Красивые почвопокровные растения для создания особой атмосферы в саду

Ландшафтный дизайн сада невозможно представить без почвопокровных растений. Такие растения неприхотливы и очень выносливы. Они не только создают в саду особую атмосферу, но и скрывают различные «дефекты» на клумбах.

Большое преимущество почвопокровных растений заключается в том, что они являются многолетниками и цветут на протяжении всего лета, даря радость владельцам садового участка.



























































































































































































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