Что случается с телом после смерти

Смерть является табуированной темой для подавляющего большинства нормальных людей. Конец пути так пугает нас, что мы создали бесчисленное множество религий и верований, призванных утешить, успокоить, ободрить…
Не способные принять окончательный вердикт, люди не могут и полностью исключить смерть из своих мыслей. Мудрее всего, конечно, принять на вооружение гениальное изречение Эпикура. Стоик вполне резонно заметил: «Пока я здесь — смерти нет, а когда она придет — меня уже не будет». Но стоицизм — удел немногих. Для всех остальных, мы решили написать краткий, основанный на медицине справочник по тому, что случается с нашим телом после смерти.
Самопоглощение
Почти сразу после момента смерти организм запускает несколько необратимых процессов. Начинается все с автолиза, грубо говоря, самопереваривания. Сердце уже не насыщает кровь кислородом — от этого же дефицита страдают клетки. Все побочные продукты химических реакций не получают привычного способа утилизации, накапливаясь в теле. Первыми в расход идут печень и мозг. Первая потому, что именно здесь находится большинство ферментов, второй потому, что содержит большое количество воды.
Цвет кожи
Затем наступает черед и других органов. Сосуды уже разрушены, так что кровь, под воздействием силы тяжести, уходит вниз. Кожа человека становится мертвенно-бледной. Именно такими представляет мертвецов массовая культура: вспомните бледных вампиров и зомби, нападающих на беззащитных красавиц из темных углов. Если бы режиссеры старались сделать картину более правдоподобной, им пришлось бы показывать, что и тыл мертвеца-агрессора — темный от скопившейся крови.
Температура по палате
Ничего не функционирует и температура тела начинает постепенно снижаться. Клетки не получают привычную дозу энергии, белковые нити становятся недвижимыми. Суставы и мышцы приобретают новое свойство — они становятся жесткими. Затем наступает трупное окоченение. Веки, челюсти и шейные мышцы сдаются в самом начале, потом приходит черед всего остального.
Кто в домике живет
В погибшем теле больше нет человека, зато есть совершенно новая, трупная экосистема. Собственно, большая часть бактерий, из которых она состоит, жили в организме и раньше. Но теперь они начинают вести себя по-другому, в соответствии с изменившимися условиями. Можно сказать, что жизнь в нашем теле продолжается — вот только наше сознание к этому отношения уже не имеет.
Молекулярная смерть
Разложение человеческого тела — малоприятное зрелище для большинства нормальных (и еще живых) индивидов. Мягкие ткани распадаются на соли, жидкости и газы. Все почти как в физике. Этот процесс называется молекулярной смертью. На этом этапе продолжают свое дело бактерии разложения.
Малоприятные подробности
Давление газа в организме растет. На коже появляются волдыри, так газ пытается выйти наружу. С тела начинают сползать целые лоскуты кожи. Обычно все накопившиеся продукты разложения находят себе естественный путь наружу — анус и другие отверстия. Иногда же давление газа возрастает так, что он просто разрывает живот бывшего человека.
Возвращение к корням
Но и на этом процесс не завершен. Лежащее на голой земле мертвое тело в буквальном смысле возвращается к природе. Его жидкости стекают в почву, насекомые же разносят бактерии вокруг. У криминалистов есть специальный термин: «островок трупного разложения». Им описывается участок почвы щедро, гм, удобренный мертвым телом.
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