Почему автомобиль может при движении тянуть в сторону, и как его выровнять

Машину при движении ведет в сторону.
Иногда автомобиль начинает вести в сторону, когда движение происходит на ровной дороге и водитель придерживается курса по прямой. Стоит на несколько секунд ослабить контроль и отпустить руль, как машину уводит вправо или влево. При этом возникает ненужное напряжение, водитель с трудом концентрируется на вождении, и ему нужно прилагать усилия, чтобы держать прямой курс.
Уводить в сторону может не только при движении по прямой, этот дефект управления возникает и при разгоне или торможении транспортного средства. Попробуем разобраться, отчего возникает эта проблема, какие узлы и системы за нее отвечают, и как можно исправить неполадки.
1. Шины накачаны неравномерно
Накачка шин автомобиля/ Фото: avtomaniya.com
Уклон от прямой может происходить по самой очевидной причине – давление в шинах автомобиля имеет неодинаковое значение. Если одна из шин на оси недостаточно накачана, то машина потеряет симметричность по высоте, образуя крен на одну сторону.
Недокачанные шины увеличивают пятно контакта с дорогой, возрастает сопротивление движению, в результате чего шины смещаются и приходят в негодность раньше срока. Автомобиль будет ощутимо тянуть в сторону недокачанной шины, толчки и ямы начнут активно разрушать диск. Давление в шинах нужно измерить, при обнаружении разницы докачать, чтобы во всех покрышках оно было одинаковым – 1,9-2,3 атмосферы для легковых автомобилей.
2. Дефекты покрышек
Проблемы с покрышками могут быть возможной причиной «увода» автомобиля во время движения/ Фото: car.ru
Уводить в сторону может и из-за других проблем с шинами. Неравномерный износ приводит к нарушению баланса автомобиля. Протектор разной высоты, различающийся рисунок или разный размер покрышек будет давать тот же эффект. Старые, стертые покрышки нужно менять на новые и следить за тем, чтобы при замене сезонных колес не перепутать передние и задние колеса, которые имеют разную степень изношенности.
3. Неправильный сход-развал
Результат некачественного сход-развала/ Фото: kolesa.ru
Если после регулировки развала и схождения на СТО появилось такое неприятное поведение автомобиля, как уход на сторону, значит, сама регулировка была произведена с теми или иными ошибками.
Сбиться настройка сход-развала может и из-за езды по ухабам и выбоинам, а также детали подвески могут просто изжить свой срок и деформироваться по причине износа или ударов. Также вызвать разбалансировку может неправильно установленное рулевое колесо – когда руль стоит не по центральной оси, при том, что колеса стоят прямо.
Если колеса не выровнены, автомобиль будет выдавать проблемы с управляемостью, теряя направление движения. При выявлении неправильного развала и схождения нужно направиться в автосервис и на стенде произвести профессиональную регулировку.
4. Неисправна тормозная система
Неполадки системы тормозов/ Фото: steepmen.ru
Причина ухода машины с прямого курса может лежать глубже и скрываться в неполадках тормозной системы. В этом случае увод в сторону будет происходить при торможении. К таким факторам риска относятся заклинивание тормозного суппорта, проскальзывание штифтов или поврежденный тормозной шланг.
Из перечисленных причин часто встречается заклинивший суппорт – узел, потребляющий энергию гидравлики тормозной системы и передающий ее на тормозные колодки. При нажатии на тормоза именно колодки отвечают за остановку транспортного средства.
Если один из суппортов потерял рабочую форму и перестал выполнять свою задачу нормальным образом, то автомобиль при торможении будет уходить в ту сторону, где находится колесо с проблемным тормозным механизмом. Для исправления положения изношенные и деформированные детали нужно заменить.
Случается, что машина уходит вправо при прибавлении скорости. В чем тут может быть причина?
5. Проблемы рулевого управления
Сбой в рулевой системе/ Фото: disauto.ru
Чаще всего, сбой в работе рулевого механизма в ответе за то, что при нажатии на газ автомобиль довольно сильно ведет в правую сторону. Может возникать биение руля, увеличивается люфт. Если люфт начинает превышать 10 градусов, и руление становится труднее – значит, пора решать проблемы с рулевым управлением.
