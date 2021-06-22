Родители 13 детей рассказали, как им удается прокормить такую огромную семью

Многодетная семья.

В семье Ханнов 13 детей, трое старших из которых уже живут отдельно.

Ханны стараются готовить разнообразные блюда, но *фирменные*, которые готовятся каждую неделю, у них все равно есть

Семья Ханнов.

Ханна призналась, что они совсем перестали покупать сладости и соки.

Ханны из Великобритании.

Ханны стараются купить мясные продукты в дни распродажи.

Каждые два дня родители готовят мясо.

Эмма и Рой Ханны.

Семья не отказывает себе в регулярных барбекю-пати.

Чем проще и сытнее блюдо, тем лучше.

Эмма признается, что в отличие от своего мужа, не сильно заморачивается в специях и приправах и готовит простые блюда.

Как если бы 13 детей было мало, Ханны иногда устраивают и семейные вечеринки - тогда кормить надо около 40 человек.

Обычное блюда на ужин в семье Ханнов.

Семейное фото.