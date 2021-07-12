Повторное использование простой юбки

Гардероб формируется годами, вот почему, пересматривая его, можно найти вещи переставшие быть в пору или просто вышедшие из моды. Часто они сделаны настолько добротно, что выбросить рука не поднимается. С этой идеей совершать подобные поступки не придется.

Только посмотрите насколько интересную сумку можно сделать из старой расклешенной юбки или части платья.



Практичная и вместительная, оригинальная сумка способна прослужить верой и правдой не один сезон. Дополнительным бонусом станет то, что стильный аксессуар гарантировано будет сочетаться с вещами из вашего гардероба.





Вывернув юбку наизнанку, разравниваем ее и прикрепляем подкладку к основной ткани при помощи портняжных булавок.





Застрочив низ юбки ниже сделанных отметок обрезаем излишки ткани.





В получившемся мешочке находим углы и намечаем места загибов.





Застрачиваем уголки, но не обрезаем их.



Подгибаем уголки кверху и пришиваем их к основному полотну. Это необходимых для того чтобы задать объем будущей сумке.



Теперь сумку можно вывернуть. Основная часть практически готова.



Подбираем подходящую ткань и формируем ручки. Пришиваем их к сумке и дополняем декоративными бусинами.





Внутри закрепляем несколько магнитов.



Пошив сумки — процесс творческий, а значит экспромты и импровизация допускаются. Взяв эту идею за основу, обыграть иначе можно материал ручек, их длину и вариант застежки. Ткань можно заменить витым шнуром или добавить элементы плетения, а вместо застежки использовать липучку или молнию.

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