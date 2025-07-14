Почему мы постоянно даём обещания и не выполняем их, и как от этого избавиться

1. Первая причина: добрые намерения VS реальный статус кво

Я б смогла, но вот коту прививку ж делать надо... / Фото: Midjourney

2. Вторая причина: наше «супер эго» бежит впереди нас

Супер эго бежит впереди нас... / Фото: Midjourney

3. Третья причина: желание быть хорошим

Я дoлжен быть хорошим, а потом разберусь... / Фото: s-ova.ru

4. Четвёртая причина: вам супертрудно сказать «нет»

Блиииииииииин, зачем я сказала ДА... / Фото: Midjourney

5. Как восстановить веру людей, если злоупотребили невыполненными обещаниями

Ок, мужик, да, это я точно смогу, если возникнет чё там, я уточню и разберёмся. / Фото: msn.com