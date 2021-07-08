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Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

В каждой семье хранится архив фотографий, на которых запечатлены самые яркие моменты и впечатления. Они уходят в прошлое, исчезая из памяти, но их можно остановить. Украсьте интерьер своего дома теплыми воспоминаниями. Освежите прежние эмоции и добавьте их в дизайн стен гостиных, спален и кухонь.

1. Сделать коллаж без рамок



Модная тенденция наших дней – фотоколлажи без рамок. Фотографии крепятся прямо на стену или подвешиваются на проволоке. Никаких лишних затрат, от вас потребуется только немного воображения и времени.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

2. Оформить в виде часов



Время уходит неумолимо. Лучше всего об этом напомнит композиция из семейных фотографий вокруг стрелок циферблата часов. Каждый пройдет свой путь от малыша в пеленках до юбилеев в окружении внуков и правнуков.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

3. Использовать верёвку с прищепками



Не обязательно использовать рамки со стеклом. Возьмите обычную веревку, прищепки и устраивайте собственные выставки каждую неделю, месяц или год.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

4. Стильно оформить столб



Генеалогическое древо можно воплотить и в собственной спальне. Поставьте импровизированный столб и украсьте его фотографиями, доставшимися от прадедов, бабушек и родителей, не забыв про своих детей.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

5. Применить ветви дерева



Обыграть идею семейного древа можно и другим способом.
Прикрепите необычные ветви, покрытые лаком, параллельно креслу и дивану и окружите их карнавалом черно-белых и цветных снимков.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

6. Пустить в ход оконную раму



Не выкидывайте старые оконные рамы. В их обрамлении семейные фотографии будут смотреться особенно стильно, необычно и изысканно. Родственники и друзья как будто заглянут к вам в окна гостиной.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

7. Сделать карту мира



Если у вас собрался настоящий архив из путешествий, привяжите фотографии к карте мира визуально. Ваши дети и внуки начнут изучать географию по мотивам семейных поездок.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями
8. Установить узкие полки

Фотографии можно и не крепить к стене, а расставить на многочисленных полках. Сделайте их узкими, под размер рамок, чтобы не уменьшать пространство комнат.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

9. Создать композицию в черно-белой гамме



Даже современные фотографии внесут в интерьер дух ретро, если вы напечатаете их в черно-белом цвете.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

10. Сделать мозаику



Во время любого торжества фотомозаика из семейных архивов привлечет внимание гостей и заставит их угадывать, кто есть кто сейчас. Это целый фотоальбом, разглядывая который можно вспомнить все значимые моменты вашей жизни.
Красивые идеи, как оформить стену фотографиями

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.

Грамотно оформленные фотографии гармонично впишутся в любой стиль интерьера и улучшат визуальные эффекты. Привлекайте на помощь детей – они получат навыки дизайна и лучше узнают историю вашей семьи.
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