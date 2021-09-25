Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Даже если случилось так, что Вы не помните имя американского фотографа Стива МакКарри (Steve McCurry), Вы наверняка неоднократно видели его работы. Самая известная из них – портрет афганской девочки, пострадавшей в годы войны. Этот снимок был сделан 30 лет назад, но тема детей и оружия не перестает быть актуальной. Серия работ под названием “Child Soldiers” заставить Вас по-новому взглянуть на любой вооруженный конфликт…







Мемьо, Бирма







Пешавар, Пакистан







Кабул, Афганистан







Кабул, Афганистан







Нуристан, Афганистан







Кабул, Афганистан







Кандагар, Афганистан







Билакуппе, Индия







Кунар, Афганистан







Шри Ланка







Тибет



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