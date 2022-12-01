Бультерьер: главные заблуждения вокруг собаки с акульей хваткой

Посмотрите на этого очаровашку, разве он может быть плохим? Пускай, при первом знакомстве бультерьер похож на внебрачного ребенка большой белой акулы и африканской крысы, но при более близком знакомстве начинаешь понимать, какой он на самом деле симпатяга! К сожалению, вокруг данной породы сформировалась уйма разнообразных мифов и заблуждений. Разберемся, так ли страшен бультерьер, как его рисуют?
Внешность странная. |Фото: fun-cats.ru.
Бультерьер - порода сравнительно молодая. Появилась она в XIX веке в Ирландии. Собака является плодом последовательного смешения бульдогов и терьеров. Создателем бультерьера принято считать селекционера Джеймса Хинкса, который поставил перед собой задачу по созданию идеальной бойцовской породы. Надо признать, достичь цели у находчивого ирландца получилось.
На самом деле бультерьер добрый. |Фото: terrierowner.com.
Любопытно, что страшилки про бультерьера придумывать начали еще в том самом XIX столетии. Возможно, это было связано с тем, что собака пошла из Ирландии и первым делом попала в Великобританию. А как известно, ирландцы и англичане не слишком-то друг друга любят в силу известных исторических причин. Самый нелепый миф о бультерьере говорит о том, что у собаки якобы два ряда зубов. Полная нелепица. Зубов у бультерьера столько же, сколько и у любой другой собаки – 42. Еще один популярный миф связан с силой укуса этой породы. До сих пор находятся те, кто утверждает, будто бы она самая крепкая среди всех пород. Это не так, по силе укуса бультерьер не слишком-то превосходит лабрадора и близко не являясь рекордсменом в данном вопросе.
При хорошем уходе и правильном воспитании станет лучшим другом семьи. |Фото: tinydog.ru.
Если что-то действительно исключительного и есть у бультерьера, так это терпение. Вцепившись в добычу, он может не выпускать ее из «мертвой хватки» на протяжении часов. Собака страшно наглая, выносливая и целеустремленная. Это делает из нее отличного охранника при правильной дрессуре. При этом несмотря на ореол дурной славы, бультерьер является редким примером хорошей семейной собаки. Конечно же, для этого с породой придется хорошенько работать, правильно выгуливать и кормить.
Верный друг - отличный сторож. ¦Фото: za.pinterest.com.
Не стоит забывать о том, что, как и любая другая селекционная порода, бультерьер не лишен ряда проблем и болячек. Из-за особенностей скелета у всех собак существует повышенный риск развития проблем с почками и сердцем. Также из-за специфики формы черепа у собаки могут появляться проблемы со слухом, прикусом и обменом теплом.
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