За что погибали «Корсары Аллаха», или Первая зарубежная антитеррористическая операция США

История «Варварского берега»

Посол от государств «Варварского берега» при дворе английской королевы Елизаветы I и правитель Алжира Хайреддин Барбаросса / Фото: was.media.com

Кем же они были – пираты Средиземноморья?

Берберские пираты. Риcунок во французской энциклопедии 1844 года / Фото: hughvincent.com

Дядя Сэм рассердился

Американский фрегат President в морском бою / Фото: warspot.ru

«Филадельфия» на рифах неподалеку от Триполи, 1803 год / Фото: wikipedia.org

Стивен Декейтер (внизу в центре) в схватке с берберским капитаном, 3 августа 1804 года, художник Деннис Mалон Картер / Фото: wikipedia.org

Морская осада

Американский парусный фрегат начала XIX века / Фото: bbc.com

Наступление по суше

Карта прибрежных владений на Средиземном море. Конец XVIII века / Фото: twitter.com

Лейтенант Пресли О'Бэннон в Дерне, апрель 1805 года, коллекция экспонатов Marine Corps Art Collection, США / Фото: alamy.com

Конец африканским флибустьерам

Бухта города Триполи, 1812 год / Фото: hughvincent.com

Обстрел англо-голландской эскадрой Алжира, 1816 год / Фото: warspot.ru