Почему автомобиль может при движении тянуть в сторону, и как его выровнять

Машину при движении ведет в сторону.

1. Шины накачаны неравномерно

Накачка шин автомобиля/ Фото: avtomaniya.com

2. Дефекты покрышек

Проблемы с покрышками могут быть возможной причиной «увода» автомобиля во время движения/ Фото: car.ru

3. Неправильный сход-развал

Результат некачественного сход-развала/ Фото: kolesa.ru

4. Неисправна тормозная система

Неполадки системы тормозов/ Фото: steepmen.ru

5. Проблемы рулевого управления

Сбой в рулевой системе/ Фото: disauto.ru

6. Проблема в подвеске и ходовой части

Диагностика подвески и ходовой/ Фото: hyundai-trex.ru

7. Неисправность трансмиссии

Проблемы в трансмиссии и ее ремонт/ Фото: autotopik.ru

Как определить причину ухода автомобиля в сторону

Разбираемся в проблемах движения автомобиля/ Фото: dan-mark.by



Развал-схождение. Чтобы выявить сбой регулировки колес, едем по ровной дороге накатом в режиме нейтраль. Если с колесами все нормально, машина будет идти прямым курсом. Применим уровень для выявления наклона – если развал потерял точность, угол наклона будет отличаться.





Колеса. Измеряем давление во всех колесах и исследуем шины – есть ли вмятины на дисках, шишки, насколько изношен протектор. Приподняв машину спереди, повращать колеса и убедиться, что нет восьмерок или биения.





Ступицы и тормоза. Вывесить колеса и обследовать их, вращая руками при нейтральной передаче. Одно из колес вращается хуже, чем второе, либо нажимаем на тормоз и колесо продолжает вращаться – тормоза неисправны. Шатаем колесо в вертикальном или горизонтальном направлении и слышен шум и ощущается люфт – диагностируем разбитый ступичный подшипник.



Проверка рулевого управления/ Фото: autodna.ru



Рулевое управление. Поднять переднюю часть машины, качать колеса вправо-влево. В это время кто-то должен удерживать руль. При выявлении люфта пошатывать последовательно наконечники, тяги и шаровые для выявления поломки.





Подвеска и ходовая. Амортизаторы и пружины проверить, выясняя, насколько одинаково они работают. Это делают, прикладывая к стойкам свой вес. Не должно быть звуков, долгих колебаний кузова после окончания воздействия. Проверить люфты и скрип в сайлентблоках и шаровых, подвеску на пробой.





Тормоза. Проверяем уровень тормозной жидкости. Вывешенные колеса крутить, выжав педаль тормоза. Колеса снять и провести осмотр дисков и колодок – равномерно ли изношены, проверить, насколько подвижны цилиндры и направляющие суппортов.





Приводы. Провести осмотр ШРУСов – не повреждены ли пыльники, полуоси проверить на люфты. Вывесить колеса ведущей оси и, заведя машину, руль крутить вправо-влево и прослушивать исходящие звуки.





Дифференциал. Редко бывает причиной увода машины с курса. Вывесить ось и крутить по очереди колеса с равными усилиями. Если дифференциал в исправном состоянии, то при вращении колеса в одну сторону второе будет поворачиваться в противоположную.

