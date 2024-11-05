7 приемов, как сэкономить место в квартире и не жить в тесной коробке

Прием 1: Грамотная планировка и хранение

Для грамотной планировки квартиры удобно использовать различные приложения. / Фото: colodu.club

Прием 2: Объединение и трансформация пространства

Для зонирования комнат можно использовать стеллаж. / Фото: darminaopel.ru

Прием 3: Ниши и антресоли

В нише можно сделать рабочее место, а на антресольном этаже сделать спальню

Прием 4: Цвет и свет

Серые оттенки и несколько источников света – прекрасные решения

Прием 5: Многофункциональная мебель

Примеры многофункциональной мебели

Прием 6: Правильно организованное кухонное пространство

Задействуйте любую свободную поверхность

Прием 7: Место для стиральной машины

Стиральную машину можно поставить под раковиной в ванной или в прихожей