Почему Алиса похожа на Зелёного, причём здесь Челентано и другие загадки популярного мультфильма

Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты».
Если бы любимый мультфильм нашего детства создавали сейчас, то в рекламных роликах можно было бы драматическим голосом произнести: «От создателей ЧЕБУРАШКИ» - режиссер Роман Качанов на тот момент уже имел в своем творческом послужном списке много известных работ. А вот для Кира Булычева эта первая экранизация его книги стала причиной важного изменения в жизни и творчестве.
Кир Булычев на встрече с читателями
Дело в том, что писатель, уже знаменитый на всю страну, много лет создавал фантастические рассказы под псевдонимом (он скомпоновал его из имени жены Киры и фамилии матери – Марии Михайловны Булычёвой). Свою настоящую личность он тщательно скрывал, но в 1982 году за создание фильма «Через тернии к звёздам» и мультфильма «Тайна третьей планеты» творческая группа режиссеров, мультипликаторов и сценаристов была награждена Государственной премией СССР. При вручении высокой награды Киру Булычеву с инкогнито пришлось расстаться. Оказалось, что под этим именем творил знаменитый историк и востоковед, доктор исторических наук Игорь Всеволодович Можейко. Свое увлечение фантастикой он хранил в строгой тайне от руководства Института востоковедения, так как боялся увольнения за такое «несерьезное» занятие. Опасение писателя не оправдалось, и в дальнейшем его известность как автора-фантаста намного превзошла научные достижения.
Неизвестные юмористы оказались недалеки от истины
Эта шутка облетела весь интернет, но мало кто знает, что она имеет под собой вполне реальное обоснование. Художник-мультипликатор Наталья Орлова, создавшая этих персонажей, призналась в интервью, что Алиса имеет много общего с ее дочерью: «Катя как раз того же возраста была, вертелась всё время вокруг меня. Я, конечно, специально с неё Алису не рисовала, но характер всё равно похожий получился. Это всё подсознательно происходит.»
Наброски Натальи Орловой к мультфильму
Подсознание художницы одновременно сыграло с ней еще одну шутку – капитан Зеленый, по мнению многих знакомых, получился очень похож на ее мужа, режиссера Тенгиза Семенова. Вот такая творческая генетика! Кстати, свое имя Алиса получила в честь дочери Кира Булычева. Так что прообразами для нее стали сразу две реальные девочки.
Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»
Озвучивали мультфильм настоящие советские звезды: Всеволод Ларионов (профессор Селезнев, птица Говорун), Василий Ливанов (Громозека), Владимир Кенигсон (роботы), Рина Зеленая (Колина бабушка). При многочисленных переводах «Тайны третьей планеты» на другие языки эта «звездная команда» пополнилась зарубежными коллегами: Алису в Америке озвучила Кирстен Данст, а Говоруна – Джеймс Белуши, по-французски профессор Селезнев говорит голосом Жана Рено, а Громозека по-итальянски – Адриано Челентано. Кроме того, в разных странах голоса героям мультфильма подарили Робби Уильямс, Хью Грант, Хью Лори и Тото Кутуньо.
Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»
Текст: Анна Константинова
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