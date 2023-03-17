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Опасные трюки бесстрашного канатоходца

В 1974 году, после целых шести лет тщательного планирования, воздушный гимнаст Филипп Пети исполнил один из самых опасных трюков в мире. Сценой стал натянутый между нью-йоркскими башнями-близнецами канат, зрителями — весь город. Смертельно опасное выступление продолжалось около часа. Балансируя над пропастью полукилометровой глубины, Пети поражал публику смелыми трюками, ничуть не беспокоясь о последствиях. Вот, как это было.

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

Первый крупный перформанс Пети осуществил в родном Париже. Его прогулка по канату, натянутому над Нотр-Дам де Пари привлекла внимание не только зевак, но и полиции. По счастью, стражи порядка были настолько впечатлены трюком, что отпустили Филиппа с миром.

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

И еще одна знаменитая прогулка акробата: на этот раз, сценой стали пилоны моста Sydney Harbour Bridge: Пети желал видеть перед собой знаменитое здание Сиднейской оперы во время исполнения трюка.

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

Настоящая слава пришла к Пети после его самого громкого трюка. В 1974 году, только что построенные башни-близнецы Всемирного Торгового Центра поражали воображение не только туристов, но и самих жителей Большого Яблока. Филипп решил, что пройдет по канату между башнями, даже если муниципалитет будет против.

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

И муниципалитет, конечно же, был против. Книга Пети, To Reach the Clouds, детально рассказывает о подготовке трюка и о тех трудностях, которые пришлось преодолеть акробату.

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

Филиппу пришлось несколько раз выезжать к Башням-близнецам: смертельно опасный номер требовал к себе повышенного внимания. Все приготовления приходилось проводить в тайне — даже канат ловкий француз умудрился протянуть без ведома полиции.

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

В 7.15 утра, 7 августа 1974 года, Пети шагнул на канат. Высота в 450 метров могла напугать публику — но самому трюкачу она, казалось, не причиняла никаких неудобств

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

Филипп не ограничился легкой прогулкой от башни до башни. 45 минут провел он на канате, неторопливо выделывая умопомрачительные трюки. Фигура сидящего, а затем и лежащего на канате акробата приводила зрителей в благоговейный ужас.

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

Пети был арестован сразу по окончании перформанса. Толпа из нескольких тысяч человек провожала полицейскую машину бурными овациями. В тот же день француза выпустили на свободу: мэрия города решила ограничиться административным взысканием.

Опасные трюки бесстрашного канатоходца

Байопик о трюкаче, Man on Wire, вышел в 2009 году — и получил «Оскар», как лучший документальный фильм. После этого успеха, история Филиппа Пети обошла весь мир.

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