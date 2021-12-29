30 обалденных исторических фотографий

Как прекрасно, что благодаря фотографии и искусству фотографов, мы сейчас можем видеть эти снимки, и их увидят наши потомки! Потому что ничто не передаёт прошлое так детально и живо, как фото.
Голова Арнольда в пасти аллигатора
Временный деревянный мавзолей, Москва, 1924 год
Первый вариант известного сооружения по проекту Алексея Щусева.
Москва, август 1991 года
Китобойная станция на острове South Georgia вблизи Антарктиды, 1917 год
Противогаз для младенцев. Англия, 1938 год
Оззи Осборн и его вторая жена Шэрон, Шотландия, 1982 год
Российский солдат на арене разрушенного цирка в Грозном, Чечня, 19 февраля 2000 года
Французский канатоходец Филипп Пети совершает переход по канату между башнями Всемирного Торгового Центра. Нью-Йорк, 7 августа 1974 года
Бэтмен, начало, 1930 год
Анжелина Джоли и ее брат Джеймс, 1980 год
Первое утро после того, как Швеция перешла от левостороннего движения к правостороннему, 1967 год
Подготовка раба к продаже, США, XIX век
Первая «Мисс Россия» Марина Шаляпина 1931 год
Вид Земли из окна беспилотного космического корабля «Аполлон-4», 9 ноября 1967 года
Владимир Маяковский и Лиля Брик в Ялте, 1926 год
Сталин на похоронах своей первой жены Като Сванидзе, 1907 год
ГДР, 1985 год
Сербский «привет» авиации НАТО, 1990-е годы
Курт Кобейн в своей комнате. Абердин, 1980-е годы
Самый грустный патент на изобретение, 1985 год
В 1985 некто Ральф Пиро запатентовал «аппарат для само-подбадривания». Смысл изобретения состоял в том, чтобы люди не чувствовали себя в одиночестве.
Фрагмент кожи американского моряка с традиционной татуировкой, 1800-е годы
Французский плакат на тему войны во Вьетнаме, 1967 год
Питомец коала пьет из ложки, Австралия, 1900 год
Стоянка брошенных Жигулей, Москвичей и мотоциклов, Чернобыль, 1986 год
Никита Хрущев во время визита в Индию, 1956 год
Автомобильный телефон Siemens 1970-е годы
Полицейская фотография нью-йоркских гадалок, 1943 год
Второй телемост СССР — США, посвящённый фестивалю фильмов для детей, 1983 год
Владимир Жириновский за оградой российского консульства забрасывает землей и камнями еврейских студентов, обвинивших его в антисемитизме. Страсбург, 11 апреля 1994 года
Депутаты Вячеслав Марычев и Булгакова на заседании Государственной Думы РФ, май 1995 года
Экспериментальная станция тестирования противогазов. Англия, Лондон, 1932 год
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
30 обалденных исторических фотографий
Как прекрасно, что благодаря фотографии и искусству фотографов, мы сейчас можем видеть эти снимки, и их увидят наши потомки! Потому что ничто не передаёт прошлое так детально и живо, как фото.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии