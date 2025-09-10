Как избавиться от сколов и царапин на изделиях из древесины, ламинате или мебели

Как бы мы не старались аккуратно относиться к вещам и предметам, но на поверхностях мебели, изделий из древесины, а то и на ламинате неизбежно появляются дефекты, которые портят внешний вид и настроение. И неважно, это крупное повреждение или мелкая царапина, с ними нужно что-то делать, чтобы не усугубить ситуацию.
1. Как избавиться от мелких царапин и потертостей
Современный рынок предлагает массу средств, которые помогут избавиться от царапин и потертостей, хотя для маскировки можно использовать и народные средства.
Если так случилось, что на мебели, ламинате или на поверхностях из древесины появились царапины, нужно быть готовым к тому, что придется проявить упорство, использовать весь свой творческих потенциал, потратить время и средства, чтобы избавиться от них. Для этих целей предусмотрено несколько видов специальных средств, которые отличаются как структурой, так и наполнением. Это могут быть как синтетические составы, так и натуральные.
Чтобы справиться с повреждениями, придется приложить усилия и использовать весь творческий потенциал.
Стоит сразу оговориться, что все средства имеют свою степень эффективности и долговечности, поэтому при их выборе нужно руководствоваться еще и задачами, которые перед ними ставятся. Следует определиться, будет это долгосрочная перспектива с надежной защитой или требуется быстрая маскировка, для придания эстетичного вида на небольшой промежуток времени (как правило, до первой влажной уборки).
2. Специальные химические средства в борьбе с царапинами и потертостями
Безореольный лак идеально подходит для удаления потертостей и мелких царапин.
♦ Чтобы быстро и надолго избавиться от потертостей и микроцарапин на лаковой поверхности и вернуть первоначальный вид изделию, целесообразней всего использовать безореольный лак. Он выпускается в виде спрея, который без особых проблем распыляется, помогает создать надежное покрытие, быстро сохнет и не оставляет ореолов.
Важно! Перед покупкой безореольного лака нужно прочитать инструкцию, поскольку он подходит не для всех поверхностей. Если степень глянца на поврежденном предмете превышает 60%, то обработанное лаком место будет выделяться. Хотя сам лак выпускается в нескольких цветах и с разной фактурой, начиная с матового и заканчивая разной степенью глянцевости, так что в большинстве случаев он поможет.
Ретуширующие маркеры – палочка-выручалочка при незначительных повреждениях поверхности.
♦ Ретуширующие маркеры или мебельные штрихи также хорошо себя зарекомендовали в борьбе с незначительными царапинами. Единственной сложностью в этом случае, станет подбор цвета, с которым нужно угадать, иначе получится только еще больше подчеркнуть изъян, и даже испортить мебель, дверь или ламинат.
Правильно подобранный цвет мебельного штриха поможет избавиться от неглубоких царапин.
Если с цветом не промахнулись, то перед реставрационными работами поврежденное место следует обезжирить поверхность и пару тройку раз пройтись по царапине, пока она не приобретет нужный цвет. Лишнее легко убирается тканевой салфеткой. Стоит отметить, что это средство довольно надежный помощник в борьбе с царапинами как на мебели, ламинате, древесине, так и на сантехническом оборудовании или бытовой технике, поскольку не боится влаги и моющих средств.
Авторы Novate.ru все же советуют, после заполнения царапины краской, пройтись безореольным лаком. Он создаст прочную пленку, которая увеличит срок эксплуатации.
Эмаль – бюджетный способ ремонта мебели с лакокрасочным покрытием.
♦ Надежным и довольно бюджетным способом избавиться от царапин станет приобретение специальной эмали, которая продается в небольших пузырьках для обработки металлических поверхностей на сантехнике, бытовой технике или для кузовных работ. Если удастся подобрать цвет, то эмаль можно использовать и на дереве, и на ламинате только при условии, что царапины не глубокие. В противном случае нужно поступать как со сколами, о чем поговорим далее.
Используя универсальную аэрозольную смазку WD-40 можно избавиться от легких потертостей и мелких царапин.
♦ С неглубокими царапинами неплохо справляется WD-40 – популярная аэрозольная смазка, используемая автомобилистами. Она поможет замаскировать мелкие царапины на небольшой площади за счет маслянистой основы, которая пропитает внутренние слои и сделает из темнее. По этой причине WD-40 можно использовать только на поверхностях определенного цвета, да и проблему смазка никак не решит, а лишь создаст иллюзию целостности покрытия и то, на некоторое время. С таким же успехом можно использовать любое растительное масло или вазелин.
3. Способы маскировки мелких царапин и незначительных потертостей: лайфхаки от народных умельцев
Масса лайфхаков избавления от царапин на мебели, ламинате или деревянных поверхностях, которыми пестрит интернет, не потребуют больших финансовых вложений и усилий, но при этом они являются временными мерами и помогут лишь замаскировать потертости. Эти способы сгодятся для быстрого устранения дефектов перед приходом гостей, родителей или квартирной хозяйки. Стоит сразу предупредить, что ими нужно пользоваться тоже с умом, при этом сделать пробный вариант на менее заметном участке, чтобы не усугубить ситуацию:
Ядро грецкого ореха поможет замаскировать мелкие потертости на мебели, дверях и ламинате.
♦ грецкий орех поможет замаскировать мелкие огрехи на поверхности. Стоит лишь потереть очищенным от скорлупы ореховым ядром проблемные места, чтобы на время заполнить царапины;
Чай и кофе на несколько дней создадут иллюзию гладкой поверхности. | Фото: kakpostroit.su.
