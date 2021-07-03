Зачем мульчировать огород травой

Мульчирование посадок практикуют многие «продвинутые» огородники, которые берегут свои силы и заботятся о плодородии почвы. Чтобы мульча не только защищала землю от пересыхания и появления сорняков, но служила еще и подкормкой, можно укладывать на грядки горячую, т.е. ферментированную, траву.

Горячая трава – это измельченная травяная масса, в которой идет процесс ферментации. В итоге выделяется тепло и углекислый газ, необходимый для питания растений. Ферментированную траву называют также «активной» мульчей, поскольку в результате воздействия бактерий и растительных ферментов минеральные вещества, которые содержатся в траве, переходят в легкодоступную для культурных растений форму и становятся эффективным удобрением.



Как получить активную мульчу

Как мульчировать грядки горячей травой

Что дает мульчирование ферментированной травой

Скошенная трава и любые выполотые сорняки складываются в кучу или мешки и лежат так несколько дней. В результате растительная масса темнеет и преет. Чем мельче трава, тем быстрее ее впоследствии переработают бактерии и черви. Если трава собрана в кучу, то верхний слой просто подсохнет и станет сеном, а процесс ферментации будет происходить в нижних слоях.Если трава уложена в мешки, то ферментация будет более активной (особенно, если стоит жаркая погода, а мешки – темного цвета).Чем выше температура, тем быстрее идет процесс ферментации. Под воздействием высокой температуры погибают насекомые-вредители и их личинки, а также семена сорных растений и возбудители различных заболеваний.Сочную, свежескошенную траву не нужно увлажнять. Но если она начала подсыхать, полейте всю кучу или содержимое мешка небольшим количеством воды. Чтобы бактерии активно «работали», влажность травяной массы должна быть около 60%.Можно использовать для полива травы раствор ЭМ-препарата: Экомик Урожайный, Байкал ЭМ1 и т.п.После того как трава 2-3 дня полежит в куче или в мешке, она темнеет и приобретает специфический запах прелой травы. Внутри кучи или мешка температура может быть около 60°C, поэтому работать с такой мульчей нужно только в плотных перчатках.Чтобы получить максимальный эффект от использования активной мульчи, опытные огородники рекомендуют раскладывать ее на грядках толстым слоем. Однако при этом нужно смотреть, чтобы трава не соприкасалась со стеблями растений, иначе они могут сгореть. Картошку, свеклу, морковь, фасоль мульчируют в междурядьях, а стебли томатов или огурцов, подвязанных к шпалере, можно оградить от травы разрезанными пластиковыми бутылками или раскладывать мульчу на некотором расстоянии от кустов.Прежде чем приступить к мульчированию, у томатов следует удалить нижние листья и пасынки, особенно если вы решили оградить стебли пластиковыми бутылками. Для этого обрежьте нижнюю и верхнюю части бутылки, а затем разрежьте получившийся цилиндр вдоль. Надевайте такое ограждение аккуратно, стараясь не поцарапать стебли острыми краями пластика.Раскладывайте ферментированную траву на предварительно политую и рыхлую почву, а затем снова полейте мульчу водой. Несколько раз за сезон подкладывайте свежие порции травы, чтобы мульчирующий слой всегда был толстый, не менее 10-15 см.Томаты желательно мульчировать прелой травой в первой половине вегетации, чтобы они не жировали, а под тыквы, кабачки и огурцы можно вносить такую подкормку в течение всего сезона.Некоторые огородники мульчируют грядки толстым слоем свежескошенной травы, раскладывая ее в междурядьях. Так тоже можно делать. Но при этом ферментация будет происходить только в нижних слоях мульчи. А верхний слой быстро подсохнет и не будет «активным».Мульчирование горячей травой, как и любой другой органикой (сеном, перепревшими опилками, соломой, корой), в первую очередь защищает землю от пересыхания, перепадов температуры, выветривания, образования почвенной корки. Если слой мульчи толстый, то сорняки сквозь него не могут пробиться, а это означат, что огород не нужно полоть.Но, в отличие от сена и другой органики, ферментированная трава активно разлагается и под воздействием почвенных микроорганизмов и червей и быстрее превращается в биогумус – ценное универсальное удобрение.Почему так важно привлекать червей? Во-первых, они способствуют аэрации почвы, поскольку их ходы разрыхляют грунт. А во-вторых, копролиты червей (испражнения в виде комочков) насыщены микроэлементами, гуматами и обладают антибиотическими свойствами. Поэтому чем больше червей в почве, тем она здоровее и плодороднее.Если приподнять слой прелой травы спустя несколько недель после мульчирования, то можно увидеть там множество червей, личинок бронзовки, которые тоже активно перерабатывают органику. Кстати, многие огородники принимают личинок бронзовки за личинок майского жука и беспощадно их уничтожают. Так поступать ни в коем случае нельзя, поскольку личинки бронзовки – очень полезные почвенные обитатели.Итак, наша задача – создать оптимальные условия, в которых будут комфортно себя чувствовать черви, личинки, бактерии, грибы, которые способствуют разложению органики. «Накормив» почвенных обитателей, мы сможем накормить и растения. Использование ферментированной травы помогает не только быстро восстановить плодородие почвы, но и улучшить ее структуру.Ферментированную траву можно применять как для мульчирования грядок, так и для приготовления жидких подкормок. В отличие от обычных травяных настоев, которые готовятся несколько недель, подкормку из ферментированной травы можно вносить практически сразу после приготовления.