Как выглядит час пик в разных странах мира

В зависимости от местной специфики часы пик в разных странах мира имеют свои особенности, но в то же время их объединяет одна общая черта – огромные скопления людей и транспортных средств. Отправляясь в путешествие, на всякий случай не забудьте заблаговременно узнать, как выглядит час пик в стране, которую вы собираетесь посетить. В этом вам поможет наш фоторепортаж.
В час пик оживлённые улицы в Дакке, Бангладеш, пестрят разноцветными рикшами.
Стада крупного рогатого скота часто становятся причиной пробок в час пик на дорогах штата Чхаттисгарх, Индия.
В токийском метро официально работают трамбовщики, которые помогают пассажирам протиснуться в переполненные вагоны в час пик.
Чтобы закрыть двери переполненного вагона метро, порой требуются усилия нескольких трамбовщиков.
Час пик – время забыть о своём социальном статусе. Трамбовщик бесцеремонно заталкивает в вагон метро бизнесмена в дорогой одежде.
Велосипеды, скутеры и мотоциклы стоят на дороге в час пик недалеко от храмового комплекса Ангкор-Ват в Сиемреапе, Камбоджа.
Толпы пассажиров идут к выходу на железнодорожной станции «Кингс-Кросс» на северо-востоке Лондона.
В час пик на железнодорожной станции «Чатрапати Шиваджи» собираются огромные толпы людей.
Транспорт на улице в Джайпуре, Индия. Оживлённые улицы пестрят разноцветными одеждами и автомобилями.
Стада коз регулярно становятся причиной заторов в час пик между городами Покхара и Наяпул в Непале.
Гондолы и катера заполняют Гранд-канал в Венеции на пике туристического сезона.
Парк такси в Кампале, Уганда. Минибусы развозят пассажиров во всех направлениях.
Пассажиры стоят в очереди на станции метро в час пик в Пекине.
Мотоциклисты едут по мосту в городе Хюэ, Вьетнам.
Улица в Бангалоре, Индия.
Час пик на улицах Катманду. Рабочие идут пешком и едут на автомобилях.
Пассажиры стоят в очереди в час пик на станции метро «Барра Фунда» в Сан-Паулу, Бразилия.
Такси возле станции «Хора» в утренний час пик в Калькутте, Индия.
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Как выглядит час пик в разных странах мира
В зависимости от местной специфики часы пик в разных странах мира имеют свои особенности, но в то же время их объединяет одна общая черта – огромные скопления людей и транспортных средств. Отправляясь в путешествие, на всякий случай не забудьте заблаговременно узнать, как выглядит час пик в стране, которую вы собираетесь посетить. В этом вам поможет наш фоторепортаж.
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