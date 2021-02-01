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Почему до сих пор с Красной площади не убрали мавзолей и не предали Ленина земле


Почему до сих пор с Красной площади не убрали мавзолей и не предали Ленина земле

Красная площадь в Москве и мавзолей многие десятилетия являются созвучными понятиями. Люди привыкли к тому, что одно без другого практически не существует. Но есть и те, кого интересует вопрос: почему мавзолей до сих пор не убирают с главной площади государства, а Ленина не хоронят?

Во многих городах памятники Ленину были демонтированы, но в некоторых оставили нетронутыми / Фото: lookmytrips.com

Во многих городах памятники Ленину были демонтированы, но в некоторых оставили нетронутыми / Фото: lookmytrips.com

 

Ведь с течением времени многое изменилось. Даже переименовали ряд улиц и городов, убрали в некоторых местах памятники вождю. Примером можно назвать Ленинград. Город поменял свое название, а вот мавзолей так и остался на своем прежнем месте.

В чем же заключается причина такой нерушимости мавзолея


Мавзолей является историческим памятником, куда съезжаются туристы из многих стран / Фото: yandex.ua

Мавзолей является историческим памятником, куда съезжаются туристы из многих стран / Фото: yandex.ua

 

В первую очередь – это архитектурный и исторический памятник, являющийся свидетельством определенной эпохи. Ведь само здание, действительно необычное, красивое и достаточно интересное. При этом, оно совершенно никому не может здесь помешать. Да и положительный момент в нем есть. Сюда, как и в прежние времена, съезжаются туристы, которые хотят воочию увидеть легендарное сооружение и вождя в нем (или то, что от тела вождя осталось, хоть и в прекрасном виде).

В случае сноса мавзолея и захоронения В.И. Ленина могут начаться народные волнения / Фото: kprf.ru

В случае сноса мавзолея и захоронения В.И. Ленина могут начаться народные волнения / Фото: kprf.ru

 

Второй момент несет в себе политический оттенок. Для многих людей в стране слишком важно наличие в ней именно мавзолея. Если последний уберут, могут начаться митинги и треволнения народа, а в государстве в любые времена лишние конфликты абсолютно ни к чему.
Интерес людей к великому вождю не угас и сегодня / Фото: mirtesen.ru

Интерес людей к великому вождю не угас и сегодня / Фото: mirtesen.ru

 

Данные пояснения закрывают и второй вопрос, касающийся захоронения вождя. Здание без тела Ленина станет практически бесполезным сооружением.
Схема мавзолея / Фото: arhivach.ng

Схема мавзолея / Фото: arhivach.ng

 

Ну а что касается самих похорон, то если уж честно, сложно представить эту процедуру спустя столько лет после смерти этого известного человека, изменившего в свое время ход истории. Где и как его хоронить сейчас, не совсем понятно.
Здание прекрасно вписывается в общую архитектуру / Фото: b-abo.ru

Здание прекрасно вписывается в общую архитектуру / Фото: b-abo.ru

 

От мавзолея нет никому вреда, но есть своя выгода, поэтому решено было оставить все так, как есть.

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Почему до сих пор с Красной площади не убрали мавзолей и не предали Ленина земле

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Почему до сих пор с Красной площади не убрали мавзолей и не предали Ленина землеПодписаться на мой Instagram
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