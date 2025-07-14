Почему мы постоянно даём обещания и не выполняем их, и как от этого избавиться

Есть такая странная вредная привычка – давать обещания и не держать их. Данный материал расскажет, что говорят психологи по поводу того, почему мы это делаем, и как вернуть доверие людей, если мы данной привычкой злоупотребили.
1. Первая причина: добрые намерения VS реальный статус кво
Мы всегда хотим порадовать людей, которых мы знаем и любим, это так просто и ясно. Мы хотим выполнить данное им обещание, но… обычно просто не в состоянии его выполнить. Если бы ваша собака не болела и ей не нужно было бы пойти к ветеринару, у нас действительно было бы время посмотреть ребёнка нашего друга на школьном спектакле. Дихотомия бытия.
2. Вторая причина: наше «супер эго» бежит впереди нас
Супер эго бежит впереди нас... / Фото: Midjourney
Давая обещание, которое вы, чёрт подери, в сто тысячный раз не выполните, как как бы заявляете о том поведении, которое вам хотелось бы регулярно иметь по отношению к другим людям, небезразличным вам. Наше «супер эго» сделало бы что-то отличное и выполнило бы обещание, хотя мы знаем, что наше настоящее «я» в этот пятничный вечер перед выходными не сделает ровным счётом ничего. Мы говорим, что сможем подготовить этот бизнес-план к пятнице, хотя знаем, что у нас мало шансов завершить его до следующей среды.
3. Третья причина: желание быть хорошим
Я дoлжен быть хорошим, а потом разберусь... / Фото: s-ova.ru
Мы слишком много обещаем, чтобы заслужить расположение и одобрение других. Мы хотим, чтобы они поверили, что у нас есть определенные личные качества, поэтому мы раздаём обещания налево и направо, надеясь повысить наше уважение в их глазах. Но «сермяжная правда» в том, что когда дело доходит до обещаний, просто обещайте то то, что вы действительно способны выполнить.
4. Четвёртая причина: вам супертрудно сказать «нет»
Блиииииииииин, зачем я сказала ДА... / Фото: Midjourney
Порой трудно сказать «нет» людям, которые нам дороги или которые имеют на нас какое-то влияние. Вместо того, чтобы рисковать немедленной негативной реакцией с их стороны, мы говорим им то, что они хотят услышать в данный момент. Это плохая идея. Нет! Это ОЧЕНЬ плохая идея. Потому что для того, чтобы заслужить хорошую репутацию, нужны годы, а для того, чтобы получить плохую – достаточно одной минуты (одного промаха). Это запирает вас в сценарии, от которого трудно отступить. Кроме того, говорить «да», когда вы имеете в виду «нет», - это токсичная модель общения. Пришло время пресечь эту плохую привычку в зародыше, прежде чем она начнет контролировать вашу жизнь. Научитесь говорить «нет»: красиво, честно, по-своему. Но обязательно научитесь!
5. Как восстановить веру людей, если злоупотребили невыполненными обещаниями
Ок, мужик, да, это я точно смогу, если возникнет чё там, я уточню и разберёмся. / Фото: msn.com
Советы психологов здесь вот какие:
• Во-первых, держите обещания, данные самому себе. Если вы говорите себе, что собираетесь что-то сделать, сделайте это. Вы на собственном опыте почувствуете, как приятно оказаться в ситуации сдержанного обещания - своего собственного. Каеф!
• Тщательно подбирайте слова, давая обещание кому-то. Если вы обдуманно делаете свой выбор в даче обещания, вы будете уверены, что сдержите его.
• Меняйте планы, но не нарушайте своего слова. Если что-то, меняющее ваши планы, всплывёт, поговорите с другим человеком и предложите объяснение и план дальнейших действий по-новому. Не «сливайтесь» ни в коем случае.
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