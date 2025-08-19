Неожиданные открытия после ста «первых свиданий»

Через несколько дней мне стукнет 27 лет, а последние мало-мальски серьёзные отношения у меня закончились, когда мне не было и 23-х. За четыре последних года я перебывала на множестве «первых свиданий» — таких разнообразных, что вы и представить себе не можете.
Я пробовала воспользоваться услугами свах, ходила на так называемые «блиц-свидания» и прочие мероприятия, где люди пытаются найти родственную душу.
1. Абсолютно всем людям нужна любовь
Легко сказать, что мужчинам в большинстве своём нужен только секс. Или что им становится скучно, как только очередная «жертва» покорена, и они пускаются на поиски новой непокорённой «вершины». Я сама временами могла служить иллюстрацией к этому штампу, но всё же утверждаю: у большинства людей обоих полов главная цель одна и та же – любовь. Парни точно так же переживают неудачи и точно так же страдают от неразделённой любви, как и девушки. Я ненавижу слышать банальные фразы типа «когда ты встретишь своего человека, ты его сразу же узнаешь», но приходится признать, что это правда. Не столь важно, сколько первых свиданий было в вашей жизни. Важно, чтобы в результате найти единственного человека, с которым захочется прожить всю жизнь и встретить старость.
2. Нельзя верить ни единому слову мужчины на первом свидании
Нет, совсем не потому, что он может оказаться лжецом, который всего лишь пытается запудрить вам мозги и затащить в постель. Даже не сосчитать, сколько раз на первом-втором свидании мужчины начинали строить планы на наше совместное будущее – так, будто сам факт этого будущего не вызывал никаких сомнений. Кто-то говорил о том, в каком районе города нам лучше поселиться вдвоём, чтобы было удобно ездить на работу, кто-то начинал фантазировать о том, как поладят наши семьи. Как женщины порой в своём воображении «проживают» целую жизнь с мужчиной, которого только что встретили, так и мужчины любят пофантазировать о будущем с понравившейся женщиной. Эти слова не значат абсолютно ничего, пока они не подкреплены делами. Так что не стоит тешить себя напрасными иллюзиями раньше времени.
3. Правил первого свидания не существует. Кроме одного: не хватайтесь за свой айфон
Сразу после удачного свидания всегда, абсолютно всегда, хочется как-то связаться с партнёром, потому что очень хочется понять, насколько высоки шансы развития отношений. И хотя все случаи индивидуальны, хотя нет никаких правил, которым обязательно нужно следовать, как правило заинтересованный в вас мужчина не будет долго раздумывать звонить – не звонить. Чем чаще я ходила на свидания, тем больше убеждалась, что гораздо лучше предоставить мужчинам право самим звонить мне и слать смс-ки. Это может показаться старомодным, но по крайней мере так не приходится переживать по поводу, не была ли эта смс-ка в каком-нибудь смысле «чересчур». И, раз уж речь зашла об этом.
4. Не стоит переживать ни о каком «чересчур»
Слишком нагло? Слишком сентиментально? Слишком кокетливо? Слишком быстро? Слишком откровенно? На первом свидании стоит быть как можно ближе к своему естественному поведению. Если вам не нравится ресторан, который предложил ваш партнёр, гораздо лучше сказать что-нибудь вроде «вообще-то, когда я была там в прошлый раз, мне не понравилось. Я бы лучше выбрала вот этот», чем просто кивать головой на всё, что он говорит. Когда-то я слишком сильно волновалась относительно того, как бы не упустить понравившегося мне парня. Но сейчас я предпочитаю говорить, как есть, очень деликатно, разумеется. Я не боюсь возражать. И, как ни странно, общение стало более интересным для обеих сторон. Я чувствую себя уверенней и связь между мной и партнёром становится крепче – я считаю, что это происходит потому, что в наших отношениях больше искренности, чем раньше.
5. Даже если он не покорил вас на первом свидании, стоит сходить на второе
Раньше мне казалось, что если бабочки не запорхали в животе с самого начала, то время потеряно напрасно. Штука в том, что после того, как побываешь на десятках и десятках первых свиданий, они начинают походить на интервью при приёме на работу – надо выбрать кандидата, который лучше всего вам подходит. Иногда вы приходите на это «интервью» во всеоружии, а иногда бываете далеко не в лучшей форме. Если после свидания я сомневаюсь, хочу ли я видеть этого человека ещё раз, то всегда даю ему ещё один шанс. Конечно, иногда я просто знаю на сто процентов, что с этим парнем у меня ничего общего быть не может. Но если есть сомнения, то я соглашаюсь провести с ним ещё час-другой.
