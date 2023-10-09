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Как выглядит час пик в разных странах мира

В зависимости от местной специфики часы пик в разных странах мира имеют свои особенности, но в то же время их объединяет одна общая черта – огромные скопления людей и транспортных средств. Отправляясь в путешествие, на всякий случай не забудьте заблаговременно узнать, как выглядит час пик в стране, которую вы собираетесь посетить. В этом вам поможет наш фоторепортаж.

Как выглядит час пик в разных странах мира

В час пик оживлённые улицы в Дакке, Бангладеш, пестрят разноцветными рикшами.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Стада крупного рогатого скота часто становятся причиной пробок в час пик на дорогах штата Чхаттисгарх, Индия.

Как выглядит час пик в разных странах мира

В токийском метро официально работают трамбовщики, которые помогают пассажирам протиснуться в переполненные вагоны в час пик.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Чтобы закрыть двери переполненного вагона метро, порой требуются усилия нескольких трамбовщиков.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Час пик – время забыть о своём социальном статусе. Трамбовщик бесцеремонно заталкивает в вагон метро бизнесмена в дорогой одежде.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Велосипеды, скутеры и мотоциклы стоят на дороге в час пик недалеко от храмового комплекса Ангкор-Ват в Сиемреапе, Камбоджа.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Толпы пассажиров идут к выходу на железнодорожной станции «Кингс-Кросс» на северо-востоке Лондона.

Как выглядит час пик в разных странах мира

В час пик на железнодорожной станции «Чатрапати Шиваджи» собираются огромные толпы людей.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Транспорт на улице в Джайпуре, Индия. Оживлённые улицы пестрят разноцветными одеждами и автомобилями.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Стада коз регулярно становятся причиной заторов в час пик между городами Покхара и Наяпул в Непале.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Гондолы и катера заполняют Гранд-канал в Венеции на пике туристического сезона.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Парк такси в Кампале, Уганда. Минибусы развозят пассажиров во всех направлениях.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Пассажиры стоят в очереди на станции метро в час пик в Пекине.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Мотоциклисты едут по мосту в городе Хюэ, Вьетнам.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Улица в Бангалоре, Индия.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Час пик на улицах Катманду. Рабочие идут пешком и едут на автомобилях.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Пассажиры стоят в очереди в час пик на станции метро «Барра Фунда» в Сан-Паулу, Бразилия.

Как выглядит час пик в разных странах мира

Такси возле станции «Хора» в утренний час пик в Калькутте, Индия.

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