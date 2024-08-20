Затерявшиеся во льдах: трагическая экспедиция XIX века, участники которой стали каннибалами

Мумия одного из членов экспедиции Франклина, обнаруженная на острове Биши в начале 1980-х гг. | Фото: diletant.media.

Суда «Эребус» и «Террор». | Фото: eska.livejournal.com.

Члены экипажа пропавшего корабля «Террор». | Фото: eska.livejournal.com.

Тело моряка из пропавшей экспедиции Джона Франклина (1845 г.) | Фото: diletant.media.

Маршрут Джона Франклина: 1 — июль 1845, остановка экспедициив проливе Диско; 2 — зимовка на о. Бичи, 1845-1846; 3 — зимовка на о. Кинг-Уильям после того, как суда были заблокированы льдом, 1846-1847; 4 — место обнаружения «Эребуса» в 2014-м | Фото: diletant.media.

«Человек предполагает, а Бог располагает». Картина, посвященная трагической экспедиции Франклина. Худ. Эрвин Генри Ландсир, 1864 г. | Фото: ru.wikipedia.org.