Уход вправо из-за рулевого механизма часто встречается на машинах с передним приводом. В рулевом механизме могут быть и более серьезные поломки – изгибание рулевой рейки, неполадки тяги или роликов. Это могут быть изношенные наконечники рулевых тяг, в этом случае руль не может вернуться в исходное положение самостоятельно, и машина будет ехать по дуге. Изгибание одной рулевой тяги нарушит угол схождения колес на передней оси, что ускорит износ резины на этой стороне, и автомобиль будет вести в эту сторону.
6. Проблема в подвеске и ходовой части
Диагностика подвески и ходовой/ Фото: hyundai-trex.ru
При ускорении машина идет вправо, одновременно слышен скрип в подвеске, курсовая устойчивость нарушается – «виноваты» детали подвески: изношенные сайлентблоки или втулки стабилизатора.
Люфт шаровой и заклинившая шаровая опора, разрушенный и подклинивающий ступичный подшипник, изношенные пружины и амортизаторы – примеры поломок в ходовой части, приводящие к отклонению от курса. Их лучше исправлять в условиях автосервиса, где вышедшие из строя детали заменить новыми.
7. Неисправность трансмиссии
Проблемы в трансмиссии и ее ремонт/ Фото: autotopik.ru
Переднеприводные машины может уводить немного вправо при разгоне, при том, что и подвеска, и рулевое управление, и все остальные узлы полностью исправны. Это нельзя считать поломкой или неисправностью – у переднего привода такая конструкция, поэтому это естественно для машин с поперечным расположением двигателя.
Такие элементы трансмиссии, как ШРУС или дифференциал, при их неисправности не так безобидны. Если слышен хруст от ШРУС, а при парковке или развороте автомобиль тянет в правую сторону, то изношенную гранату пора заменить. Если шумит и ругается дифференциал, а машина идет вправо при езде на скорости или притормаживании, то механизм нужно обследовать на предмет поломок, и затем отремонтировать.
Как определить причину ухода автомобиля в сторону
Разбираемся в проблемах движения автомобиля/ Фото: dan-mark.by
Перечислим шаги, которые нужно предпринять для диагностики причин такого поведения автомобиля. Проверять узлы надо по принципу «от простого к сложному» – то есть, сначала рассмотреть наиболее часто встречающиеся причины и доступные системы, а потом методом исключения отыскать виновника нарушений.
- Развал-схождение. Чтобы выявить сбой регулировки колес, едем по ровной дороге накатом в режиме нейтраль. Если с колесами все нормально, машина будет идти прямым курсом. Применим уровень для выявления наклона – если развал потерял точность, угол наклона будет отличаться.
- Колеса. Измеряем давление во всех колесах и исследуем шины – есть ли вмятины на дисках, шишки, насколько изношен протектор. Приподняв машину спереди, повращать колеса и убедиться, что нет восьмерок или биения.
- Ступицы и тормоза. Вывесить колеса и обследовать их, вращая руками при нейтральной передаче. Одно из колес вращается хуже, чем второе, либо нажимаем на тормоз и колесо продолжает вращаться – тормоза неисправны. Шатаем колесо в вертикальном или горизонтальном направлении и слышен шум и ощущается люфт – диагностируем разбитый ступичный подшипник.
Проверка рулевого управления/ Фото: autodna.ru
- Рулевое управление. Поднять переднюю часть машины, качать колеса вправо-влево. В это время кто-то должен удерживать руль. При выявлении люфта пошатывать последовательно наконечники, тяги и шаровые для выявления поломки.
- Подвеска и ходовая. Амортизаторы и пружины проверить, выясняя, насколько одинаково они работают. Это делают, прикладывая к стойкам свой вес. Не должно быть звуков, долгих колебаний кузова после окончания воздействия. Проверить люфты и скрип в сайлентблоках и шаровых, подвеску на пробой.
- Тормоза. Проверяем уровень тормозной жидкости. Вывешенные колеса крутить, выжав педаль тормоза. Колеса снять и провести осмотр дисков и колодок – равномерно ли изношены, проверить, насколько подвижны цилиндры и направляющие суппортов.
- Приводы. Провести осмотр ШРУСов – не повреждены ли пыльники, полуоси проверить на люфты. Вывесить колеса ведущей оси и, заведя машину, руль крутить вправо-влево и прослушивать исходящие звуки.
- Дифференциал. Редко бывает причиной увода машины с курса. Вывесить ось и крутить по очереди колеса с равными усилиями. Если дифференциал в исправном состоянии, то при вращении колеса в одну сторону второе будет поворачиваться в противоположную.
