5 необычных блюд из облепихи, попробовав которые, захочется добавки

1. Пастила из облепихи

Облепиховая пастила. \ Фото: fresh-mania.com.

Пастила с облепихой и яблоком. \ Фото: google.com.ua.

2. Облепиховое варенье

Варенье из облепихи. \ Фото: eda-land.ru.

Варенье из облепихи. \ Фото: manovaistine.lt.

3. Торт с кремом из облепихи

Шоколадный торт с облепиховым кремом. \ Фото: google.com.

Стоит один раз попробовать - как тут же захочется добавки. \ Фото: vkusnozhit.blogspot.com.

4. Свиные рёбрышки с соусом из облепихи

Свиные рёбрышки с облепиховым соусом. \ Фото: visitacaribe.com.

Восхитительные свиные рёбрышки. \ Фото: chaletriver.club.

5. Сельдь с картофелем в кунжуте и с конфитюром из облепихи

Сельдь с картофелем. \ Фото: just-eat.by.

Не бойтесь готовить что-то новое и оригинальное. \ Фото: shkolazhizni.ru.