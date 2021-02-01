Почему до сих пор с Красной площади не убрали мавзолей и не предали Ленина земле

Во многих городах памятники Ленину были демонтированы, но в некоторых оставили нетронутыми / Фото: lookmytrips.com

В чем же заключается причина такой нерушимости мавзолея

Мавзолей является историческим памятником, куда съезжаются туристы из многих стран / Фото: yandex.ua

В случае сноса мавзолея и захоронения В.И. Ленина могут начаться народные волнения / Фото: kprf.ru

Интерес людей к великому вождю не угас и сегодня / Фото: mirtesen.ru

Схема мавзолея / Фото: arhivach.ng

Здание прекрасно вписывается в общую архитектуру / Фото: b-abo.ru