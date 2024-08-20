Затерявшиеся во льдах: трагическая экспедиция XIX века, участники которой стали каннибалами

Мумия одного из членов экспедиции Франклина, обнаруженная на острове Биши в начале 1980-х гг. | Фото: diletant.media.
В XIX столетии англичане пытались отыскать северный путь в Азию. Для этого в 1845 году в экпедицию было отправлено два судна, но они потерпели неудачу и затерялись во льдах. Несколько недель назад вблизи бухты Нунавут (Канада) через 171 год после исчезновения было обнаружено одно из этих судов - «Террор».
Суда «Эребус» и «Террор». | Фото: eska.livejournal.com.
Для экспедиции сэра Джона Франклина в 1845 году было выделено два корабля «Эребус» и «Террор». Перед тем, как отправиться в путь, суда усовершенствовали под специфические климатические условия: на них установили паровые двигатели, корпуса укрепили металлическими пластинами, добавили систему отопления, а для винтов и рулей сделали специальные ниши, в которые, при необходимости, можно было их убирать.
Члены экипажа пропавшего корабля «Террор». | Фото: eska.livejournal.com.
На 129 членов экипажа был собран 3-летний запах провианта: 62 тонны муки, 13,6 тонн солонины и консервов и 16,5 тонн галет. Для профилактики от цинги взяли 4,2 тонны лимонного сока. К несчастью, производители консервов в срочном порядке исполняли заказ и не тщательно придерживались технологии изготовления – из-за некачественных банок моряки травились свинцом.
Тело моряка из пропавшей экспедиции Джона Франклина (1845 г.) | Фото: diletant.media.
19 мая 1845 года суда отправились из английского порта Гринхайт. Первую зиму членам экипажа пришлось провести на острове Бичи. Именно там в 1984 году были обнаружены могилы троих мужчин. Во время эксгумации тел видно, что они сохранились в отличном состоянии (из-за вечной мерзлоты).
Маршрут Джона Франклина: 1 — июль 1845, остановка экспедициив проливе Диско; 2 — зимовка на о. Бичи, 1845-1846; 3 — зимовка на о. Кинг-Уильям после того, как суда были заблокированы льдом, 1846-1847; 4 — место обнаружения «Эребуса» в 2014-м | Фото: diletant.media.
Следующая зима (1846-1847) застала несчастных на острове Кинг-Уильям. Люди продолжали умирать от туберкулеза, отравления, гипотермии, цинги (лимонный сок не помог). Экспедиция современных исследователей 1980-х обнаружила останки расчлененных тел, которых скорее всего съели их же товарищи. Кстати, еще в XIX веке было выдвинуто предположение о каннибализме в экспедиции Франклина, но общество не верило в то, что доблестные моряки могли съесть себе подобных.
«Человек предполагает, а Бог располагает». Картина, посвященная трагической экспедиции Франклина. Худ. Эрвин Генри Ландсир, 1864 г. | Фото: ru.wikipedia.org.
Несмотря на то, что все признаки провала экспедиции были на лицо, британские газеты XIX века все равно выставляли Джона Франклина героем. О нем слагали песни, называли его именем географические объекты и даже присвоили посмертно чин контр-адмирала.
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