«Горите в аду, лишние килограммы!» или несколько весьма странных и экстремальных способов похудения

Практически каждый из нас хочет сбросить лишние килограммы за короткий промежуток времени. Это нездоровое желание привести себя в форму быстро очень часто играет нехорошую шутку с многими людьми. Существует очень много различных диет, которые гарантируют быструю потерю веса за короткий промежуток времени. Да, конечно, похудеть, может быть, у вас и получится, но вот, невзирая на свои титанические усилия, после завершения этой диеты килограммы имеют свойство возвращаться в удвоенном количестве.







Поэтому нет таких диет, которые могут превзойти простое здоровое питание и регулярные упражнения в спортивном зале. В сегодняшней статье мы собрали для вас несколько сумасшедших и весьма экстремальных диет, которые практикуют, пожалуй, самые отчаянные.



Важно! Информация, приведенная ниже, является лишь ознакомительной. Не пытайтесь пробовать на себе такое «питание». Это чревато крайне печальными последствиями.



1. Питание воздухом

2. Инсулин

3. Яблоки и кофе

4. «Спящая красавица»

5. Пчелиная пыльца

6. Мононуклеоз

7. Таблетки