Почему до сих пор с Красной площади не убрали мавзолей и не предали Ленина земле

Красная площадь в Москве и мавзолей многие десятилетия являются созвучными понятиями. Люди привыкли к тому, что одно без другого практически не существует. Но есть и те, кого интересует вопрос: почему мавзолей до сих пор не убирают с главной площади государства, а Ленина не хоронят?
Во многих городах памятники Ленину были демонтированы, но в некоторых оставили нетронутыми / Фото: lookmytrips.com
Ведь с течением времени многое изменилось. Даже переименовали ряд улиц и городов, убрали в некоторых местах памятники вождю. Примером можно назвать Ленинград. Город поменял свое название, а вот мавзолей так и остался на своем прежнем месте.
В чем же заключается причина такой нерушимости мавзолея
Мавзолей является историческим памятником, куда съезжаются туристы из многих стран / Фото: yandex.ua
В первую очередь – это архитектурный и исторический памятник, являющийся свидетельством определенной эпохи. Ведь само здание, действительно необычное, красивое и достаточно интересное. При этом, оно совершенно никому не может здесь помешать. Да и положительный момент в нем есть. Сюда, как и в прежние времена, съезжаются туристы, которые хотят воочию увидеть легендарное сооружение и вождя в нем (или то, что от тела вождя осталось, хоть и в прекрасном виде).
В случае сноса мавзолея и захоронения В.И. Ленина могут начаться народные волнения / Фото: kprf.ru
Второй момент несет в себе политический оттенок. Для многих людей в стране слишком важно наличие в ней именно мавзолея. Если последний уберут, могут начаться митинги и треволнения народа, а в государстве в любые времена лишние конфликты абсолютно ни к чему.
Интерес людей к великому вождю не угас и сегодня / Фото: mirtesen.ru
Данные пояснения закрывают и второй вопрос, касающийся захоронения вождя. Здание без тела Ленина станет практически бесполезным сооружением.
Схема мавзолея / Фото: arhivach.ng
Ну а что касается самих похорон, то если уж честно, сложно представить эту процедуру спустя столько лет после смерти этого известного человека, изменившего в свое время ход истории. Где и как его хоронить сейчас, не совсем понятно.
Здание прекрасно вписывается в общую архитектуру / Фото: b-abo.ru
От мавзолея нет никому вреда, но есть своя выгода, поэтому решено было оставить все так, как есть.
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