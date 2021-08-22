9 «грязных» секретов гостиниц, о которых стоит знать каждому

Малопривлекательные секреты гостиниц, о которых должны знать все.
Когда постояльцы селятся в гостиничный номер, они видят сияющую чистоту вокруг. Однако, при более внимательном рассмотрении всплывают нелицеприятные факты, от которых становится не по себе. Мы собрали 9 «грязных» секреты гостиниц, о которых стоит знать каждому.
1. Покрывало на кровать
Покрывало на кровати. | Фото: MBLX.ru.
Как только зайдете в свой гостиничный номер, уберите с кровати покрывало. Под ним вы обнаружите постиранное постельное белье, а вот плед перед вашим приездом никто не стирал. Более того, его не стирали и для постояльцев перед вами, а возможно и дольше. Чистка пледа вообще производится только тогда, когда на нем появятся отчетливые пятна.
2. Босиком по полу
Ковры и пол. | Фото: О молодости.
Никогда, слышите, никогда не ходите босиком по гостиничному номеру. Во-первых, для уборки далеко не всегда используют специальные дезинфицирующие средства. Во-вторых, ковровые покрытия пылесосят не качественно и между волокон остается мусор и пыль. И напоследок, ковровые покрытия часто впитывают в себя влагу, которая превращает их в идеальную среду для грибков и микробов.
3. Стаканы
Стаканы в номере. | Фото: Тролльно.
Со слов горничных и администраторов гостиниц, стаканы, предлагаемые постояльцам в номерах, просто ополаскиваются водой и никогда не моются с применением бытовой химии. Поэтому, ради вашего же здоровья Novate.ru рекомендует, либо вообще не пользоваться посудой, либо тщательно ее промывать перед использованием.
4. Душевая кабинка
Пол душевой кабинки и ванна. | Фото: 4 Сезона.
Никогда не заходите в душевую кабинку без тапочек. Перед заездом в отель, лучше вообще обзавестись несколькими парами дешевых резиновых тапок. Дело в том, что у горничных обычно есть всего 30-40 минут на уборку номера, а это означает, что они не успевают тщательно отмыть все и чаще создают лишь видимость уборки. Если же в вашем номере установлена ванна или джакузи, Novate.ru рекомендует ее вымыть собственноручно с любым доступным вам моющим средством.
5. Телефонная трубка и пульт от телевизора
Телефон, пульт и другие мелочи. | Фото: frontdesk.ru.
Отправляясь в поездку, обязательно вооружитесь дезинфицирующими салфетками или жидким лосьоном. Когда поселитесь, обработайте им телефонную трубку, пульт от телевизора и кондиционера и прочие мелочи. Сделать это стоит потому, что все эти вещи во время уборки в лучшем случае вытираются грязной тряпкой, а в худшем вообще остаются нетронутыми.
6. Полотенца
Маленькое полотенце и полотенце среднего размера. | Фото: the news and blogs.
В первую очередь, следует избавиться от самого маленького полотенца. По словам горничных такие чаще всего используют мужчины и влюбленные парочки. Для чего, догадайтесь сами… Вслед за маленьким, избавьтесь и от среднего махрового полотенца. Его лучше всего бросить на пол и использовать, как коврик для ног после душа.
7. Пространство возле раковины
Вещи на раковине. | Фото: TripAdvisor.
Никогда не раскладывайте личные вещи возле раковины. Знаете, почему? Горничные используют одну тряпку для мытья сантехники, в том числе и унитаза, полок и столешниц. Поэтому, вероятно, микробы, которые обитают на унитазе уже ходят и по тумбе под раковиной. Хотите сохранить их чистыми, держите все в косметички. Кстати, свою зубную щетку тоже лучше оставить там. Многие горничные признались, что не раз роняли зубные щетки постояльцев, а потом, как ни в чем не бывало ставили их на место.
8. Кофеварка
Кофеварка в номере. | Фото: TripAdvisor.
Если в вашем гостиничном номере есть кофеварка, лучше откажитесь от ее использования. Тут все те соображения гигиены. У горничных редко доходят руки для того, чтобы нормально вымыть ее детали. В то время, как кофейная гуща является отличной средой для плесени.
9. Матрас, диван и унитаз
Чистота матраса, дивана и унитаза. | Фото: Allbiz.
Матрас, диван и унитаз, как думаете, что общего между всеми этими вещами? Все дело в их чистоте. Например, к диванам горничные практически не прикасаются во время уборки. Матрасы меняют только тогда, когда они полностью приходят в негодность, а это года. Ну а по поводу унитаза, то его конечно моют, правда не всегда тщательно. Чаще всего его просто протирают тряпкой, которой до этого вытирали пыль. Поэтому запомните раз и навсегда: никогда не спите и не сидите на диване обнаженными, а перед использованием унитаза, протрите его дезинфицирующим средством.
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