Как в разные времена носили парики, а когда искусственные волосы строго запрещали

До мысли, что у одних и тех же волос вполне может быть и несколько владельцев, люди додумались уже очень давно. А благодаря Франции и ее королям целых полтора века парики были изделием «маст-хэв» любого уважающего себя аристократа. В ходу были также специальные палочки – чтобы чесать ими голову; определить же, к какой эпохе относится тот или иной парик, достаточно просто: в каждый период «парикового бума» существовали вполне определенные правила о том, что именно полагается носить на голове.
Парики в Древнем мире
С практической точки зрения ценность парика несомненна: он помогает человеку быстро принять приличный вид в случае, если с его собственными волосами что-то не так – например, после перенесенной болезни, или в силу возраста, или если они вообще сострижены ради борьбы с насекомыми-паразитами. Поэтому изготавливать парики начали уже очень давно; есть данные, указывающие на их использование в древних восточных государствах – в Ассирии, Вавилоне, Аккаде, Шумере. Парики изготавливали и носили и в Древнем Египте – но не все подряд, а лишь состоятельные и знатные люди.
Самые ранние изображения париков датируются XXVII в. до н.э. Самыми дорогими предсказуемо считались парики из человеческих волос, их более дешевыми заменителями были те, что сделаны из шерсти животных, самые же простые изготавливали из растительных волокон. Египтяне могли носить искусственные волосы вместо головного убора, защищающего от солнца – при этом собственные волосы состригали – из гигиенических соображений.
Скульптурное изображение супружеской пары, Древний Египет. Источник: commons.wikimedia.org
Из Египта мода на парики пришла и в европейские государства, в частности, в Римскую империю, где за идею таким изящным способом замаскировать лысину и поредевшую шевелюру ухватились и мужчины, и женщины. Были и дополнительные бонусы – поменяв с помощью парика цвет волос, можно было обеспечить свое инкогнито, и этим пользовались в не самых пристойных целях известные римлянки. С падением же империи о париках в Европе забыли, и надолго – тысячелетие Средневековья отличалось неприятием любых украшательств, церковь считала все это происками дьявола.
Мода на парики в Европе
А вот когда мрачные и скучные с точки зрения красоты и моды Средние века остались в прошлом, парики, как и многое из хорошо забытого старого, сумели не просто отвоевать позиции, а значительно укрепить их. На протяжении полутора веков в самом сердце Европы появиться на людях без парика было немыслимо. Начало этой моды связывают с именами двух королевских особ, которые прибегли к ношению чужих волос не по прихоти, а от безысходности – просто своих стало катастрофически мало.
Елизавета I Английская. Источник: commons.wikimedia.org
Первой стала английская королева Елизавета I – в XVI веке. Ее величество рано начала терять волосы, а чтобы скрыть это, носила рыжий парик. Та же беда с шевелюрой спустя некоторое время настигла Людовика XIII по другую сторону Ла-Манша. С этим королем связывают появление париков у французской знати, а вот «обязательными» для аристократии они стали в правление его сына, Людовика XIV, который унаследовал косметический дефект своего родителя, но размахом деятельности значительно его превосходил.
В правление Людовика XIII (первая половина XVII века) парики и стали впервые модным аксессуаром. Источник: commons.wikimedia.org
Король носил парик, напоминавший своим видом гриву льва – светлый, с рыжиной, небрежно завитой. Спустя некоторое время, впрочем, тенденции изменились. В период царствования все того же Короля-Солнце в XVII веке невероятно популярными стали парики «аллонж» - очень длинные, с волнистыми локонами. Король задавал моду, мода рождала спрос, а спрос – предложение, и как результат – во Франции в этот период насчитывалось до пяти тысяч парикмахеров. Кстати, само слово «парикмахер» означает не что иное, как «изготовитель париков». Источником материала для париков служили купленные волосы или те, что состригали с казненных.
Парики аллонж используются и сейчас - теми, кто работает в системе британского правосудия
При следующем короле, Людовике XV, носили уже более скромные парики «бинет» – всего несколько завитков, а сзади волосы собраны в хвост или косичку, повязанную черным бантом. Кстати, под париками в те времена волосы прятали лишь мужчины-дворяне. Женщинам требовалось показывать-таки свои волосы (за исключением уж совсем пожилых аристократок), прически при этом украшались шиньонами и накладками. На протяжении XVIII века конструкции, которые создавались на женских головах из волос, лент, шляпок, цветов и других аксессуаров, лишь росли, достигнув к эпохе Марии-Антуанетты рекордных размеров.
Как мода на парики ушла в прошлое, но все равно возвращалась
Но и мужчин, и женщин французская мода обязывала парики или шиньоны еще и пудрить – для этого использовались мука, крахмал или мел, подкрашенные и ароматные. Так достигался весьма востребованный для париков белый цвет (да и в качестве материала для их изготовления больше всего ценились белокурые женские волосы). Пудрились часто в отдельной маленькой комнатке, надевая на тело пеньюар, а на лицо – специальную маску, чтобы не запачкаться пудрой. Кстати, угасание моды на парики в Европе связывают с тем, что в 1795 году английское правительство ввело немалый налог на пудру, во Франции же смена приоритетов произошла в результате революции.
Король Людовик XV и брат художницы Виже-Лебрен
Парики были не только визитной карточкой дворянства, но и аксессуаром, востребованным у низших сословий. О человеческих волосах обычно речи не шло, но вот овечья, козья шерсть или конский волос для создания недорогого парика вполне годились. Даже в армии – пусть сам парик и являлся прерогативой офицеров – отращивали длинные волосы, смазывали их жиром, носили завязанными в хвост с накладной косичкой, припудрив прическу. В России интерес к парикам возник с петровскими реформами, не замедлили появиться и отечественные мастера-парикмахеры – «тупейные художники» (словом «тупей» называли чуб, взбитый надо лбом валик).
Женщины сооружали на голове немыслимые фигуры с использованием валиков, шиньонов, цветов и прочих предметов, высота прически могла достигать 40 сантиметров
Новый виток популярности ждал парики в шестидесятые годы прошлого века, когда этот способ украсить себя или изменить образ стал доступен благодаря появлению дешевых синтетических материалов. Впрочем, есть сферы, в которых парики благополучно существуют долгое время и отказываться от них никто не собирается: в Великобритании и Австралии эти украшения носят судьи и парламентарии – те самые аллонжи, что когда-то придумал Людовик XIV.
Князь Меншиков и император Павел I - в париках разных эпох
Азиатская история париков не менее долгая – в Китае их носили еще задолго до наступления новой эры. А вот парик качхе, традиционный для корейской невесты, в 1788 году оказался под запретом после того, как юная новобрачная, встав поприветствовать своего свекра, сломала шею – вес конструкции на ее голове составлял, вероятно, не меньше четырех килограммов.
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