Как избавиться от сколов и царапин на изделиях из древесины, ламинате или мебели

1. Как избавиться от мелких царапин и потертостей

Современный рынок предлагает массу средств, которые помогут избавиться от царапин и потертостей, хотя для маскировки можно использовать и народные средства.

Чтобы справиться с повреждениями, придется приложить усилия и использовать весь творческий потенциал.

2. Специальные химические средства в борьбе с царапинами и потертостями

Безореольный лак идеально подходит для удаления потертостей и мелких царапин.

Ретуширующие маркеры – палочка-выручалочка при незначительных повреждениях поверхности.

Правильно подобранный цвет мебельного штриха поможет избавиться от неглубоких царапин.

Эмаль – бюджетный способ ремонта мебели с лакокрасочным покрытием.

Используя универсальную аэрозольную смазку WD-40 можно избавиться от легких потертостей и мелких царапин.

3. Способы маскировки мелких царапин и незначительных потертостей: лайфхаки от народных умельцев

Ядро грецкого ореха поможет замаскировать мелкие потертости на мебели, дверях и ламинате.

Чай и кофе на несколько дней создадут иллюзию гладкой поверхности. | Фото: kakpostroit.su.

Йод можно использовать только на темных поверхностях и в крайних случаях.

4. Что делать с глубокими царапинами и сколами

Для реставрации глубоких царапин и сколов на деревянных поверхностях, мебели и ламинате целесообразней использовать специальные материалы.

5. Самые эффективные специальные средства

Воск бывает разных цветов, что облегчает реставрационные работы.

Все что еще понадобится для использования мягкого воска при удалении царапин и небольших сколов/вмятин. | Фото: parquetsale.ru.

Мебельной шпатлевкой можно заполнить скол как на деревянных поверхностях, так и на ламинате.

Эпоксидный пластилин станет прекрасным помощником в борьбе со сколами и глубокими царапинами.

6. Подручные материалы, которые помогут восстановить испорченную поверхность, но повозиться придется дольше

Любой клей для дерева смешать с опилками до густой массы и заполнить ею повреждения.

С деревянной заплаткой придется повозиться.