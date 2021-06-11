О чём рассказали фрески дома, который 2000 лет был скрыт под лавой Везувия

Вилла Мистерий была вновь открыта в XVIII веке после извержения вулкана Везувий. То, что было найдено под тоннами лавы, изменило ход развития искусства всей Европы. Особенно восхитительной была комната посвящения, содержащая фрески с тайными ритуалами и обрядами. Что же было скрыто в этой живописной комнате?
Римская империя славилась большим количеством городов, но наиболее красивые из них - города Неаполитанского залива, одним из которых является Геркуланум. 24 августа 79 г. н.э. произошло извержение вулкана Везувия, повлекшее исчезновение Помпеи, города Геркуланума и нескольких других селений.
Вилла Мистерий
Геркуланум был заново открыт в 1738 году, а Помпеи - в 1748 году. К середине XVIII века ученые совершили путешествие в Неаполь и сделали ряд находок, после чего Европа буквально загорелась открытиями. Философия, искусство, архитектура, литература и даже мода опирались на найденные в Помпеях и Геркулануме артефакты. Неоклассицизм начал свой новый путь благодаря обнаружению одной из красивейших вилл в Риме.
Вилла Мистерий была открыта весной 1909 года после вскрытия более 30 футов вулканического пепла. Ошеломляющее убранство виллы было немедленно исследовано. Вилла Мистерий занимала около 40 000 квадратных футов и в ней было минимум 60 комнат.
Как и многие древнеримские поместья, Вилла Мистерий функционировала как огромной комплекс для отдыха и развлечений. Там находились бани, сады, кухня, винодельня, святыни, мраморные статуи и залы для принятия гостей. Многие из этих комнат были покрыты фресками, изображающими городские сцены и пейзажи, сцены жертвоприношений, портреты богов и сатиров.
Тем не менее, эта Вилла имеет значимую особенность от других: комната посвящения, украшенная мистическими сценами. Она имеет размеры 15 на 25 футов и расположена в передней правой части виллы. Свое название Вилла получила именно благодаря всемирно известным потрясающим фрескам, украшавшим таблинум (гостевую комнату).
Самая выдающаяся интерпретация этих фресок - посвящение женщины в культ Диониса, таинственный ритуал по подготовке невесты к вступлению в брак. Фрески на Вилле Мистерий дают зрителям возможность увидеть важное таинство для перехода на новый психологический этап помпейских женщин.
Сцена 1
Действие обряда начинается с того, что женщина переступает порог, ее правая рука находится на бедре, а левой она хочет снять свой платок. Она внимательно слушает мальчика, читающего свиток (правила обряда). Нагота мальчика может означать, что он божественен. Жрица-судья (позади мальчика) держит еще один свиток в левой руке и стилус в правой руке. Она собирается написать имя посвященной в список.
Девушка справа держит поднос со священной пищей. На голове у нее миртовый венок.
Сцена 2
Жрица (в центре) в головном уборе и венке из мирта снимает покрывало с корзины, которую держит придворная служанка. Содержимое этой корзины, по мнению ряда исследователей, может включать лавр, змей или розовые лепестки. Вторая женщина в венке справа наливает священную воду в таз, в который жрица собирается окунуть веточку лавра. Мифологическое существо Силен (в древнегреческой мифологии - сатир, наставник Диониса) играет на десятиструнной лире.
Сцена 3
Молодой сатир играет на дудках, а нимфа сосет козу. Во многих ритуалах эта регрессия с помощью музыки необходима для достижения психологического состояния, необходимого для перерождения. Посвященная женщина напугана предстоящим ритуалом.
Сцена 4
Сатир Силен неодобрительно смотрит на испуганную женщину, держа в руках серебряную чашу. Молодой сатир смотрит в чашу, словно загипнотизированный. Другой молодой сатир держит в воздухе театральную маску (напоминающую самого Силен). Некоторые исследователи предполагают, что эта маска и отражается в серебряной чаше. Это своего рода гадание: молодой сатир видит себя в будущем мертвым сатиром. Чаша, возможно, содержала опьяняющий напиток для участников Дионисийских мистерий.
Сцена 5
Центральная фигура фресок - образ Диониса - самого популярного бога для римских женщин. Он был источником их чувственных и духовных надежд на счастливое будущее. Дионис растянулся на руках у своей матери Семелы, которая восседает на троне. У него на голове венок из плюща, на теле лежит тирс (жезл и атрибут Диониса), перевязанный желтой лентой.
Сцена 6
Посвященная с посохом в руке возвращается из прошедшего ночного ритуала, что именно происходило ранее - для зрителей загадка. Справа - крылатое божество, возможно, Айдос - богиня скромности, почтения и уважения. Ее поднятая рука отвергает или отгоняет что-то. За посвященным стоят две фигуры женщин, которые, к сожалению, не сохранились. Одна женщина (крайняя слева) держит тарелку над головой посвященной.
Сцена 7
Главная мысль этой сцены, что измученная посвященная наконец завершила свой ритуал. В этот момент она находит утешение и жалость у служанки. Женщина справа готова дать ей тирс, жезл, символизирующий успешное завершение обряда.
Сцена 8
Эта сцена представляет собой завершение ритуальной драмы. Успешно посвященная готовится к свадьбе, молодая фигура Эроса держит зеркало, которое отражает образ невесты.
Сцена 9
Нижеприведенная фигура справа была идентифицирована как мать невесты, хозяйка виллы или сама невеста (так как она носит кольцо на пальце).
Сцена 10
Эрос, бог любви, является последней фигурой в повествовании ритуала, символизирует успешное завершение обряда.
Автор: Джамиля Курди
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