10 возможностей старой бритвы, которые принесут пользу любой хозяйке

Бритвенные станки — одна из самых распространенных вещей в домашнем быту, которая есть почти у каждого. И качественные долговечные бритвы, и одноразовые станки имеют особенность рано или поздно выходить из строя. Лезвия затупляются и уже не могут выполнять свою основную функцию, но как насчет альтернативных? Если не выбрасывать старую бритву сразу, можно убедиться в том, насколько она полезна для хозяйства.
1. Уборка в труднодоступных местах
Бритва проникает в любые отдаленные места, проводя уборку лучше привычных средств. /Фото: images.kz.prom.st
При уборке подоконников, окон, салона автомобиля и многих других мест есть зоны, до которых очень сложно добраться. На помощь придет старый бритвенный станок. Его нужно обмотать влажной или сухой салфеткой, в зависимости от вида уборки, а потом вычистить всю пыль и грязь там, куда не проникнет рука человека. После этого салфетка просто выбрасывается, а бритва снова готова к подвигам.
2. Чистка посуды
Посудомоечный скребок из старой бритвы не будет лишним на кухне. /Фото: thoughtco.com
Засохшая или запекшаяся еда на посуде может стать настоящей головной болью любой хозяйки. Иногда даже отмачивание водой не помогает в решении проблемы. Именно в таких случаях нужно использовать лезвие. С его помощью можно легко и аккуратно убрать особо упрямые остатки еды, не повредив саму посуду. Важно сильно не давить и четко контролировать угол наклона бритвы.
3. Уход за комнатными растениями
Неожиданное применение в растениеводстве. /Фото: simya.com.ua
Композиции из суккулентов сейчас очень популярны. Они выглядят необычно и эстетично, поэтому отлично украшают любой интерьер, как дома, так и на работе. Заботиться о них несложно: нужно только изредка поливать и разравнивать почву, чтобы все выглядело красиво и опрятно.
Однако с разравниванием почвы возникают резонные проблемы, ведь растения маленькие и промежуток между ними небольшой. Как сделать все аккуратно и при этом не повредить зеленые насаждения? Решением станет старая бритва, которую можно использовать в качестве импровизированных грабель.
4. Реанимация старого свитера
С помощью старой бритвы можно дать новую жизнь любимой одежде. /Фото: i1.wp.com
Скорее всего у каждого есть любимая одежда, которая занашивается чуть ли не до дыр. Со временем она теряет свой идеальный внешний вид, но остается все такой же удобной и родной. Чтобы убрать со свитера или ткани потертости и неприглядные катышки, легче всего воспользоваться старой бритвой. Она уже недостаточно острая для щетины, но все еще хорошо справляется с другими материалами. Лезвие быстро срежет все изъяны и обновит дорогую сердцу вещь.
5. Удаление надоевших наклеек
Некоторые особо упрямые наклейки сдадутся под натиском лезвия. /Фото: i.ytimg.com
Не исключено, что клей для наклеек делают очень упрямые люди. Потому что на машине, на посуде, на оконном стекле или в другом месте наклейки никогда не сдаются без боя. Чтобы убрать их быстро и безболезненно, следует воспользоваться эффектным приемом. Бритва справится аккуратно и без особых усилий.
6. Помощь в ремонте
Ремонт без забот. /Фото: images.by.prom.st
Этот совет пригодится мужчинам, которые любят делать ремонт своими руками. С помощью бритвенного лезвия можно убрать излишки герметика для изоляции ванной или окон, который как назло вечно ложится неправильно и слегка неровно. Поэтому старая бритва будет не лишней в ящичке с инструментами.
7. Украшение блюд
Бритва полезна даже на кухне. /Фото: whathebuzz.com
Для этого лайфхака пригодится ненужная, но не использованная бритва. С ее помощью можно получить идеальные шоколадные завитки, просто аккуратно проведя лезвием по поверхности под небольшим углом, соскабливая шоколад на себя. Кроме того, изменив угол, можно вырезать рельефные рисунки на кожуре фруктов и овощей, таких как арбуз или огурец. Получится красивое украшение для блюд.
8. Починка ламината
Бритва спасает ламинат от повреждений. /Фото: klona.ua
При укладке ламината основная цель — сделать его бесшовным. Однако часто случается так, что на нем остаются неровные края, которые могут испортить всю работу. Они также могут возникать со временем из-за повышенной влажности или повреждений. Чтобы устранить проблему, нужно легонько провести по ламинату или другому деревянному покрытию бритвой и срезать лишние неровности.
9. Прививка растений
Деревья и кустарники легко прививать с помощью бритвы. /Фото: sb.agronomu.com
Прививка растений — дело тонкое. Бритвенное лезвие идеально подходит для выполнения острых, гладких срезов, минимизируя риск «заражения» надреза и появления болезней растений. Такая прививка точно пройдет успешно.
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