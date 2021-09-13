10 самых дорогих суперкомпьютеров, которые поражают своей мощностью

Первый суперкомпьютер Atlas появился в начале 60-х годов и был установлен в университете Манчестера. Он был в разы менее мощным, чем современные домашние компьютеры. В нашем обзоре собрана десятка самых мощных в истории суперкомпьютеров. Правда, всвязи с быстро развивающимися в этой сфере технологиями устаревают эти мощные машины в среднем за 5 лет.







Производительность современных суперкомпьютеров измеряется в петафлопсах — единице измерения, показывающей, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет компьютер. Сегодня речь пойдет о десяти самых дорогих современных суперкомпьютерах.







IBM Roadrunner (США) — 130 млн долларов

Vulcan BlueGene/Q (США) — 100 млн долларов

SuperMUC (Германия) — 111 млн долларов

Trinity (США) — 174 млн долларов

Sequoia BlueGene/Q (США) — 250 млн долларов

ASC Purple и BlueGene/L (США) — 290 млн долларов

Sierra и Summit (США) — 325 млн долларов

Tianhe-2 (Китай) — 390 млн долларов

Earth Simulator (Япония) — 500 млн долларов

Fujitsu K (Япония) — 1,2 млрд долларов