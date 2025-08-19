Неожиданные открытия после ста «первых свиданий»

Через несколько дней мне стукнет 27 лет, а последние мало-мальски серьёзные отношения у меня закончились, когда мне не было и 23-х. За четыре последних года я перебывала на множестве «первых свиданий» — таких разнообразных, что вы и представить себе не можете.



Я пробовала воспользоваться услугами свах, ходила на так называемые «блиц-свидания» и прочие мероприятия, где люди пытаются найти родственную душу.

1. Абсолютно всем людям нужна любовь

2. Нельзя верить ни единому слову мужчины на первом свидании

3. Правил первого свидания не существует. Кроме одного: не хватайтесь за свой айфон

4. Не стоит переживать ни о каком «чересчур»

5. Даже если он не покорил вас на первом свидании, стоит сходить на второе

6. Вы не обязаны отвечать симпатией на симпатию

7. Не стоит встречаться с человеком из страха одиночества

8. Никогда не переставайте искать любовь и не замыкайтесь в себе после неудачи

9. Главный секрет первого свидания? Это жизнь