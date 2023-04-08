За что погибали «Корсары Аллаха», или Первая зарубежная антитеррористическая операция США

На протяжении нескольких веков североафриканские пираты держали в страхе весь Средиземноморский регион. Они не только нападали на корабли, но и атаковали торговые порты на всем побережье. Все тогдашние морские сверхдержавы платили корсарам дань за то, чтобы те не трогали их суда. В конце концов в 1801 году терпение лопнуло у американцев, и «Корсары Аллаха» стали мишенью для первой в истории США антитеррористической операции за своими пределами.
История «Варварского берега»
В XV веке, когда Средиземноморье стало настоящим домом для североафриканских пиратов, их базы в Алжире, Бужи, Голетте, Джербе, Триполи и Тунисе стали настоящим кошмаром для всего Старого света. Европейцы дали североафриканскому побережью Средиземного моря прозвище «Варварский берег». Его обитатели – морские разбойники, настолько обнаглели, что начали совершать дерзкие рейды к берегам Скандинавии, и добрались даже до Исландии.
Посол от государств «Варварского берега» при дворе английской королевы Елизаветы I и правитель Алжира Хайреддин Барбаросса / Фото: was.media.com
Одним из основных промыслов средиземноморских пиратов являлась торговля людьми. За 3 с половиной столетия корсары похитили, а после перепродали в рабство, свыше 1 миллиона христиан. В битвах и сражениях они потопили не одну тысячу торговых и военных судов. Побережья Италии и Испании долгие годы оставались пустынными после набегов североафриканских флибустьеров.
Кем же они были – пираты Средиземноморья?
Компания, которая в XV-XVIII вв. орудовала в регионе, была по-настоящему «разношерстной» Хотя большинство из местных «джентльменов удачи» исповедовали ислам. Встречались среди корсаров и мавры, и обанкротившиеся торговцы, и простые бедные рыбаки или ловцы моллюсков. Все они «крышевались» Османской империей.
Берберские пираты. Риcунок во французской энциклопедии 1844 года / Фото: hughvincent.com
К концу XVIII в. эти пиратские формирования превратились в весьма серьезную силу. С которой на геополитической арене приходилось считаться даже крупным морским сверхдержавам того времени. Англия, Франция, Испания и Голландия официально платили пиратам за то, чтобы они безопасно пропустили в Средиземное море их корабли. США после обретения независимости от Великобритании ежегодно отдавали североафриканским пиратам один миллион долларов. Что составляло примерно 20% годового бюджета страны.
Дядя Сэм рассердился
В пиратской общине были свои правила. Или, как бы сейчас сказали, «понятия». Несмотря на то, что многие страны регулярно платили корсарам «мзду», те продолжали грабить их корабли. Такой откровенный «беспредел» первыми устали терпеть Соединенные Штаты. В 1801 году было организовано первые два карательных морских рейда американцев, целью которых был штурм и блокировка портов берберов. Правда, эти «пробные вылазки» не принесли ощутимого успеха.
Американский фрегат President в морском бою / Фото: warspot.ru
Однако уже в 1803 году США, существенно усилив свою морскую группировку, двинулись в очередной поход. В сентябре к Танжеру – тогдашней столице Марокко, подошли тяжелые американские фрегаты. Сулейман-бей – тогдашний правитель Марокко, взвесив свои силы и силы противника, заключил мирный договор с Америкой.
Но договор этот быстро был расторгнут. Вечером, 31 октября 1803 года американский тяжелый фрегат Philadelphia («Филадельфия»), участвуя в водной блокаде Триполи, наткнулся на рифы. Весь экипаж корабля (307 человек) был взят пиратами в плен. Через некоторое время берберам даже удалось снять судно с рифа – таким образом в распоряжении «Корсаров Аллаха» оказался самый мощный боевой корабль за всю их историю.
«Филадельфия» на рифах неподалеку от Триполи, 1803 год / Фото: wikipedia.org
В составе пиратского флота Philadelphia пробыла всего лишь 6 месяцев. Американские матросы, захватив небольшое судно и водрузив на его флагшток стяг флибустьеров, ринулись ночью на абордаж фрегата. Шестьдесят два человека, возглавляемые капитаном Стивеном Декейтером, имея при себе лишь холодное оружие, не сделав ни одного выстрела, отбили «Филадельфию» у корсаров.
Стивен Декейтер (внизу в центре) в схватке с берберским капитаном, 3 августа 1804 года, художник Деннис Mалон Картер / Фото: wikipedia.org
Однако сильные повреждения корабля не позволили бы ему уйти от неминуемой погони. Чтобы фрегат снова не стал добычей пиратов, американцы попросту его сожгли.
