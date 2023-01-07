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Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Дороги — очень важный показатель качества жизни в любой стране мира. Комплексный подход к решению постоянных проблем с дорожным полотном помогает государству становиться сильнее, ведь чем быстрее бежит по венам кровь — тем больше энергии получает весь организм. К сожалению, нашей стране до реализации подобной концепции еще очень далеко. По качеству дорог мы, в этом году, заняли 136 место. А вот и более полный рейтинг, где можно увидеть самые лучшие и худшие дороги со всего мира.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Дорога Смерти


Боливия

Скользкий, покрытый мокрой грязью спуск длиной в несколько километров — вот, что представляет собой знаменитая The North Yungas Road, боливийская дорога смерти. Каждый год на узкой (здесь просто не разъедутся два автомобиля) тропе гибнет до пятисот людей.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

М56 «Лена»


Россия

Протяженность трассы М56 составляет целых 1235 километра. Эта дорога по праву считается самой грязной и неприятной во всем мире. Федеральная трасса, на которой будет неуютно и БелАзу, меняться не думает: асфальт здесь лежит лишь на некоторых участках, большая же часть «Лены» напоминает страшный сон автомобилиста.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Перевал Стельвио


Италия

Может быть, трасса, идущая через перевал Стельвио и не выглядит самой пугающей — однако, мало кому понравится этот участок дороги, где ветер норовит скинуть в пропасть даже тяжелый грузовик. Всего три километра пути воспринимаются водителями как тяжелое испытание: крутые повороты, плохое качество покрытия и ветер выматывает почище городских гонок.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Панамериканское шоссе


США

Этот хайвей опасен на всем протяжении: вы можете прокатиться на четырех колесах чуть ли не 70 000 километров, от Аляски до Южной Америки — конечно, стоит ждать некоторых проблем! Многие участки шоссе находятся в крайне плачевном положении. Не столько из-за попустительства местных служб, сколько благодаря постоянно меняющимся (но всегда неприятным) погодным условиям.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Шоссе Сычуань-Тибет


Китай

7 500 смертей на каждые 100 000 водителей: после такой мрачной статистики поневоле станешь опасаться этой, чуть ли не самой опасной дороги в мире. Внезапные оползни, снежные лавины и переменчивая погода — соваться сюда из любопытства просто не стоит.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Великая Океанская Дорога


Австралия

Великая Океанская Дорога проходит у самого побережья, давая водителю возможность наслаждаться окружающей красотой. Покрытие хайвея все еще оставляет желать лучшего, но удобство и безопасность остаются на достаточно высоком уровне.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Дубай


ОАЭ

Дороги Дубая заслуживают отдельной главы. Автомагистрали строятся по технологиям, пришедшим из Германии. Многоярусные трассы проектировали лучшие инженеры и архитекторы со всего мира: неудивительно, что именно эта страна считается новоявленным законодателем мод — по крайней мере, в дорожной сфере.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Сингапур


Сингапур — настоящая жемчужина в короне азиатского Дракона. Город-государство тратит огромные деньги на поддержание дорог в отличном состоянии и вот уже который год попадает в шорт-лист лучших хайвеев мира.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Лиссабон


Португалия

Как ни странно, но Лиссабон занимает почти высшую точку рейтинга. Португальцы смогли обойти даже немцев, чьи автобаны всегда считались настоящим эталоном производства.

Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Париж


Франция

Париж, безусловно, остается хозяином лучших дорог в стране, но и в самых отдаленных участках Франции вы с легкостью сможете дождаться техслужбы, если таковая понадобится. Даже бесплатные дороги страны отличаются прекрасным дорожным покрытием.

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