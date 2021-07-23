10 возможностей старой бритвы, которые принесут пользу любой хозяйке

1. Уборка в труднодоступных местах

Бритва проникает в любые отдаленные места, проводя уборку лучше привычных средств. /Фото: images.kz.prom.st

2. Чистка посуды

Посудомоечный скребок из старой бритвы не будет лишним на кухне. /Фото: thoughtco.com

3. Уход за комнатными растениями

Неожиданное применение в растениеводстве. /Фото: simya.com.ua

4. Реанимация старого свитера

С помощью старой бритвы можно дать новую жизнь любимой одежде. /Фото: i1.wp.com

5. Удаление надоевших наклеек

Некоторые особо упрямые наклейки сдадутся под натиском лезвия. /Фото: i.ytimg.com

6. Помощь в ремонте

Ремонт без забот. /Фото: images.by.prom.st

7. Украшение блюд

Бритва полезна даже на кухне. /Фото: whathebuzz.com

8. Починка ламината

Бритва спасает ламинат от повреждений. /Фото: klona.ua

9. Прививка растений

Деревья и кустарники легко прививать с помощью бритвы. /Фото: sb.agronomu.com