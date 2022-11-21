9 лайфхаков для уборки дома, которые заставят сиять поверхности

Делать быструю и качественную уборку дома вполне можно экономно. Для этого в ход идут простые и эффективные подручные средства. К счастью, действуют они не хуже, а зачастую даже намного лучше покупных. Novate.ru предлагает подборку полезных лайфхаков, которые помогут справляться со сложными или частыми загрязнениями намного проще и быстрее.
1. Чистая ванна
Небольшая хитрость сделает ванну сияющей, белоснежной и красивой. /Фото: i.ytimg.com
Над бортиками ванны в уголках, где она стыкуется с плиткой, очень часто собирается вода, поэтому появляются различные загрязнения: солевые отложения, желтый налет и даже грибок. Чтобы избавится от всех этих неприятностей, можно использовать простое и действенное средство, которое заставит ванну сиять: нужно смочить вату или белые тряпочки в отбеливателе и разложить по загрязненным областям. Такие «компрессы» рекомендуется оставить на ночь или на весь день, после чего помыть ванну обычным способом.
2. Сияющие зеркала
Простое, но действенное средство в борьбе с разводами на зеркалах — столовый уксус. /Фото: i2.wp.com
Зеркала, особенно в ванной комнате, довольно быстро покрываются отпечатками пальцев, налетом или разводами. Чтобы заставить их сиять, можно применить дешевое и максимально эффективное средство, созданное благодаря подручным ингредиентам. Необходимо смешать воду и столовый уксус в равных пропорциях, хорошенько смешать, после чего нанести на тряпочку или прямо на зеркало с помощью распылителя и тщательно растереть.
3. Защитное покрытие для вентиляции
Есть способ сэкономить свои силы и время на чистке вентиляции. /Фото: theb.lv
Чистка вентиляции — занятие не из легких и быстрых, поэтому всем хотелось бы выполнять его пореже. К счастью, есть средство, которое способно в этом помочь. После очередной чистки вентиляционных решеток, можно покрыть их тонким слоем глицерина или воска, тогда пыль на них будет собираться гораздо медленнее.
4. Чистка духовки
С помощью самодельного средства можно избавиться от любых загрязнений в духовке. /Фото: help-advisors.com
Быстро почистить духовку может далеко не каждая хозяйка. Однако если взять на вооружение довольно простой, но действенный метод чистки, то дело пойдет гораздо быстрее. Для этого необходимо смешать столовую ложку средства для мытья посуды со стаканом пищевой соды и таким количеством воды, чтобы смесь превратилась в густую пасту. Полученное средство нужно нанести на стенки духовки и ее углы, особое внимание уделив загрязненным областям. Оставляем средство на 20 минут, после чего протираем духовку губкой или тряпочкой.
5. Уборка зоны готовки
Газовые конфорки будут сиять с помощью одного простого средства. /Фото: ej-ka.net
Конфорки газовой плиты больше всего из всех зон на кухне страдают от загрязнений. На них часто сбегает еда, которая после этого может пригореть и с трудом убираться обычными средствами. Справиться с ними гораздо проще поможет самодельное средство: в глубокую тарелку наливаем воду и немного перекиси водорода, перемешиваем. Полученный состав наносим тряпочкой на конфорки и оставляем на 10 минут. После этого аккуратно протираем губкой и наслаждаемся чистотой.
6. Чистота гранитных столешниц
Красивая рабочая поверхность на кухне будет обеспечена. /Фото: img.foodyas.com
Особое эстетическое удовольствие в кухне обеспечивает чистая и сияющая рабочая поверхность. Однако она требует бережного ухода и не любые средства можно применять для ее чистки. Навести порядок на гранитных столешницах поможет действенный раствор. Для его создания нужно смешать два стакана теплой воды с небольшим количеством средства для мытья посуды и четвертью стакана спирта. Раствор отлично устраняет любые загрязнения и при этом не наносит вреда.
7. Швы между плиткой
Чистота во всем — это важнейший аспект уютного дома. /Фото: i.pinimg.com
Со временем швы между плитками перестают быть идеально чистыми и тускнеют. Зачастую туда даже забивается грязь, которая очень сильно портит внешней вид стены или пола. Чтобы избавиться от этого неприятного последствия, рекомендуется испытать простое средство: почистить швы пищевой содой.
Полезный совет: Этот лайфхак даже поможет без труда справиться с плесенью между плиткой.
8. Удаление ржавчины
Ответственное задание, с которым на ура справляется лимон и соль. /Фото: stat5.cdnbb8.com
Самодельное средство способно справиться даже с такими серьезными загрязнениями, как ржавчина. Для эффективной борьбы с ней необходимо взять половинку лимона и обильно посыпать его солью, слегка втирая в поверхность. Своеобразным средством натираем поржавевшее место: все загрязнения исчезают прямо на глазах. После такой уборки нужно обязательно не забыть протереть места чистки обычной водой, чтобы лимонная кислота не испортила поверхность.
9. Очищение микроволновой печи
Микроволновка всегда будет сиять за 5 минут, если применять этот лайфхак. /Фото: alomaids.com
Чтобы идеально вычистить микроволновую печь и полностью избавить ее от застывших кусочков еды и жира, не нужно тратить много времени и сил. Достаточно просто знать средство, с которым даже чистить ничего не придется, только наблюдать. Для этого нужно взять глубокую тарелку с широкими краями и налить туда половину стакана воды, туда же добавить сок и цедру одного лимона. Полученную смесь ставив в микроволновую печь и включаем на обычный прогрев на 3 минуты. Когда отсчет закончится, дверцу не нужно открывать сразу, рекомендуется подождать 5 минут, а уж потом протирать стенки микроволновки влажной тряпочкой.
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