10 новых археологических открытий, связанных с древними богами

В сегодняшней статье — истории потрясающих находок, среди которых 1600-летняя серебряная фигурка не известной до сих пор британской языческой богини.
Израильский комплекс
3300 лет назад на побережье Средиземного моря в местечке Тель-Бурн было обнаружено древнее языческое святилище впечатляющих размеров. Предполагается, что там древние семиты поклонялись богу Баалу. Это божество для них было верховным, буквально его имя переводится как «владыка». На этом месте в его славу совершались ритуальные жертвоприношения животных. Такой вывод археологи сделали после того, как нашли обугленные звериные кости. Некоторые предметы быта указывают на то, что древние семиты обменялись технологиями и культурой с другими цивилизациями, включая Египет и Кипр. К сожалению, что-то большее об этом месте сказать сложно.
Выброшенная голова
Подобно тому, как во времена Французской революции люди обезглавили несколько скульптур библейских царей из Нотр-Дам-де-Пари и выбросили их головы, кто-то древний обезглавил статую своего бога и его голову также отправил на свалку.
Первокурсник археологического факультета отправился на практику в окрестности города Дарем в Англии. Там он усердно проводил раскопки и обнаружил человеческую каменную голову. Специалисты внимательно её осмотрели и пришли к выводу, что ей примерно 1800 лет. Голова, по всей видимости, принадлежала статуе бога Antenociticus, который стоял у алтаря. Надо полагать, что это место поклонения обветшало и стало разрушаться (или его кто-то умышленно разрушил) примерно в IV веке н. э.
Восемь статуй Сехмет
В Поминальном Храме Аменхотепа III, который в своё время был частью Фиванского некрополя, археологи нашли восемь статуй египетской богини Сехмет. Она считалась покровительницей фараонов и изображалась как женщина с головой льва. Все статуи выполнены из чёрного гранита. Две из них стоят, а шесть сидят на тронах. К сожалению, только три статуи находятся в относительно целом виде, остальные обезглавлены, но их можно идентифицировать по предметам в руках. Каждая богиня Схемет держит скипетр и ключ к жизни.
Кроме того, в этой прекрасной компании стояла ещё одна статуя, но её нашли и без головы, и без рук, и без ног. Она тоже из чёрного гранита, и учёные решили, что это статуя фараона Аменхотепа III, который занимал этот высокий пост в XIII веке до н. э.
Совершенно новый бог с початками
В Турции на стене из железного века, украшенной барельефами, было обнаружено изображение антропоморфного существа. Оно как бы вырастает из растения, а по бокам у него то ли пара кукурузных початков, то ли пара замысловатых огромных тычинок.
Здание, в котором находится эта стена, было местом поклонения Юпитеру, но существо с початками — это не Юпитер. Оно имеет бороду, и это указывает на римское влияние. Но какой Рим, если стена — из железного века? В общем, учёные в замешательстве. Это единственное подобное изображение, поэтому никто не может даже предположить, что за бога удалось отыскать. Можно только дать волю фантазии и предположить, что это какой-то древний бог плодородия.
Могила бога
В самом конце XIX века археолог Филипп Вирей стал первым, кто ступил в гробницу в египетском Луксоре. Гробница была поистине королевская, со множеством залов и комнат. Недоумение вызывало то, что в ней никого не похоронили. Она пустовала. Тогда археологи не стали слишком долго задумываться о том, почему такое монументальное строение не стали использовать по назначению.
Спустя несколько десятков лет их коллеги стали повторно изучать этот объект, и были обнаружены новые залы, которые и дали ответ. Это могила не для людей, она для бога. А именно для Осириса, который является хранителем загробного мира. Неясно, зачем ему собственная гробница, едва ли бог планировал умирать. Тем не менее её построили и сил на возведение не пожалели.
Афродиты из Петры
Кажется, брошенная древними людьми великолепная Петра, которую построили набатейцы, таит в себе ещё множество тайн. Так, учёные проводили раскопки в одной из её частей, полагая, что раскапывают жилища для бедняков. Однако, продвигаясь всё глубже, они поняли, что имеют дело с роскошным особняком набатейцев, который был построен в первом веке н. э. Археологи особенно поразились, когда нашли две неплохо сохранившиеся статуи Афродиты из белого мрамора. В ногах одной даже сидел маленький купидончик. Эта находка пролила свет на то, какое большое влияние оказало вторжение римлян в первом веке в Набатеи.
Гватемальский фриз
В 2013 году археолог Франциск Эстрада-Белли обнаружил замечательную находку. Огромный, хорошо сохранившийся фриз. Его создали на рубеже шестого и седьмого веко в. н. э. Размеры находки поражают: её длина восемь метров, а высота — два. Самое удивительное, что на ней сохранились частицы краски. Современники могут представить, какие части были жёлтыми, какие — красными, а какие — синими или зелёными. Да, это был очень цветастый фриз. И изображены на нём божества, которым поклонялись майя.
Кибела
Это совершенно уникальная находка на территории современной Турции, в руинах крепости Курул. Статуя богини-матери представляет собой беременную женщину, сидящую на троне. Уникальность её заключается в том, что для своих лет она прекрасно сохранилась. Статуе более 2100 лет, и она была погребена под руинами во время жестоких боевых действий в крепости Курул. Падающие стены удачно сложились домиком, и Кибела вполне комфортно просидела
там до наших дней.
Уни и Тина
Сейчас речь пойдёт об этрусках. К несчастью, их культура почти утеряна, так как это были очень легкомысленные люди, которые совершенно не думали о своих далёких потомках. Для записей они использовали ненадёжные материалы — такие, как лён. Ткань тысячи лет не пролежит. Однако и среди этрусков нашёлся прозорливый умница, который решил особенно понравившуюся ему фразу выбить на каменной стене.
Эту надпись отыскали современные археологи. Находка была сделана на территории современной Тосканы. Что именно там написано — неясно, однако эксперты расшифровали, что во фразе фигурируют два имени, Уни и Тина. Первая — это богиня плодородия, второй — верховный бог.
Новая богиня Сенуа
Однажды подданный Великобритании Уэсли Каррингтон купил простенький металлоискатель. Он отправился на поиски сокровищ и прямо в Хартфордширском поле обнаружил клад с золотыми римскими монетами.
Кроме них там были таблички из драгоценных металлов. На табличках были слова благодарности богине, а также на некоторых значились изображения совы, копья и щита, которые обычно относят к богине Минерве. Однако нигде не было её имени.
Тогда учёные решили тщательнее изучить находку. Они использовали специальную аппаратуру, которая сделала надписи более читаемыми. И среди них было обнаружено имя неизвестной до сих пор богини — Сенуа. Археологи вернулись на место, где был найден клад, и решили ещё там покопать. И это было верное решение, потому что вскоре была найдена серебряная статуэтка богини Сенуа, которой более 1500 лет.
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