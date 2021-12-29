30 обалденных исторических фотографий

Как прекрасно, что благодаря фотографии и искусству фотографов, мы сейчас можем видеть эти снимки, и их увидят наши потомки! Потому что ничто не передаёт прошлое так детально и живо, как фото.



Голова Арнольда в пасти аллигатора







Временный деревянный мавзолей, Москва, 1924 год



Первый вариант известного сооружения по проекту Алексея Щусева.









Москва, август 1991 года







Китобойная станция на острове South Georgia вблизи Антарктиды, 1917 год







Противогаз для младенцев. Англия, 1938 год







Оззи Осборн и его вторая жена Шэрон, Шотландия, 1982 год







Российский солдат на арене разрушенного цирка в Грозном, Чечня, 19 февраля 2000 года







Французский канатоходец Филипп Пети совершает переход по канату между башнями Всемирного Торгового Центра. Нью-Йорк, 7 августа 1974 года







Бэтмен, начало, 1930 год







Анжелина Джоли и ее брат Джеймс, 1980 год







Первое утро после того, как Швеция перешла от левостороннего движения к правостороннему, 1967 год







Подготовка раба к продаже, США, XIX век







Первая «Мисс Россия» Марина Шаляпина 1931 год







Вид Земли из окна беспилотного космического корабля «Аполлон-4», 9 ноября 1967 года







Владимир Маяковский и Лиля Брик в Ялте, 1926 год







Сталин на похоронах своей первой жены Като Сванидзе, 1907 год







ГДР, 1985 год







Сербский «привет» авиации НАТО, 1990-е годы







Курт Кобейн в своей комнате. Абердин, 1980-е годы







Самый грустный патент на изобретение, 1985 год



В 1985 некто Ральф Пиро запатентовал «аппарат для само-подбадривания». Смысл изобретения состоял в том, чтобы люди не чувствовали себя в одиночестве.









Фрагмент кожи американского моряка с традиционной татуировкой, 1800-е годы







Французский плакат на тему войны во Вьетнаме, 1967 год







Питомец коала пьет из ложки, Австралия, 1900 год







Стоянка брошенных Жигулей, Москвичей и мотоциклов, Чернобыль, 1986 год







Никита Хрущев во время визита в Индию, 1956 год







Автомобильный телефон Siemens 1970-е годы







Полицейская фотография нью-йоркских гадалок, 1943 год







Второй телемост СССР — США, посвящённый фестивалю фильмов для детей, 1983 год







Владимир Жириновский за оградой российского консульства забрасывает землей и камнями еврейских студентов, обвинивших его в антисемитизме. Страсбург, 11 апреля 1994 года







Депутаты Вячеслав Марычев и Булгакова на заседании Государственной Думы РФ, май 1995 года







Экспериментальная станция тестирования противогазов. Англия, Лондон, 1932 год







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