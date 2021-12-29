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30 обалденных исторических фотографий

Как прекрасно, что благодаря фотографии и искусству фотографов, мы сейчас можем видеть эти снимки, и их увидят наши потомки! Потому что ничто не передаёт прошлое так детально и живо, как фото.

Голова Арнольда в пасти аллигатора

30 обалденных исторических фотографий

Временный деревянный мавзолей, Москва, 1924 год

Первый вариант известного сооружения по проекту Алексея Щусева.


30 обалденных исторических фотографий

Москва, август 1991 года

30 обалденных исторических фотографий

Китобойная станция на острове South Georgia вблизи Антарктиды, 1917 год

30 обалденных исторических фотографий

Противогаз для младенцев. Англия, 1938 год

30 обалденных исторических фотографий

Оззи Осборн и его вторая жена Шэрон, Шотландия, 1982 год

30 обалденных исторических фотографий

Российский солдат на арене разрушенного цирка в Грозном, Чечня, 19 февраля 2000 года

30 обалденных исторических фотографий

Французский канатоходец Филипп Пети совершает переход по канату между башнями Всемирного Торгового Центра. Нью-Йорк, 7 августа 1974 года

30 обалденных исторических фотографий

Бэтмен, начало, 1930 год

30 обалденных исторических фотографий

Анжелина Джоли и ее брат Джеймс, 1980 год

30 обалденных исторических фотографий

Первое утро после того, как Швеция перешла от левостороннего движения к правостороннему, 1967 год

30 обалденных исторических фотографий

Подготовка раба к продаже, США, XIX век

30 обалденных исторических фотографий

Первая «Мисс Россия» Марина Шаляпина 1931 год

30 обалденных исторических фотографий

Вид Земли из окна беспилотного космического корабля «Аполлон-4», 9 ноября 1967 года

30 обалденных исторических фотографий

Владимир Маяковский и Лиля Брик в Ялте, 1926 год

30 обалденных исторических фотографий

Сталин на похоронах своей первой жены Като Сванидзе, 1907 год

30 обалденных исторических фотографий

ГДР, 1985 год

30 обалденных исторических фотографий

Сербский «привет» авиации НАТО, 1990-е годы

30 обалденных исторических фотографий

Курт Кобейн в своей комнате.

Абердин, 1980-е годы

30 обалденных исторических фотографий

Самый грустный патент на изобретение, 1985 год

В 1985 некто Ральф Пиро запатентовал «аппарат для само-подбадривания». Смысл изобретения состоял в том, чтобы люди не чувствовали себя в одиночестве.


30 обалденных исторических фотографий

Фрагмент кожи американского моряка с традиционной татуировкой, 1800-е годы

30 обалденных исторических фотографий

Французский плакат на тему войны во Вьетнаме, 1967 год

30 обалденных исторических фотографий

Питомец коала пьет из ложки, Австралия, 1900 год

30 обалденных исторических фотографий

Стоянка брошенных Жигулей, Москвичей и мотоциклов, Чернобыль, 1986 год

30 обалденных исторических фотографий

Никита Хрущев во время визита в Индию, 1956 год

30 обалденных исторических фотографий

Автомобильный телефон Siemens 1970-е годы

30 обалденных исторических фотографий

Полицейская фотография нью-йоркских гадалок, 1943 год

30 обалденных исторических фотографий

Второй телемост СССР — США, посвящённый фестивалю фильмов для детей, 1983 год

30 обалденных исторических фотографий

Владимир Жириновский за оградой российского консульства забрасывает землей и камнями еврейских студентов, обвинивших его в антисемитизме. Страсбург, 11 апреля 1994 года

30 обалденных исторических фотографий

Депутаты Вячеслав Марычев и Булгакова на заседании Государственной Думы РФ, май 1995 года

30 обалденных исторических фотографий

Экспериментальная станция тестирования противогазов. Англия, Лондон, 1932 год

30 обалденных исторических фотографий

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