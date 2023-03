Опасные трюки бесстрашного канатоходца

В 1974 году, после целых шести лет тщательного планирования, воздушный гимнаст Филипп Пети исполнил один из самых опасных трюков в мире. Сценой стал натянутый между нью-йоркскими башнями-близнецами канат, зрителями — весь город. Смертельно опасное выступление продолжалось около часа. Балансируя над пропастью полукилометровой глубины, Пети поражал публику смелыми трюками, ничуть не беспокоясь о последствиях. Вот, как это было.







Первый крупный перформанс Пети осуществил в родном Париже. Его прогулка по канату, натянутому над Нотр-Дам де Пари привлекла внимание не только зевак, но и полиции. По счастью, стражи порядка были настолько впечатлены трюком, что отпустили Филиппа с миром.







И еще одна знаменитая прогулка акробата: на этот раз, сценой стали пилоны моста Sydney Harbour Bridge: Пети желал видеть перед собой знаменитое здание Сиднейской оперы во время исполнения трюка.







Настоящая слава пришла к Пети после его самого громкого трюка. В 1974 году, только что построенные башни-близнецы Всемирного Торгового Центра поражали воображение не только туристов, но и самих жителей Большого Яблока. Филипп решил, что пройдет по канату между башнями, даже если муниципалитет будет против.







И муниципалитет, конечно же, был против. Книга Пети, To Reach the Clouds, детально рассказывает о подготовке трюка и о тех трудностях, которые пришлось преодолеть акробату.







Филиппу пришлось несколько раз выезжать к Башням-близнецам: смертельно опасный номер требовал к себе повышенного внимания. Все приготовления приходилось проводить в тайне — даже канат ловкий француз умудрился протянуть без ведома полиции.







В 7.15 утра, 7 августа 1974 года, Пети шагнул на канат. Высота в 450 метров могла напугать публику — но самому трюкачу она, казалось, не причиняла никаких неудобств







Филипп не ограничился легкой прогулкой от башни до башни. 45 минут провел он на канате, неторопливо выделывая умопомрачительные трюки. Фигура сидящего, а затем и лежащего на канате акробата приводила зрителей в благоговейный ужас.







Пети был арестован сразу по окончании перформанса. Толпа из нескольких тысяч человек провожала полицейскую машину бурными овациями. В тот же день француза выпустили на свободу: мэрия города решила ограничиться административным взысканием.







Байопик о трюкаче, Man on Wire, вышел в 2009 году — и получил «Оскар», как лучший документальный фильм. После этого успеха, история Филиппа Пети обошла весь мир.



источник



