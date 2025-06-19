Тайные бункеры, которые из унылых убежищ превратились в потрясающие апартаменты

В последнее время стали появляться неожиданные объекты недвижимости, которые когда-то служили секретными военными укрытиями и сверхбезопасными бомбоубежищами, а теперь превратились в уникальные резиденции. Авторы Novate.ru подобрали самые амбициозные проекты трансформации, результатом которых вместо унылых бункеров появились стильные городские апартаменты, загородные дома, элитные подземные комплексы с бассейнами, саунами, надежными частными хранилищами и даже садами.
1. Заброшенный бункер Второй мировой войны в графстве Дорсет (Великобритания)
«Взрывное» отверстие в стене, напоминает об истории и открывает превосходные виды (Дорсет, Великобритания).
Когда-то заброшенный бункер времен Второй мировой войны в прибрежной зоне графства Дорсет лишь навевал тоску на местных жителей и привлекал искателей приключений. Но после того, как у него появился вполне реальный хозяин, архитекторы сделали все, чтобы «угнетающий» и «лишенный окон» бункер превратился в уютный дом для отдыха с прекрасным видом на побережье. Но, прежде чем это произошло, часть структуры, спрятанной за мощным бетонным щитом, заменили стеклянным фасадом, что позволило некогда промозглые помещения превратить в светлое, залитое солнцем пространство.
После преобразований бункер сохранил свою структуру и таинственность (Дорсет, Великобритания).
Интересный факт: Бункер The Transmitter, внесенный в список Grade II, когда-то был частью радиолокационной станции RAF Ringstead Британских ВВС, входящий в комплекс укреплений на стратегически важном побережье пролива Ла-Манш. Однако, он и остальные секретные объекты комплекса были выведены с баланса военных сил и проданы. Благодаря предпринимательской жилки нового владельца произошло полное переосмысление укрепленной подземной структуры, что и стало причиной появления очаровательного гостевого дома с двумя спальнями, в комплекте с кухней, гостиной, столовой и ванной комнатой.
2. Тайное убежище под особняком в Лас-Вегасе (штат Невада, США)
В подземном убежище сделано все, чтобы владельцы наслаждались «живописной» обстановкой (Лас-Вегас, США).
Расположенный в элитном районе Лас-Вегаса, обычный с виду особняк имеет интригующую особенность. В дополнение к большой резиденции, которую может увидеть каждый прохожий, на глубине 8 метров (!) скрывается секретное убежище. Сюрреалистичное подземное пространство, построенное в 1978 году для исполнительного директора Avon Cosmetics Жирара Б. Хендерсона, должно было спасти всю его семью от ядерного взрыва, которого так боялись в напряженный период «холодной» войны не только американцы.
Подземный ретрит со всеми удобствами и развлечениями (Лас-Вегас, США).
В подземную резиденцию, площадь которой достигает значительных 465 кв. м, можно попасть на лифте и по внутренней лестнице прямо из дома, что очень даже кстати не только в период бомбардировок. Любые народные волнения или налет головорезов владельцам недвижимости с секретом были не страшны. При этом они оказывались не только в полной безопасности, их пребывание было более чем комфортным. Гостиная, столовая, полностью оборудованная кухня, пять спален, шесть ванных комнат, бассейн, живописные пейзажи за «окном», внутренний дворик с искусственной травой, деревьями и цветами, декоративное освещение, имитирующее дневной свет, сумерки, лунный свет, рассвет – здесь есть все, чтобы без проблем и в приятной обстановке пережить любую глобальную катастрофу.
3. Усадьба с убежищем Observatory House в графстве Сомерсет (Великобритания)
Обычная с виду сельская усадьба прячет много тайн (Observatory House, Великобритания).
Утопающее в деревьях в идиллической сельской местности графства Сомерсет, небольшое поместье с кирпично-деревянными строениями не всегда было семейным убежищем. Построенный в 1963 году, неприметный среди типичной застройки объект ранее являлся штаб-квартирой и бункером Королевского корпуса наблюдателей (ROC – гражданская оборонная организация, которая контролировала небо Великобритании с 1925 по 1995 гг.). Известная как Observation House, база была среди 29 станций по всей стране. Поскольку ее возводили так, чтобы строения могли выдерживать авианалеты, неудивительно, что главные здания, где размещались комнаты для обеззараживания, столовая, жилые комнаты, кладовая с трехнедельным запасом пайков, имели стены толщиной в 1 м (!) и мощные перекрытия.
