Логика абсурда: увлекательный мир сюрреализма Михаила Хохлачёва

Искусство дипломатии. Автор: Michael Cheval.
Работы российского художника Михаила Хохлачёва больше известного в мире как Майкл Шеваль (Michael Cheval) с лёгкостью можно сравнить с пазлами, которые зритель должен усердно собирать по маленьким кусочкам, складывая картинку воедино. Его творчество – коктейль сюрреализма и абсурда, приглашающий публику в увлекательную игру, где нет как таковой логики, а есть другая сторона реальности, рождённая безудержной фантазией и воображением...
Клубничное поле. Автор: Michael Cheval.
Настроение. Автор: Michael Cheval.
Качели любви. Автор: Michael Cheval.
Танго на закате. Автор: Michael Cheval.
Собачьи посиделки. Автор: Michael Cheval.
Театр Дагерротип. Автор: Michael Cheval.
Адамант: время любить. Автор: Michael Cheval.
Троян. Автор: Michael Cheval.
Баланс неравенства. Автор: Michael Cheval.
Майкл – гений сюрреализма и мастер абсурда. Сюжеты его картин – прежде всего немой диалог со зрителем, который повергает в шок, смешит, вгоняет в депрессию или же напротив – ободряет. И каждый эту гремучую смесь понимает и воспринимает по-своему. Ведь, по мнению художника, абсурд – ничто иное, как логика сердца, тесно переплетающаяся с бессознательным миром, воображением и иллюзиями. Его творчество позволяет путешествовать по ирреальным просторам, наблюдая со стороны за яркими действиями, разыгравшимися, казалось бы, на пустом месте. Лица, скрытые за масками, или же маски вместо лиц, трудно понять как есть на самом деле, но каждый образ – красочное зрелище, полное тайн, загадок и интриг. Карты, чаши весов, шуты, шахматы, отрывки снов и запредельных мечтаний – всё это и многое другое неотъемлемая часть его работ, в которых тесно переплетается реальность и вымысел...
Весна дурачества. Автор: Michael Cheval.
Судно полнейшего блаженства. Автор: Michael Cheval.
Флуд: сон в сказочной стране. Автор: Michael Cheval.
Мелодия для тишины. Автор: Michael Cheval.
Сборище лицемеров. Автор: Michael Cheval.
Триптих. Автор: Michael Cheval.
Клеопатра. Автор: Michael Cheval.
Воспоминания. Автор: Michael Cheval.
Колыбельная для бабочки. Автор: Michael Cheval.
Театр абсурда. Автор: Michael Cheval.
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