Жажда перемен: 16 замечательных идей, которые помогут преобразить старый холодильник

Яркие идеи для преображения скучного холодильника.
Старый холодильник вовсе не обязательно выкидывать. Приложив определенные усилия, можно превратить его в нечто принципиально новое. Примеры таких холодильников, а также методы их превращения можно увидеть в новом обзоре.
1. В стиле винтаж
Преображение с помощью краски и молдингов.
С помощью краски пастельного цвета и нескольких декоративных молдингов можно превратить старый холодильник в настоящий арт-объект. Плюсом этого проекта является то, что неаккуратная покраска не только не испортит внешний вид, а только добавит шарма общему оформлению.
2. Зеркальная поверхность
Оригинальное зеркало на дверце холодильника.
Оригинальное зеркало, прикрепленное к дверце, - простой способ, который позволит полностью изменить внешний вид не только холодильника, но и всей кухни.
3. Маскировка
Холодильник, стилизованный под дерево.
Старый обшарпанный холодильник можно преобразить с помощью деревянной обшивки.
4. Сейф
Стильный сейф из мини-холодильника.
С помощью меловой краски, наклеек и сейфового замка можно существенно изменить внешний вид старого холодильника.
5. Обои
Цветные обои.
Холодильник, обклеенный цветными обоями, выглядит интересно и свежо. К тому же, такой дизайн можно легко менять хоть каждый месяц.
6. Встроенный холодильник
Холодильник в винтажном шкафчике.
Самодельная деревянная оболочка в витажном стиле поможет спрятать неприглядный холодильник.
7. Грифельная доска
Холодильник, обклеенный грифельной бумагой.
Самоклеющаяся грифельная бумага - самый простой, но от этого не менее стильный способ преобразить холодильник.
8. Новый цвет
Яркая покраска холодильника.
Холодильники с округлыми дверцами лучше красить так, как наносить на плавные линии самоклейку очень тяжело. Для нового дизайна выберите любой яркий цвет и нанесите краску тонким равномерным слоем на слегка ошкуренную поверхность холодильника.
9. Уникальный дизайн
Невероятное преображение.
Используйте матовую краску, декоративные молдинги и одну яркую виниловую наклейку, чтобы превратить белое недоразумение в изысканный арт-объект.
10. Калейдоскоп воспоминаний
Семейные фотографии на холодильнике.
Распечатайте все свои любимые снимки и щедро украсьте ими старый холодильник.
11. Декупаж
Декупаж старого холодильника.
Помимо визуального преображения, старый, неприглядный холодильник, благодаря технике декупаж, приобретает улучшенные теплоизоляционные свойства. Так как, данный декор предполагает покрытие поверхности лаком в несколько слоев.
12. Платяной шкаф
Холодильник, стилизованный под платяной шкаф.
Потрясающее преображение холодильника, которое можно реализовать с помощью деревянных панелей, молдингов и покраски.
13. Забавные картинки
Декор холодильника виниловыми наклейками.
Украсить холодильник можно с помощью виниловых наклеек, которые сейчас существует огромное множество. А немного ткани и богатая фантазия сделает такой декор еще интересней.
14. Геометрический принт
Декор холодильника самоклейкой.
Несколько листов самоклеющейся пленки разных цветов позволит легко преобразить старый холодильник. Вырезайте из нее буквы, кружочки, полоски, зигзаги и создавайте свой неповторимый дизайн.
15. Интересный дизайн
Современный стиль.
Сделать холодильник интересным и современным поможет покраска и блестящие наклейки с забавными надписями.
16. Творческий проект
Рисунки ручной работы.
Разрисуйте поверхность холодильника собственноручно. Это не обязательно должны быть высокохудожественные шедевры, подойдут и примитивные изображения цветов, листиков и перьев.
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