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Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Даже если случилось так, что Вы не помните имя американского фотографа Стива МакКарри (Steve McCurry), Вы наверняка неоднократно видели его работы. Самая известная из них – портрет афганской девочки, пострадавшей в годы войны. Этот снимок был сделан 30 лет назад, но тема детей и оружия не перестает быть актуальной. Серия работ под названием “Child Soldiers” заставить Вас по-новому взглянуть на любой вооруженный конфликт…

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Мемьо, Бирма

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Пешавар, Пакистан

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Кабул, Афганистан

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Кабул, Афганистан

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Нуристан, Афганистан

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Кабул, Афганистан

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Кандагар, Афганистан

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Билакуппе, Индия

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Кунар, Афганистан

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Шри Ланка

Потерянное поколение: шокирующие портреты детей, ставших солдатами раньше времени

Тибет

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