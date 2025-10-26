Полезные специи, которые должны быть в вашем рационе

Обратите на них внимание.







Мир специй — это кладезь ароматов и вкусов, но также и источник разнообразных биологически активных веществ, определяющих их ценность для здоровья. Не существует абсолютного рейтинга «самых полезных» специй, поскольку их действие зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности организма и сопутствующие заболевания.

Куркума

Имбирь

Корица

Однако, некоторые из них выделяются своим богатым составом и широким спектром положительного влияния на организм. О таких специях нам рассказал врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.В этом растении содержатся витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9, E и K. А также такие минералы, как кальций, железо, медь, марганец, магний, цинк, селен. Это яркий представитель семейства имбирных, содержит куркуминоиды, а главным из них является куркумин. «Этот полифенол обладает выраженными противовоспалительными свойствами, превосходящими по мощности многие фармакологические препараты. Куркумин способствует снижению окислительного стресса, защищая клетки от повреждений, и имеет нейропротекторное действие, благотворно влияя на функции мозга», — рассказывает наш эксперт.По данным исследований, куркума весьма эффективна в борьбе с воспалительными заболеваниями, такими как артрит, а также в предотвращении развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Важно отметить, что биодоступность куркумина невысока, поэтому для повышения его эффективности лучше употреблять куркуму в сочетании с черным перцем, содержащим пиперин, улучшающим всасывание куркумина, рекомендует врач.Это близкий родственник куркумы и по составу витаминов они почти идентичны. В имбире также содержится кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец и селен. Кроме того, корень богат биоактивными веществами, включая гингерол и шогаол. «Эти соединения объясняют его выраженные противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Имбирь широко известен своей способностью снижать тошноту и рвоту, что делает его действенным средством при беременности и после операций. Он также помогает улучшать пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока и ускоряя метаболизм», — комментирует специалист. Кроме того, имбирь может снижать уровень холестерина в крови и обладает противомикробным действием.Специя содержит витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9, а также A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K. Корица богата и минеральным составом: кальций, калий, магний, фосфор, марганец, натрий, железо, селен. Также, получаемая из коры коричного дерева, она содержит циннамальдегид и другие ароматические соединения, обладающие мощными антиоксидантными свойствами.«Корица способствует регуляции уровня глюкозы в крови, что делает ее полезной при сахарном диабете 2 типа. Она также имеет противовоспалительные и антимикробные свойства. Некоторые исследования показывают ее потенциальную пользу в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами. Однако необходимо помнить о возможности аллергических реакций и осторожно употреблять корицу людям, страдающим заболеваниями печени», — предупреждает врач.Важно понимать, что специи, несмотря на свою пользу, не являются панацеей от всех болезней. Их действие является дополнительным и не должно заменять лечение, назначенное врачом. «Умеренное употребление специй в рамках сбалансированного питания и здорового образа жизни позволяет улучшить общее самочувствие и укрепить здоровье, но только при отсутствии противопоказаний и в соответствии с индивидуальными особенностями организма», — рассказывает наш эксперт.