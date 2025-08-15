С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...
  • Геннадий Бережнов
    Красиво смотреть со стороны, но жить там я бы не хотел! Предпочитаю ближе к земле и её прелестным ландшафтом!Небоскреб-кобра
  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...

3 бесплатные вещи, которые есть в дорогущей Норвегии и отсутствуют во многих других странах



Королевство Норвегия – это самая северная страна материковой Европы. Севернее ее лежит только Исландия, но она находится на острове, так что не считается! Как и в любой другой стране, в Норвегии можно найти как хорошее, так и плохое. К последнему в первую очередь следует крайне высокие «аэропортные» цены буквально на все.
Особенно кусаются норвежские цены для гостей страны. При это в плюсы Норвегии можно записать наличие множества приятных мелочей, которые порой позволяют сэкономить как приезжим, так и местным.

1. «Второсортная» еда


Можно добыть продукты. |Фото: mirtesen.ru.

Можно добыть продукты. |Фото: mirtesen.ru.

 

В Норвегии даже самый бедный человек точно не умрет с голоду. И дело не в том, что как в других развитых и развивающихся странах здесь есть какие-то социальные пособия. Просто продуктовые магазины выставляют «второсортную» еду бесплатно для всех желающих. В данном случае речь идет о продуктах, потерявших товарный вид, но не утративших срок годности. Так как уровень жизни в Норвегии достаточно высок, обеспеченные граждане могут позволить себе включить «брюзгу» и не брать с прилавка, например, почерневшие бананы. В большинстве стран Европы, в России и в США такие продукты в итоге просто попадают на свалку. В Норвегии же их раздают за даром.

2. Бутилированная вода


Можно пить из крана. |Фото: setafi.com.

Можно пить из крана. |Фото: setafi.com.


 

Нет, непосредственно сама бутилированная вода в Норвегии, конечно же, стоит денег. Вот только ее здесь практически никто не покупает. Интересует такой товар местных разве что при поездке куда-нибудь за город. Держать дома фильтр или заказывать бутыли с водой в Норвегии нет никакой нужды.
А все потому, что вода в водопроводе здесь идеально чистая. Пить можно прямо из крана, что большинство норвежцев и делает. В столице вода похуже, но в большинстве других мест в покупке бутылок нет никакой нужды.

3. Отдых на природе и рыбалка


Природа общая. |Фото: rybach.ru.

Природа общая. |Фото: rybach.ru.

 

Если вас удивляет «бесплатный отдых на природе», то означает это ровно то, что вы плохо осведомлены о том, как с этим делом обстоят дела во многих «цивилизованных» странах победившей частной собственности. Например, в США подавляющее большинство красивых мест – это чья-то собственность, которая позволяет хозяину зарабатывать деньги. В том числе на туризме. Про бесплатную рыбалку во многих западных странах и вовсе можете забыть. В тех же США даже карасика нельзя выудить без купленной лицензии! В Норвегии с этим никаких проблем нет. Самое страшное в большинстве случаев, что ждет туриста – оплата парковочного места. Рыбачить в Норвегии можно бесплатно, как впрочем и в России, во всяком случае пока…
Природа очень красивая. ¦Фото: vsegda-pomnim.com.

Природа очень красивая. ¦Фото: vsegda-pomnim.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх