Портреты диких животных

Педро Хорке (Pedro Jarque) является одним из самых титулованных портретных и пейзажных фотографов Перу.



Сегодня будет подборка потрясающих портретов диких животных. Без комментариев.























































































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