медитации.
21. Идеальный бросок
Бросок профессионала.
22. Гитарист-виртуоз
Виртуозный мультиинструменталист.
23. Он - сама музыка
От природы настоящий музыкальный гений.
24. Любимый ретро-автомобиль
Фотография, которая была сделана художественным руководителем и другом Принса.
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