9 лайфхаков для уборки дома, которые заставят сиять поверхности

1. Чистая ванна

Небольшая хитрость сделает ванну сияющей, белоснежной и красивой. /Фото: i.ytimg.com

2. Сияющие зеркала

Простое, но действенное средство в борьбе с разводами на зеркалах — столовый уксус. /Фото: i2.wp.com

3. Защитное покрытие для вентиляции

Есть способ сэкономить свои силы и время на чистке вентиляции. /Фото: theb.lv

4. Чистка духовки

С помощью самодельного средства можно избавиться от любых загрязнений в духовке. /Фото: help-advisors.com

5. Уборка зоны готовки

Газовые конфорки будут сиять с помощью одного простого средства. /Фото: ej-ka.net

6. Чистота гранитных столешниц

Красивая рабочая поверхность на кухне будет обеспечена. /Фото: img.foodyas.com

7. Швы между плиткой

Чистота во всем — это важнейший аспект уютного дома. /Фото: i.pinimg.com

8. Удаление ржавчины

Ответственное задание, с которым на ура справляется лимон и соль. /Фото: stat5.cdnbb8.com

9. Очищение микроволновой печи

Микроволновка всегда будет сиять за 5 минут, если применять этот лайфхак. /Фото: alomaids.com