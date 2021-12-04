С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Эксцентричный и непредсказуемый: Закулисные фотографии Принса, сделанные его арт-директором


Уникальные закулисные фотографии Принса.

Уникальные закулисные фотографии Принса.

В 1988 году судьба свела Стива Парка с Принсем. Парк стал его арт-директором, и под его чутким руководством разрабатывались обложки альбомов, рекламные видео выступления Принса и афиши его туров. А ещё он на протяжении нескольких лет фотографировал Принса по его личной просьбе. Эти фотографии можно увидеть в нашем обзоре.

1. Принс Роджерс Нельсон


Легендарный американский певец.

Легендарный американский певец.

 

2. Уникальная фотосессия


Эксцентричный и непредсказуемый...

Эксцентричный и непредсказуемый...

 

3. Чтение Библии


Американский певец Роджерс Нельсон, известный как Принс.

Американский певец Роджерс Нельсон, известный как Принс.

 

4. Медитация


Один из основателей ритм-энд-блюза.

Один из основателей ритм-энд-блюза.

 

5. Проницательный взгляд


Принс Роджерс запомнился фанатам не только своим творчеством, но и яркими образами.

Принс Роджерс запомнился фанатам не только своим творчеством, но и яркими образами.

 

6. Эпатажный певец


На пике популярности...

На пике популярности...

 

7. Король ритм-энд-блюза


Воплощение американской мечты.

Воплощение американской мечты.

 

8. Смелый образ


Роджерс Нельсон, позирует для рекламной фотосессии.

Роджерс Нельсон, позирует для рекламной фотосессии.

 

9. Мировая знаменитость


Эксцентричный и непредсказуемый: Закулисные фотографии Принса, сделанные его арт-директором

«Я был на допинге с тех самых пор, как Принс обернулся Символом».

 

10. Кумир миллионов


Один из наиболее влиятельных исполнителей в истории ритм-энд-блюза.

Один из наиболее влиятельных исполнителей в истории ритм-энд-блюза.

 

11. Легендарный поп-певец


За сценой...

За сценой...

 

12. Утончённость


Незадолго до очередного концерта.

Незадолго до очередного концерта.

 

13. Отражение в зеркале...


За рулём автомобиля.

За рулём автомобиля.

 

14. Одна из последних фотографий звезды


Одна из утерянных фотографий Принса.

Одна из утерянных фотографий Принса.

 

15. Любимая игра


Легендарный музыкант и фанат баскетбола.

Легендарный музыкант и фанат баскетбола.

 

16. Популярнее «короля»


Прирожденный лидер и король музыки.

Прирожденный лидер и король музыки.

 

17. Концертное состояние


Перед выходом на сцену.

Перед выходом на сцену.

 

18. В поисках вдохновения


Фотография, которая даёт представление о жизни загадочного певца.

Фотография, которая даёт представление о жизни загадочного певца.

 

19. Фанат баскетбола


Принс играл как настоящий профессионал.

Принс играл как настоящий профессионал.

 

20. Принс в своей роскошной резиденции


Отдых после продолжительной медитации.

Отдых после продолжительной медитации.

 

21. Идеальный бросок


Бросок профессионала.

Бросок профессионала.

 

22. Гитарист-виртуоз


Виртуозный мультиинструменталист.

Виртуозный мультиинструменталист.

 

23. Он - сама музыка


От природы настоящий музыкальный гений.

От природы настоящий музыкальный гений.

 

24. Любимый ретро-автомобиль


Фотография, которая была сделана художественным руководителем и другом Принса.

Фотография, которая была сделана художественным руководителем и другом Принса.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Эксцентричный и непредсказуемый: Закулисные фотографии Принса, сделанные его арт-директором

И не забудьте:
Эксцентричный и непредсказуемый: Закулисные фотографии Принса, сделанные его арт-директоромПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх