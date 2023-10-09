Как выглядит час пик в разных странах мира

В зависимости от местной специфики часы пик в разных странах мира имеют свои особенности, но в то же время их объединяет одна общая черта – огромные скопления людей и транспортных средств. Отправляясь в путешествие, на всякий случай не забудьте заблаговременно узнать, как выглядит час пик в стране, которую вы собираетесь посетить. В этом вам поможет наш фоторепортаж.







В час пик оживлённые улицы в Дакке, Бангладеш, пестрят разноцветными рикшами.







Стада крупного рогатого скота часто становятся причиной пробок в час пик на дорогах штата Чхаттисгарх, Индия.







В токийском метро официально работают трамбовщики, которые помогают пассажирам протиснуться в переполненные вагоны в час пик.







Чтобы закрыть двери переполненного вагона метро, порой требуются усилия нескольких трамбовщиков.







Час пик – время забыть о своём социальном статусе. Трамбовщик бесцеремонно заталкивает в вагон метро бизнесмена в дорогой одежде.







Велосипеды, скутеры и мотоциклы стоят на дороге в час пик недалеко от храмового комплекса Ангкор-Ват в Сиемреапе, Камбоджа.







Толпы пассажиров идут к выходу на железнодорожной станции «Кингс-Кросс» на северо-востоке Лондона.







В час пик на железнодорожной станции «Чатрапати Шиваджи» собираются огромные толпы людей.







Транспорт на улице в Джайпуре, Индия. Оживлённые улицы пестрят разноцветными одеждами и автомобилями.







Стада коз регулярно становятся причиной заторов в час пик между городами Покхара и Наяпул в Непале.







Гондолы и катера заполняют Гранд-канал в Венеции на пике туристического сезона.







Парк такси в Кампале, Уганда. Минибусы развозят пассажиров во всех направлениях.







Пассажиры стоят в очереди на станции метро в час пик в Пекине.







Мотоциклисты едут по мосту в городе Хюэ, Вьетнам.







Улица в Бангалоре, Индия.







Час пик на улицах Катманду. Рабочие идут пешком и едут на автомобилях.







Пассажиры стоят в очереди в час пик на станции метро «Барра Фунда» в Сан-Паулу, Бразилия.







Такси возле станции «Хора» в утренний час пик в Калькутте, Индия.



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