♦ крепкая чайная заварка или гуща заварного кофе также помогут справиться с потертостями, нужно лишь не ошибиться с цветом. Для этого пропитываем ватный диск, ушную палочку или салфетку из ткани крепким настоем чая или берем мокрую гущу кофе и протираем царапины. Пару дней они мозолить глаза точно не будут, но дальше придется, что-то придумывать понадежней;
Йод можно использовать только на темных поверхностях и в крайних случаях.
♦ йод сгодиться для пропитки царапин на темных поверхностях, но поскольку он летуч, то надолго успокаиваться не стоит;
♦ майонез втертый в поврежденную поверхность, поможет создать иллюзию гладкого покрытия, но после генеральной уборки манипуляции придется повторить;
♦ если мебель/ламинат имеет сероватый или черный оттенок, то сгодиться даже древесный уголь или пепел, с помощью которых легко и быстро получится замаскировать мелкие царапинки, но также быстро они снова оголятся.
4. Что делать с глубокими царапинами и сколами
Для реставрации глубоких царапин и сколов на деревянных поверхностях, мебели и ламинате целесообразней использовать специальные материалы.
Привести мебель или ламинат в порядок, если образовались сколы или глубокие царапины/вмятины – задача не из легких, но все же решаема. В этих случаях стоит обратиться к наработкам профессионалов, таких как реставраторы или плотники. Народные средства в этом случае бессильны, им не удастся даже замаскировать дефекты, поэтому нужно быть готовым к немалым финансовым тратам, поскольку спецсредства стоят дорого.
5. Самые эффективные специальные средства
Воск бывает разных цветов, что облегчает реставрационные работы.
♦ Первым делом стоит обратить свое внимание навоск для деревянных изделий, который имеет разную консистенцию, начиная от жидкой полировочной и заканчивая мягкой и твердой. Первый, как и следует ожидать, в борьбе со сколами – не товарищ, а вот второй и третий – можно рассмотреть. Мягкий воск подойдет для незначительных потертостей, а вот твердый – точно поможет восстановить былую красоту изделия. Главное, нужно подобрать нужный цвет, а если готовый оттенок найти не удается, то можно смешать несколько тонов до получения требуемого результата, благо что в строительных магазинах он продается в небольших брикетиках или в виде карандашей.
Все что еще понадобится для использования мягкого воска при удалении царапин и небольших сколов/вмятин. | Фото: parquetsale.ru.
Важно! Чтобы применять твердый воск, его требуется растопить, используя строительный фен, и только тогда использовать. Перед этой процедурой место скола или глубокой царапину нужно хорошенько зашлифовать, обеспылить и лишь потом заливать воск, сразу вытирая излишки вокруг обрабатываемого места. После окончательного застывания материала неровности срезать ножом и тщательно зашкурить мелкой наждачной бумагой. Для того чтобы «заплатка прослужила как можно дольше, ее лучше вскрыть бесцветным лаком нужной фактуры или использовать безореольный лак.
Мебельной шпатлевкой можно заполнить скол как на деревянных поверхностях, так и на ламинате.
♦ Более бюджетной альтернативой воску может стать мебельная шпатлевка, которую также придется подбирать в тон поверхности или смешивать несколько оттенков. Можно прибегнуть к помощи маркера или мебельного штриха, если цветовая гамма очень сложная. Перед использованием шпатлевки обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой. После застывания материала его также зашлифовывают и очень аккуратно вскрывают лаком.
Эпоксидный пластилин станет прекрасным помощником в борьбе со сколами и глубокими царапинами.
♦ Эпоксидный пластилин, также подойдет для восстановления поверхности. Как с ним работать указано на этикетке и этот процесс зависит от того, какой вы выберете исходный материал, поскольку он может быть двухкомпонентным и самозатвердевающим. Эпоксидный пластилин хорош тем, что поможет заполнить глубокие вмятины и масштабные сколы. Перед тем как его применить, поверхность с дефектами зачищается, обеспыливается, обезжиривается и только потом заполняется подготовленным материалом. После его высыхания поверхность шлифуется и прокрашивается штрихом или маркером в нужный цвет.
6. Подручные материалы, которые помогут восстановить испорченную поверхность, но повозиться придется дольше
Бывают ситуации, когда нет возможности попасть в магазин, чтобы подобрать одно из вышеперечисленных средств, тогда можно попытаться сделать заплатку из подручных материалов.
Любой клей для дерева смешать с опилками до густой массы и заполнить ею повреждения.
♦ Если в доме имеются опилки и столярный клей ПВА или любой клей для дерева, то ими легко можно заделать все трещины, сколы, и даже сквозные отверстия (причем не только на деревянных поверхностях). Единственное, что нужно угадать с консистенцией рабочей смеси, чтобы она не была текучей. Для этого в опилки небольшими порциями добавляем клей, чтобы состав получился как пластилин. Как только результат удовлетворит, им можно заполнять повреждения, дать время на высыхание, а дальше действовать как с предыдущими составами.
Примечательно: Аналогичным способом можно заделать дыру и на металлических поверхностях, только вместо опилок и клея используют эпоксидную смолу и металлическую стружку.
С деревянной заплаткой придется повозиться.
♦ Деревянная «заплатка» также поможет спасти ситуацию, но только если есть подобный к поврежденному материал или имеется сквозная дыра, от которой нужно избавиться. В этом случае придется долго повозиться, чтобы подогнать материал к поверхности. Как правило, таким способом чинят расшатавшуюся под петлями деревянную основу, которую требуется немного рассверлить, а затем забить деревянный шкант обмазанный столярным клеем (он лучше всего выполняет роль чопика). Стоит знать, что диаметр шканта должен быть больше рассверленного и очищенного от пыли отверстия.