Жилые комнаты с разной степенью секретности (Observatory House, Великобритания).
В усадьбе сохранились как традиционные комнаты, так и более надежные убежища (Observatory House, Великобритания). | Фото: dailymail.co.uk.
Окончание холодной войны ознаменовало закрытие главы и в этой истории. К 2001 г. укрепленная база ROC была выведена из эксплуатации, она оставалась заброшенной до тех пор пока не стала собственностью семьи энтузиастов, решившейся на преобразования. Вторую жизнь поместье получило в 2009 году, тогда главное строение было трансформировано в четырехэтажную жилую резиденцию. Теперь, оборудованное по последнему слову моды и техники пространство, может похвастаться 743 кв. м современной жилой площади, часть которой сдается в краткосрочную аренду. А вот подземные хранилища так и хранят тайны военных, поскольку эта часть остается закрытой.
4. Бомбоубежище в курортном комплексе The Lincoln (штат Техас, США)
Вход в бомбоубежище, которое стало гостевым домиком курорта The Lincoln (США).
В центре города Марфа, на зеленом участке небольшого курортного комплекса The Lincoln, можно увидеть странный сарай, в котором ну разве, что пару тройку лопат получится хранить. Как оказалось, это вход в бомбоубежище времен «холодной» когда, когда каждый домовладелец пытался построить убежище для своей семьи. Нынешний же хозяин превратил бункер в необычный гостевой дом, который входит 14 арендуемых помещений, обустроенных на территории курорта.
Скромная обстановка не умоляет достоинств укрепленного подземного убежища (The Lincoln, США).
Конечно же, бывшее бомбоубежище было основательно переоборудовано, хотя в нем и сохранились индустриальные детали, но они придают лишь особую изюминку интерьеру. Для того чтобы впустить много солнечного света, была установлена стеклянная крыша, а основное пространство, находящееся под ней, превратилось в многофункциональную гостиную с местом для сна. Миниатюрная кухня, плавно переходящая в обеденную зону, спрятана в углу. А вот для ванной комнаты нашелся изолированный уголок. Кстати сказать, гостям необязательно постоянно находиться в довольно закрытом пространстве, когда захотят, они подняться на поверхность, чтобы прогуляться по саду и внутреннему дворику. Здесь есть пруд с карпами, корт для игры в бочче, резервуар для купания и костровая чаша с зоной отдыха.
5. Ракетно-ядерный комплекс Titan II в Арканзасе (США)
Titan II – бывший ракетно-ядерный комплекс, который теперь принимает любителей нестандартного отдыха (Арканзас, США).
На протяжении последних десятилетий множество подземных ракетно-ядерных комплексов превратилось в унылые «заброшки», которые даже пытаются продавать, но лишь единицам удалось обрести вторую жизнь. Среди таких счастливчиков оказалась секретная база Titan II, расположенная в американском городе Вилония.
Бункер Titan II может стать местом тайных встреч (Арканзас, США).
Этот, как и многие другие бункеры времен «холодной» войны, является важной частью истории Америки середины прошлого века, когда подобного рода укрепления и подземные хранилища внушали уверенность в завтрашнем дне. Сегодня же Titan II из забытого аванпоста преображен в удивительный подземный дом, где сохранили большую часть оригинальных деталей дизайна, в том числе непроницаемую стальную входную дверь и интригующий вход в туннель. За ним находится гостиничный комплекс, площадь которого составляет 325 кв. метров, чего вполне достаточно, чтобы провести незабываемо время в оригинальном подземном центре, который раньше занимался управлением и запуском ракет. Теперь же он может похвастаться просторной гостиной, кухней, роскошными спальнями, ванной комнатой, кинотеатром, обеденной зоной, лаунджем.
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