Морская осада
Осада Триполи длилась до средины лета 1804 года. В конце июня месяца стороны вступили в решающие сражения. Небольшие корабли американцев, которые с моря прикрывали пушечным огнем тяжелые фрегаты, ринулись на рейд для подавления береговых батарей противника. Схватка перешла в решающую, самую жестокую свою фазу.
Американский парусный фрегат начала XIX века / Фото: bbc.com
Ответным огнем из пушек корсары сумели снести мачту на одном из фрегатов США. Канонерки американцев ценой огромных потерь врезались в защитные порядки флибустьеров. Капитан Декейтер получил тяжелые ранения. Американцы попытались применить брандер – напичканное взрывчаткой судно, которое направляется для прорыва обороны противника.
Однако взрыв произошел намного раньше. В результате детонации взрывчатых веществ погиб абсолютно весь экипаж корабля. Обстрел Триполи с моря продолжился уже с использованием разрывных, а также зажигательных боеприпасов. Все это вызвало в городе огромные пожары, заставившие мирных жителей спасаться бегством.
Наступление по суше
Несмотря на то, что жители Триполи покинули город – в нем оставался приличный контингент пиратов. И морские атаки не приносили американцам желаемых результатов. Юсуф-паша – пиратский правитель Триполи, наотрез отказался капитулировать. Более того, за подписание мира и возвращение моряков «Филадельфии», которых пираты держали в плену, он потребовал от США баснословные на то время деньги – 200 тысяч долларов.
Карта прибрежных владений на Средиземном море. Конец XVIII века / Фото: twitter.com
Взвесив все варианты, американцы разрабатывают план новой операции, целью которой должно было стать свержение Юсуфа и воцарение вместо него лояльного к США правителя – его брата Хамета. Для осуществления этого замысла «янки» набирают в Египте отряд из 400 арабских и греческих наемников, которые должны были отправиться в Триполи и ждать сигнала для начала действий.
В тол же время американские лейтенанты О’Бэннон и Итон вместе с небольшим отрядом из 8 морских пехотинцев отправились в длительный 620-километровый поход по пустыне к важному для удара по Триполи со стратегической точки зрения порту Дерна. В качестве морской поддержки операции пехотинцев выступили 3 шхуны, каждая из которых была вооружена 18 пушками. Часть орудий моряки перевезли на сушу. Выстрелив из них залпом по городским воротам в упор, атакующие выбили их и ворвались в Дерну.
Лейтенант Пресли О'Бэннон в Дерне, апрель 1805 года, коллекция экспонатов Marine Corps Art Collection, США / Фото: alamy.com
Сражение внутри порта был недолгим. Спустя несколько десятков минут над городом поднялся американский флаг. Взятие Дерны вошло в анналы американской истории, как первая сухопутная победа армии Соединенных Штатов на территории другого государства.
Конец африканским флибустьерам
Падение Дерны было более чем серьезным аргументом для пиратов. Понимая шаткость своего положения, Юсуф-паша соглашается заключить мир с США. Те, в свою очередь, обязались выплатить корсарам за возвращение своих пленных «материальную компенсацию» в размере 60 тысяч долларов. В Америке все это отметили, как великую победу – дипломаты и военные офицеры получили свои медали и денежные «премии».
Бухта города Триполи, 1812 год / Фото: hughvincent.com
Через несколько лет европейские государства оказываются втянутыми в военные действия с французскими армиями Наполеона. Что незамедлительно решают использовать в своих корыстных целях «Корсары Аллаха». Североафриканские страны «Варварского берега» возвращаются к практике захвата и грабежей торговых кораблей, а также вымогательству «откупных» за свободный проход суден в Средиземное море.
В конце лета 1815 года вместе с двенадцатью тяжелыми военными фрегатами в алжирскую гавань прибыл «спец» по североафриканским пиратам Стивен Декейтер. Американцы взяли на абордаж флагманский корабль корсаров, а его капитана закололи пиками. А уже весной 1816 года объединенная эскадра Британии и Голландии навсегда закрепила обещания алжирского правителя никогда не нападать на корабли, и не захватывать в плен христиан.
Обстрел англо-голландской эскадрой Алжира, 1816 год / Фото: warspot.ru
Почти 300 тяжелых орудий англо-голландского флота в течение 9 часов превращали Алжир в развалины. Так европейцы уничтожили последних желающих заниматься морским разбоем и требовать «мзду» с торговых судов в североафриканской акватории Средиземного моря. А после окончания войн с армиями Наполеона угроза, которую представляли собой «Корсары Аллаха», окончательно была нивелирована.
Европейские монархии вторглись в северную часть Африки, размежевав ее на колонии и сферы своего влияния. Подведя тем самым черту под многовековой историей пиратов «Варварского берега» Средиземноморья.
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