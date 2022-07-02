«Горите в аду, лишние килограммы!» или несколько весьма странных и экстремальных способов похудения

Практически каждый из нас хочет сбросить лишние килограммы за короткий промежуток времени. Это нездоровое желание привести себя в форму быстро очень часто играет нехорошую шутку с многими людьми. Существует очень много различных диет, которые гарантируют быструю потерю веса за короткий промежуток времени. Да, конечно, похудеть, может быть, у вас и получится, но вот, невзирая на свои титанические усилия, после завершения этой диеты килограммы имеют свойство возвращаться в удвоенном количестве.
Поэтому нет таких диет, которые могут превзойти простое здоровое питание и регулярные упражнения в спортивном зале. В сегодняшней статье мы собрали для вас несколько сумасшедших и весьма экстремальных диет, которые практикуют, пожалуй, самые отчаянные.
Важно! Информация, приведенная ниже, является лишь ознакомительной. Не пытайтесь пробовать на себе такое «питание». Это чревато крайне печальными последствиями.
1. Питание воздухом
Данный вариант «питания» очень популярен во Франции. Такая своеобразнаядиета в простонародье называется попросту голодовкой. Фишка этой диеты вот в чем: вы обязаны обмануть свой мозг. То есть, вы готовите, как обычно, накрываете на стол, но не едите, а представляете, что уже поели. Выходит так, что вы обманываете сами себя и свое чувство голода.
2. Инсулин
Не обращая внимания на тот факт, что данный способ похудеть просто не работает, многие люди пытались делать себе уколы инсулина, чтобы снизить сахар в крови, что поможет расщепить жир вместо углеводов. Инсулиновые инъекции чрезвычайно опасны, и, если их не контролировать, они могут привести к развитию диабета у людей, не страдающих этим заболеванием, или даже вызвать кому.
3. Яблоки и кофе
Все, что вы должны делать в этом варианте диеты, это пить кофе и есть яблоки. Больше ничего нельзя. И, кстати, яблоки вы обязаны есть как можно больше и чаще. В теории кофе действует как мочегонное средство, которое обязано вывести воду из организма, а яблоки обязаны давать вам силу и энергию, чтобы не умереть за день. Уж не знаем, как на этой диете удается похудеть, но вот повышенное давление, боли в желудке и тремор в конечностях вам гарантированы на все сто процентов.
4. «Спящая красавица»
Эта диета устроена вообще странно и, если честно, то страшно представить, какими ужасающими последствиями она может для вас обернуться. Итак, каждый раз, когда вы хотите есть, вы обязаны выпить таблетку снотворного и лечь спать. Конечно, когда человек спит, то он чисто физически не может кушать, но, серьезно, снотворное, чтобы не есть? Данный вариант диеты может привести человека к частичной атрофии мышц по всему телу. Кроме этого, нечаянно переборщив со снотворным, вы можете не только не похудеть, но и не проснуться больше никогда.
5. Пчелиная пыльца
Пчелиная пыльца была разрекламирована как нечто вроде «суперпродукта», содержащего все питательные вещества, необходимые нашему организму. Помимо этого, она может лечить астматические приступы и отлично расщепляет жир. Несмотря на неоднократные исследования, ни один из вышеперечисленных эффектов не был доказан, а вместо этого пчелиная пыльца вызывала сильнейшие аллергические реакции у людей, которые принимали ее в качестве пищевой добавки.
6. Мононуклеоз
Мононуклеоз –это опасный вирус, который влияет на желание кушать, тем самым одновременно подрывая иммунную систему. Да, вы,несомненно, похудеете, но вот помимо потерянного веса приобретете боль в горле, лихорадку, отек миндалин, лимфатических узлов и селезенки.
7. Таблетки
Таблетки – это самый старый способ из всех вышеперечисленных, который позволит вам сбросить лишние килограммы. Но, невзирая на то, что многие так называемые «чудо-таблетки» очень часто рекламируются, большинство из них могут принести человеческому организму куда больше проблем, чем пользы. Очень часто фиксировались летальные исходы после приемов таких таблеток, многие впадали в кому, а некоторые боролись с гельминтами. Поэтому будьте крайне осторожны, когда решите приобрести распиаренные пилюли.
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