Педро Хорке (Pedro Jarque) является одним из самых титулованных портретных и пейзажных фотографов Перу.
Сегодня будет подборка потрясающих портретов диких животных. Без комментариев.
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Портреты диких животных
Педро Хорке (Pedro Jarque) является одним из самых титулованных портретных и пейзажных фотографов Перу.
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