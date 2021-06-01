Зачем люди обнимаются

Редко кто задумывался над этим. А ведь интересно, человек рождается с этой особенностью, или она приобретается им в процессе его жизни? Ответы на этот вопрос могут быть разными. Так же как и разными могут быть виды объятий. Но, ясно одно, с годами, потребность в них у людей увеличивается.







«Человеку нужны четыре объятия ежедневно, чтобы выжить, восемь, чтобы сохранять себя в хорошей форме, и двенадцать, чтобы развиваться дальше». Примерно так, если донести смысл, говорила известная американская писательница, общественный деятель, и домашний терапевт Вирджиния Сатир. Ее книги, да и вся ее деятельность, были посвящены вопросам изучению человеческих отношений в семье и в обществе в целом. Так зачем вообще человеку дана способность обниматься и зачем он это делает? Попробуем войти в темy на основании некоторых примеров.







Объятия, выражающие приветствие. Они могут быть разными. Когда люди близко не знакомы, то их объятия могут напоминать одно легкое прикосновение тел. Сдержанных поцелуй в щеку или обычное рукопожатие, конечно, будут намного официальнее таких объятий. Напротив, если люди долго не виделись, то из объятия будут очень крепкиe и полные радости от выпавшей долгожданной встречи.







Замена поцелуя объятьями. Этот жест как нельзя будет уместен на свидании, если, к примеру, один человек выражает свое намерение поцеловать другого, но тот не расположен.

тогда это можно красиво заменить объятием. Почти всегда это воспринимается и все становится на свои места. Этот умный ход помогает избежать выяснения отношений на данный момент и оставляет их на потом. Ну, а потом – будет видно.. Очень часто желание обнять кого-то приходит как-то сразу, об этом даже и не приходится задумываться. Это может служить подтверждением того, что это движение приходит инстинктивно, и наверняка заложено в человеке самой природой. Вот идешь по дороге с собеседником и внезапно по ходу разговора приходит желание остановиться и обнять его прямо посреди дороги, совершенно позабыв о том, что вокруг есть другие люди.. Крепкие,дружеские, прерывистые объятия, говорящие «молодец», когда человеком гордятся за то, что он такой вот, или добился очередного успеха. Причины бывают разные – принятие на хорошую работу, рождение ребенка в семье, получение долгожданного диплома и другие события которые происходят в жизни человека сравнительно редко и которых он ждал определенное время.. В трудные минуты жизни, когда случается беда, природные бедствия, крепкие объятия очень важны, так ка они дают понять, что рядом есть другие люди и они помогут, если надо, чтобы ни случилось. Даже ни говоря ни слова, а просто обнимая другого человека в трудную для него минуту, даешь ему понять, что он не один.. Когда теряешь близкого, родного, любимого человека, и знаешь, что никогда его не увидишь больше. Это может быть расставание двух влюбленных, которые должны расстаться по определенным причинам. Это и последнее объятие близкого человека, так как жизнь его в этом мире закончилась и ему предстоит далекий путь в миры иные.. Молодая мама держит в руках новорожденного, появление которого она так долго ожидала. Ее руки дрожат, слезы радости на глазах, и она вся дрожит от переполняющих ее чувств. Объятия двух горячо влюбленных людей, которые,кажется, врастают один в другого и их ничто не может разъединить.Становится ясным, что человеку просто необходима способность обниматься. Это еще один из естественных способов выражения его эмоций . Но так хочется, чтобы из всех перечисленных именно самых счастливых объятий было как можно больше!!!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)