6. Вы не обязаны отвечать симпатией на симпатию
В мире, где женщин заметно больше, чем мужчин, легко прийти к выводу, что мужчины находятся в более выигрышном положении. В каком-то смысле так оно и есть. Они могут выбирать и отправиться на свидание с заинтересовавшей их девушкой в любое время. Но и вы можете сделать то же самое. Раньше, если я обращаю на кого-то внимание, то решающую роль в этом играет интерес, который парень проявляет ко мне. О Боже, да он обратил на меня внимание! Надо к нему присмотреться! И встретиться с ним опять! Из этого может что-нибудь получиться! Понадобилось несколько лет, прежде чем я поняла: если я кого-то заинтересовала, это не значит, что я должна отвечать аналогичным интересом. Выбор за мной, и стоит делать его самой.
7. Не стоит встречаться с человеком из страха одиночества
Приходило ли мне в голову, что я значительная часть моей взрослой жизни уже прошла в одиночестве? Беспокоюсь ли о том, какой моя жизнь будет через три, пять или семь лет? И о том, что мои представления о счастливом браке и детях могут никогда не стать реальностью? Да, конечно, каждый день. Но в моём сердце вера перевешивает страх, и я нисколько не сомневаюсь, что лучше быть одной, чем довольствоваться «терпимыми» отношениями в браке. Я не хочу оставаться в одиночестве на всю жизнь, и моё сердце уверено, что моя половинка рано или поздно найдётся, даже когда разум приводит пессимистические доводы. Страх одиночества лишает отношения лёгкости и радости. Этот страх будет вас посещать, но не дайте ему руководить вашими отношениями. Отпустите его и выберите надежду.
8. Никогда не переставайте искать любовь и не замыкайтесь в себе после неудачи
Если бы можно было заплатить за то, чтобы к моему порогу доставили будущего мужа, я бы тут же воспользовалась таким сервисом и не пожалела никаких денег. Однако крайне маловероятно, что мой будущий избранник однажды просто войдёт в мою квартиру (по правде говоря, это было бы даже как-то жутковато). Так что даже если я нахожусь в не слишком радужном настроении я заставляю себя выходить из дома. Я отправляюсь на пробежку, в бассейн, встречаюсь с друзьями или записываюсь в университете на курс, который мне интересен. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, но так я напоминаю самой себе, что не собираюсь сдаваться. Я стараюсь быть открытой для новых встреч и новых впечатлений.
9. Главный секрет первого свидания? Это жизнь
В моей жизни бывают моменты, когда я впадаю в отчаяние, звоню своей маме, рыдаю, веду себя как ребёнок, а она успокаивает меня и убеждает, что всё будет хорошо. На моих глазах друзья поднимаются на новые уровни отношений: становятся крепкими парами, объявляют о помолвке, произносят у алтаря заветное «согласна» или «согласен» и радуются появлению первенцев. А я думаю, что же со мной не так, почему я топчусь на одном месте. Вы можете трудиться день и ночь, чтобы получить «работы своей мечты» или накопить денег на что-нибудь, чего вам очень хочется, но «заработать» идеального партнёра для себя невозможно. Однако можно сделать процесс поиска максимально приятным, запастись терпением и просто жить. Заниматься тем, что приносит радость, совершать путешествия, открывая новые места и познавая иные культуры, интересоваться всем, что происходит вокруг, оставаясь собой. Учиться любить саму жизнь и опыт, который она даёт, даже горький. Сто первых свиданий – это действительно много. Но без общения со всеми этими мужчинами, с которыми у меня ничего не вышло – кто оказался не моим человеком, кто не ответил мне взаимностью, кто не был готов к серьёзным отношениям, кто просто хотел переспать со мной, кто так мне и не перезвонил – без них я бы не стала той, что я есть сейчас. Я благодарна каждому из них, потому что с каждым разом я приближаюсь к своему «последнему первому свиданию» с тем, ради кого стоило провести уйму часов в шумных барах и выпить бесчисленное количество коктейлей.
