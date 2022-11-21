Как в разные времена носили парики, а когда искусственные волосы строго запрещали

Парики в Древнем мире

Скульптурное изображение супружеской пары, Древний Египет. Источник: commons.wikimedia.org

Мода на парики в Европе

Елизавета I Английская. Источник: commons.wikimedia.org

В правление Людовика XIII (первая половина XVII века) парики и стали впервые модным аксессуаром. Источник: commons.wikimedia.org

Парики аллонж используются и сейчас - теми, кто работает в системе британского правосудия

Как мода на парики ушла в прошлое, но все равно возвращалась

Король Людовик XV и брат художницы Виже-Лебрен

Женщины сооружали на голове немыслимые фигуры с использованием валиков, шиньонов, цветов и прочих предметов, высота прически могла достигать 40 сантиметров

Князь Меншиков и император Павел I - в париках разных эпох