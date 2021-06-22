Родители 13 детей рассказали, как им удается прокормить такую огромную семью

У Эммы и Роя из Великобритании 13 детей. Старшей дочери 27 лет, младшей всего четыре года. Первое о чем их спрашивают, когда узнают о таком количестве детей — как прокормить такую ораву? Людям представляется, что все деньги уходят исключительно на еду, а Эмма круглые сутки стоит у плиты и готовит, готовит, готовит...
Многодетная семья.
И Эмме, и Рою Ханн сейчас по 49 лет. «Наша семья увеличивалась постепенно, и так же постепенно увеличивались расходы на еду, — признается Эмма. Сама она, несмотря на необходимость заботы о детях, при этом еще и продолжает работать — Эмма владеет кафе и руководит его финансовой стороной. — Но в какой-то момент мы перешли от мелких покупок к одному глобальному заходу в супермаркет, и это позволило нам существенно сократить траты».
В семье Ханнов 13 детей, трое старших из которых уже живут отдельно.
Принести самостоятельно еду на неделю на 15 человек невозможно, поэтому семья заказывает еду онлайн. «Таким образом я избегаю спонтанных покупок — обычно это продукты по скидке или те, которые вкусно пахнут, но которые мне на самом деле не нужны», — говорит Эмма. Каждый поход в супермаркет обычно заканчивался покупкой различных соков и йогуртов, которые не насыщали детей, но заметно подчищали кошелек родителей.
Ханны стараются готовить разнообразные блюда, но *фирменные*, которые готовятся каждую неделю, у них все равно есть.
Семья Ханнов.
Родители решили покупать большие объемы мяса в супермаркете, дома разделять мясо на части и замораживать — и так получалось значительно дешевле. А свежие овощи и зелень можно купить и в ближайшей лавочке. «Я стараюсь разнообразить наше меню, но все равно есть такие блюда, которые делать легко, а едят их все и любят их все, вроде спагетти, тефтели или лазанья. Их я готовлю каждую неделю».
Ханна призналась, что они совсем перестали покупать сладости и соки.
Сейчас три старших ребенка Эммы и Роя уже съехали от них, так что в доме живет 10 детей. «Примерно каждые два дня мы стараемся давать детям жареное мясо вроде ростбифа, но если дома находятся все 13 детей, да еще и их парни-девушки, это становится дороговато», — признается Эмма. — «Поэтому когда старшие дети приходят к нам в гости, мы просим их принести пюре или пуддинг, чтобы еды всем хватило».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счастья много не бывает: 10 многодетных семей знаменитостей, которые воспитывают 5 и больше детей
Ханны из Великобритании.
Ханны стараются купить мясные продукты в дни распродажи.
Не стоит думать, что Эмма постоянно вынуждена готовить на всех — в свое время ее муж Рой, который работает медбратом, точно так же стоял у плиты. Около восьми лет назад, когда старшему ребенку пары было 19 лет, именно Рой готовил на всю семью «И мне это очень нравилось!» — признается он. — «У нас всегда все шкафчики были заставлены специями, консервами, разными травами.
Каждые два дня родители готовят мясо.
Эмма и Рой Ханны.
Сейчас пара отдает предпочтение простым, но сытным блюдам. Таким образом они покупают мясо раз в месяц, подгадывая к скидке — в больших объемах выходит значительно выгоднее, иногда в два раза. Также пара покупает пасту, макароны и рис на оптовых базах — в больших объемах также выходит дешевле. С овощами так не работает, так что их приходится покупать каждые 2-3 дня, чтобы они оставались свежими.
Семья не отказывает себе в регулярных барбекю-пати.
Чем проще и сытнее блюдо, тем лучше.
Кроме процесса закупок продуктов, проблемы во многих семьях возникают еще в процессе еды, если дети капризничают и отказываются есть определенные продукты. «Мне кажется, нам повезло, что дети не особенные привереды, — говорит Рой. — Мы обычно делаем главное блюдо одно для всех, а вот гарнир дети могут выбрать. В итоге никто не в обиде».
Эмма признается, что в отличие от своего мужа, не сильно заморачивается в специях и приправах и готовит простые блюда.
Благодаря тому, что семья отказалась от семейных походов в супермаркет и от спонтанных покупок, отдав предпочтение продуманным и оптовым покупкам, им удалось почти вдвое сократить расходы на еду. «Если взять все расходы и поделить на нас и 13 детей, то получается 66 пенса (0,83 доллара) на человека. А если устраивать семейное барбекю и приглашать 40 друзей и родственников, то выходит 79 пенсов (1 доллар)».
Как если бы 13 детей было мало, Ханны иногда устраивают и семейные вечеринки - тогда кормить надо около 40 человек.
Обычное блюда на ужин в семье Ханнов.
Семейное фото.
По материалам dailymail.co.uk
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии